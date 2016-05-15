AppControl 可輕易新增、分類及刪除應用程式

AppControl 能確保您的電視取得您所需的應用程式。您可以將應用程式新增、刪除及分類，甚至將應用程式配置到指定房間，營造真正個人化的客戶體驗。您只需置身於一個中央位置即可辦妥，無需親身走到電視所在的房間。為方便使用並顧及安全問題，您可以將您的自訂應用程式上載到我們的私人雲端伺服器上，內容只有您可以存取，非常安全可靠。