酒店用電視機
截然不同的精彩體驗
為賓客提供最佳觀看體驗。他們將會透過一系列專門而設的接待應用程式，獲取更反應更快的電視操控體驗；而您可輕鬆安裝遙控，方便進行管理。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
截然不同的精彩體驗
由 Android™ 驅動
- 49 吋 Mediasuite
- 由 Android™ 驅動
CMND 及建立：在您有需要的時候顯示您所需的資訊
CMND 及建立令您能在需要時展示您想展示的資訊。CMND 的內容管理組件支援使用者建立及發佈具互動性的酒店品牌網頁內容。您亦可設定您的電視，為客戶提供關於酒店最新發展的實時資訊。
CMND 及控制：輕鬆維護您的電視
CMND 及控制令您能在一個中央位置進行遠距配置和安裝您的電視，而無需親身走到電視所在的房間。您可不費吹灰之力便可更新及管理您所有的顯示屏，而無需打擾到您的客人。
Miracast 和 DirectShare 分享電影及音樂到電視
我們的電視讓您的客人於大電視上無線地自由享受內容，省去諸多麻煩。透過開放式系統方案，我們為 iOS 及 Android 用戶持續擴大兼相性。我們安全的分享可保障您的客人。可透過 Miracast 和 DirectShare分享相片、電影、音樂到電視上欣賞！
兼容 MyChoice，為您帶來可預期的盈利
MyChoice 讓您能夠以既簡單又廉價的方式為您的客戶提供付費電視頻道。同時亦能為您帶來額外收入來源，讓您填補初期的電視投資。
Android：更快速、更豐富、更精彩的電視觀看體驗
在您的酒店用電視上設置 Android 系統後，您將能享受更快、更豐富和客戶更容易使用的介面。您可開始操控多種特設的酒店服務、應用程式及其他服務。電視設有一個易於瀏覽的選單，列有直接連接至您最喜歡的應用程式的連結。
AppControl 可輕易新增、分類及刪除應用程式
AppControl 能確保您的電視取得您所需的應用程式。您可以將應用程式新增、刪除及分類，甚至將應用程式配置到指定房間，營造真正個人化的客戶體驗。您只需置身於一個中央位置即可辦妥，無需親身走到電視所在的房間。為方便使用並顧及安全問題，您可以將您的自訂應用程式上載到我們的私人雲端伺服器上，內容只有您可以存取，非常安全可靠。
進階應用程式設有眾多酒店專用服務
進階應用程式由不斷擴充的應用程式庫組成，由強大的 Android 系統支持，令運作前所未有地流暢、迅速而且更先進。為配合酒店所需，客戶資料可於使用以及存取非法內容後安全地刪除，保護您的業務免受危害。
內置 IPTV 系統，優化自訂互動性
節省成本及省卻麻煩。採用我們全新的 Smart TV，您可直接於電視建立自己的酒店系統。互動頻道、點播影片、互動酒店清單及資訊，以及網上訂購系統均可輕易設定，毋需附加額外裝置。以同軸電視線纜提供內容，您現可直接於電視使用互聯網網絡提供電視頻道或 VOD。我們的合作夥伴網絡可確保您獲得所想的自訂入口網站。
Serial Xpress Protocol 互動系統
電視可透過 Serial Xpress Protocol (SXP) 連接到所有主要互動系統供應商的外部解碼器和機頂盒。
Philips 電視遙控器應用程式為客戶帶來更佳的控制體驗
不想使用遙控？您可使用智能手機或平板電腦上的 Philips 電視遙控應用程式來操控您的電視、點選希望觀看的應用程式，並存取 SmartInfo。Philips 電視遙控應用程式可於 iOS 和 Android 裝置上免費下載。
技術規格
-
影像/顯示
- 螢幕比例
-
16:9
- 螢幕對角尺寸（吋）
-
49
吋
- 螢幕對角尺寸（公制）
-
123
厘米
- 顯示
-
LED 全高清
- 螢幕解像度
-
1920 x 1080p
- 亮度
-
300
cd/m²
- 影像增強功能
-
-
200Hz 完美動態補償率
-
Pixel Plus HD
- 可視角度
-
178º (H) / 178º (V)
-
選台器/接收/傳送
- 數碼電視
-
-
DVB-T/T2/C
-
HEVC FHD (高達 1080p60)
- 影像播放
-
- 類比電視
-
PAL
- IP 播放
-
-
Android TV
- 作業系統
-
Android™ 5.1 (Lollipop)
- 記憶體容量 (Flash)
-
8GB
-
功能特點
- 方便易用
-
- 數碼服務
-
-
8d EPG
-
Now&Next
-
MHEG
-
圖文信息
-
HbbTV
-
字幕
- 本機控制
-
搖桿
-
酒店功能
- 酒店模式
-
- 監獄模式
-
-
高安全性模式
-
TXT/MHEG/USB/EPG/字幕鎖定
- 計時器
-
- 開啟控制
-
- 防盜
-
- 電源控制
-
-
自動開啟電源
-
環保/快速開機
-
WoLAN
-
WoWLAN
- 應用程式
-
-
AppControl
-
以雲端技術為基礎的應用程式
-
Android 應用程式
-
Philips 電視遙控器應用程式
- 你的品牌
-
-
SmartInfo
-
歡迎標誌
-
可自行設定的儀表板 (HTML)
-
IPTV 系統
-
自訂應用程式
-
位置名稱（地理名稱 ID）
- 時鐘
-
-
待機模式的時鐘
-
夜光 RC 按鍵
-
屏幕上的時鐘
-
可選購外置鬧鐘
- SmartInfo
-
- 複製及韌體更新
-
- CMND 及控制
-
-
離線頻道編輯器
-
離線設定編輯器
-
實時電視狀態 (IP)
-
IP/RF 遠距管理
-
CMND 及建立
-
電視群組管理
- 控制
-
-
封鎖自動頻道更新
-
Serial Xpress 協定
-
支援電視的 JSON API 控制-JAPIT
- 綜合服務
-
5 天天氣預報
- 互動式 DRM
-
-
VSecure
-
PlayReady 流暢串流
-
Securemedia
- 創造收入
-
MyChoice
- 語言
-
客戶語言控制
- 遙控器
-
- 頻道
-
-
醫療功能
- 控制
-
- 便捷功能
-
- 安全
-
-
多媒體
- 支援的影片播放
-
-
格式：H.264/MPEG4 AVC
-
MPEG1
-
MPEG2
-
MPEG4
-
WMV9/VC1
-
HEVC
-
容器：AVI，MKV
- 支援的音樂格式
-
-
MP3
-
AAC
-
WAV
-
WMA（v2 向上兼容至 v9.2）
-
WMA-PRO （v9 及 v10）
- 支援的字幕格式
-
- 支援的圖像格式
-
.jpg
- 支援的 USB 影像解像度
-
高達 1920x1080p@60Hz
- 多媒體連接
-
-
音訊
- 聲效輸出功率
-
16 (2x8)
瓦
- 浴室喇叭輸出
-
1.5 瓦 單聲道 8Ohm
- 喇叭
-
- 音效功能
-
-
AVL
-
超寬環迴立體聲
-
動態低音效果
-
Dolby MS10
-
電源
- 電源
-
AC 220-240V; 50-60Hz
- 環境溫度
-
0 °C 至 40 °C
- 待機模式耗電量
-
<0.4 瓦
- 能源標籤級別
-
A+
- 歐洲能源標籤能源
-
50
瓦
- 省電功能
-
Eco 模式
- 年度能耗
-
79
kW·h
-
配件
- 隨附
-
-
座枱式旋轉底座
-
2 個 AAA 電池
-
保用證
-
法規與安全小冊子
-
電源線
-
遙控 22AV1505B/12
- 選購
-
-
外置鬧鐘 22AV1120C/00
-
醫療 RC 22AV1109H/12
-
RC 22AV9573A 設定
-
藍牙 RC 22AV1507A/12
-
無線連接
- 無線 LAN
-
802.11 b/g/n
- 藍牙
-
-
4.0
-
配備 HID 遊戲手柄
-
多頻道
-
無線音效 (耳機)
- Wifi-Direct
-
-
底部連接
- HDMI1
-
HDMI 1.4
- 天線
-
IEC-75
- HDMI2
-
HDMI 1.4
- 數碼音效輸出
-
光纖
- USB1
-
USB 2.0
- 以太網 (LAN)
-
RJ-45
-
旁邊連線
- USB2
-
USB 3.0
- 一般介面插槽
-
CI+ 1.3.2
- USB3
-
USB 2.0
- HDMI3
-
HDMI 1.4
- HDMI4
-
HDMI 1.4 (MHL 2.0)
- 耳機輸出
-
迷你插孔
-
後置連線
- Scart
-
- 浴室喇叭輸出
-
迷你插孔
- 色差
-
YPbPr + L/R cinch
- DVI 音效輸入
-
迷你插孔
- 外置電源
-
- 外置控制
-
RJ-48
-
連接增強功能
- RJ48
-
-
IR-輸入/輸出
-
Serial Xpress 介面
- EasyLink (HDMI CEC)
-
- LAN
-
LAN 喚醒功能
- HDMI
-
-
ARC （所有連接端口）
-
DVI（所有連接端口）
-
MHL 2.0 (HDMI4)
-
設計
- 顏色
-
銀色
-
尺寸
- 調整寬度
-
1099
mm
- 調整高度
-
632
mm
- 調整深度
-
66/79
mm
- 產品重量
-
12.4
kg
- 機器寬度（含機座）
-
1099
mm
- 機器高度（含機座）
-
694
mm
- 機器深度（含機座）
-
250
mm
- 產品重量（包括機座）
-
13.9
kg
- 兼容掛牆安裝
-
- 可用的功能將根據整合人選取的執行情況而定。
- Philips 不保證應用程式可正常運作並可供持續使用。
- 實際可用記憶體可能會更少，取決於裝置的預先配置情況
- 以常用的開啟模式根據 IEC62087 Ed 2 計算用電量。實際的能源消耗將取決於使用電視的實際方式。
- 根據限制使用有害物质指令（RoHS Directive）現存的免責條例下，此電視僅有部份零件或組件因沒有其他技術性替代品而包含鉛。
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。