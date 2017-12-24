Signage Solutions Q-Line 顯示器
增強您的信號傳遞力
使用強勁 Q-Line 顯示屏，以更環保的方式呈現清晰無比的影像。效能極高，非常可靠，而耗電量低，在任何方面都毫不妥協，是顯示屏的理想之選。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Signage Solutions Q-Line 顯示器
增強您的信號傳遞力
表現無可挑剔
- 49 吋
- 3840 x 2160（4K 超高清）
- 超高清
以「CMND & 控制」管理多個顯示屏的設定
「CMND & 控制」可讓您集中管理多個顯示屏，您可從遠處實時監察顯示屏、設定及更新軟件、同時按自己需要設定多個顯示屏，如視訊墻螢幕或選單板顯示屏。
CMND：讓您充分控制顯示屏
CMND 乃一個強大的顯示屏管理平台，讓您完全主導多種控制功能，如以 CMND 更新及管理內容、以「CMND & 控制」建立或控制設定，全由 CMND 一手包辦。
以「CMND 及建立」製作及更新內容
「CMND 及建立」採用拖放式界面、預載模板、內置式小工具等，讓您設計並製作引人入勝的內容。可以直向及橫向方式播放內容。
以 HTML5 透過雲端連結及控制您的內容
使用 HTML5 透過雲端連接並控制內容。設計您的信號內容並將之連接至顯示屏或顯示器網絡播放。只需簡單插入 RJ45 網絡連接線，將顯示屏連接至指定的網址，便可播放您儲存至雲端的內容。
以 SmartPlayer 智能播放器自訂播放時段及內容
將 USB 變成具成本效益的數碼信號裝置，既可以 USB 輕易儲存內容（影片、音訊、相片）並插入顯示屏播放，亦可透過螢幕選單建立您的播放清單及時間表，隨時隨地享受影音娛樂。
SmartPower 可節能
系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。
4K 超高清：前所未有的高清畫面
解像度比傳統顯示屏高 4 倍，讓信號解決方案的感染力激增。具備 3840 x 2160 像素的全高清顯示屏，呈現出鉅細無遺、栩栩如生的畫面，帶來全新的視覺享受。
Android：執行您的應用程式或選擇要執行的最愛應用程式
顯示屏融入了 Android 作業系統，能對應現今最先進的作業系統，並讓您直接將您的應用程式儲存於顯示屏中。您亦可以透過顯示屏，從 Android 應用程式的大型媒體庫中，選擇並播放心愛內容。顯示屏更內置預設時段，讓您可因應客戶及每日不同時段使用應用程式及播放內容，更可運用透過自動屏幕定向功能（轉動顯示屏），以直向或橫向方式輕鬆顯示內容。
技術規格
-
影像/顯示
- 螢幕對角尺寸（公制）
-
123.2
厘米
- 螢幕對角尺寸（吋）
-
48.5
吋
- 螢幕比例
-
16:9
- 螢幕解像度
-
3840 x 2160
- 像素點距
-
0.315 x0.315 毫米
- 最佳解像度
-
3840 x 2160 @ 60 Hz
- 顯示色彩
-
10.7 億
- 對比率（一般）
-
1200:1
- 響應時間（常規）
-
9
毫秒
- 可視角度（水平）
-
178
度
- 可視角度（垂直）
-
178
度
- 影像增強功能
-
-
3/2 - 2/2 動態下拉功能
-
3D 梳型濾波器
-
逐行掃描
-
3D MA 去交錯
-
動態對比增強
-
色彩增強
-
色溫調整
-
De-interlacer
-
降噪功能
-
Smart Picture
- 面板技術
-
IPS
- 操作系統
-
Android 5.0.1
-
連接
- 音訊輸出
-
音效左／右 (RCA)
- 影像輸入
-
-
DVI-D
-
VGA (Analog D-Sub)
-
2 個 HDMI
-
USB 2.0 (x2)
- 音效輸入
-
3.5 毫米插座
- 外置控制
-
-
RS232C（輸入 / 輸出）2.5 毫米插孔
-
IR （輸入 / 輸出）3.5 毫米插孔
-
RJ45
-
便捷功能
- 擺放
-
橫向
- 平鋪式矩陣
-
最多 10 x 15
- 螢幕保護功能
-
像素轉換，低亮
- 鍵盤控制
-
可鎖定
- 遙控器訊號
-
可鎖定
- 訊號迴圈
-
- 安裝方便
-
遙控鎖
- 節能功能
-
Smart Power
- 其他便捷功能
-
-
Kensington 鎖
-
VESA 支架（400x400 毫米）
- 可控網絡
-
- 記憶體
-
8GB eMMC
-
聲音
- 內置喇叭
-
2 x 10 瓦 RMS
-
電源
- 電源
-
100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- 耗電量（開啟模式）
-
125 瓦
- 待機模式耗電量
-
< 0.5 瓦
- 省電功能
-
Smart Power
-
支援的顯示解像度
- 電腦格式
-
-
1280 x 768, 60Hz
-
1280 x 800, 60Hz
-
1360 x 768, 60Hz
-
1280 x 1024, 60Hz
-
720 x 400, 70Hz
-
1024 x 768, 60, 75Hz
-
800 x 600, 60, 75Hz
-
1600 x 1200, 60Hz
-
1920 x 1080, 60Hz
-
640 x 480, 60, 72, 75Hz
-
3840 x 2160, 30, 60Hz
- 視訊格式
-
-
720p, 50, 60Hz
-
1080p, 50, 60Hz
-
1080i, 25, 30Hz
-
480i, 30, 60Hz
-
576i, 25, 50Hz
-
480p, 30, 60Hz
-
576p, 25, 50Hz
-
2160p, 30,50, 60Hz
-
尺寸
- 調整寬度
-
1099.2
mm
- 產品重量
-
11.4
kg
- 調整高度
-
631.9
mm
- 調整深度
-
62.4
mm
- 機器寬度（吋）
-
43.28
吋
- 機器高度（吋）
-
24.88
吋
- 掛牆
-
400 x 400 毫米，M6
- 邊框寬度
-
11.9 (頂部/左方/右方) 14.4 (底部) 毫米
- 產品重量（磅）
-
25.13
磅
-
操作條件
- 地勢高度
-
0 ~ 3000 米
- 溫度範圍（操作）
-
5 ~ 40
°C
- MTBF
-
50,000
小時
- 相對濕度
-
20 ~ 80（操作），10 - 90%（存放）
%
- 溫度範圍（儲存）
-
-20 ~ 60
°C
-
多媒體應用程式
- USB 播放影片
-
-
MKV
-
MP4
-
MPEG
-
MPG
-
TS
-
VOB
-
WMV
-
ASF
-
AVI
-
DAT
-
FLV
-
WEBM
- USB 播放相片
-
- USB 播放音訊
-
-
內置播放器
- CPU
-
ARM 四核心處理器
- 記憶體
-
2GB DDR3
- 儲存
-
8GB eMMC
-
配件
- 附配件
-
-
AC 電源線
-
RS232 線
-
遙控器電池
-
快速入門指南
-
遙控器
-
IR 傳感器線纜（1.8米）
- 附配件
-
-
RS232 相互聯繫的纜線
-
USB 護蓋和螺絲 x1
- 選購配件
-
底座
- 直立
-
BM05923/BM02542/BM05922
-
其他
- 螢幕顯示語言
-
-
阿拉伯文
-
簡體中文
-
繁體中文
-
英文
-
法文
-
德文
-
意大利文
-
抛光
-
俄語
-
西班牙文
-
土耳其文
-
日文
-
捷克文
-
丹麥文
-
荷蘭文
-
芬蘭文
-
挪威文
-
葡萄牙文
-
瑞典文
- 保用
-
3 年保養
- 法令認可
-
-
CE
-
UL/cUL
-
CB
-
FCC Class B
-
BSMI
-
CCC
-
EAC
-
EMF
-
EnergyStar 7.0
-
PSB
-
CECP
包裝盒内容
格內其他項目
- AC 電源線
- RS232 線
- 遙控器電池
- 快速入門指南
- 遙控器
- IR 傳感器線纜（1.8米）
- 選購配件: 底座
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