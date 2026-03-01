Signage Solutions Philips 標示牌 2000 系列
Philips 標示牌 2000 系列
Philips 標示牌 2000 系列將數碼標牌帶回基礎——這是您基本而時尚的 16/7 顯示器，適合不需要花俏功能的簡單整合。搭載 Android 14，支援 UHD 並具有 400 尼特亮度。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Signage Solutions Philips 標示牌 2000 系列
Philips 標示牌 2000 系列
設計簡約的數碼顯示
- 50"
- 採用 Android 14 系統
- 400 cd/m²
16/7 – 當您需要時處理您的內容。
具備 400 cd/m2 亮度，UHD Philips 標示牌 2000 系列專為 16/7 使用而設計，非常適合從早到晚的企業，準備好給客戶留下深刻印象。
Android 14 專業單晶片系統。
搭載 Android 14 系統，您的 Philips 標示牌 2000 系列顯示器建基於專業平台，能可靠的連接性能與安全性。針對本機 Android 應用程式進行最佳化，使您能夠將網絡應用程式和軟件直接安裝到顯示器，無需外部媒體播放器。
可選 Philips ScreenShare 無線畫面分享功能
使用我們的模組化方法，將您的顯示內容擴展到未來。透過可選的 CRD22模組，帶來新增 WiFi 和藍牙的機會，以及 Philips ScreenShare，並且著重於重用和可回收性，以及可持續發展，減少 WEEE 廢棄物處理。
FailOver 基本功能。更高的保證讓內容始終可用。
透過 5V 熱插拔檢測的 FailOver 基本功能。對於要求高的商業應用來說，透過 5V 熱插拔進行 FailOver 至關重要，因為它允許您設定一個備用內容來源，以便在主要媒體源故障的情況下自動播放。
Philips Wave ready 支援遙距裝置管理。
使用 Wave 遠端解鎖強大、多功能和智能的 Philips 標示牌 2000 系列顯示器。這個演進的雲端平台讓您完全掌控，簡化安裝和設定、監視和控制顯示器、升級韌體、管理播放清單和設定電源計劃。節省您的時間、能源並減少對環境的影響。
技術規格
-
影像/顯示
- 螢幕對角尺寸（公制）
-
125.7
厘米
- 螢幕對角尺寸（吋）
-
49.5
吋
- 螢幕比例
-
16:9
- 螢幕解像度
-
3840 x 2160
- 像素點距
-
0.2854 x 0.2854 毫米
- 最佳解像度
-
3840 x 2160 @ 60 Hz
- 亮度
-
400
cd/m²
- 顯示色彩
-
10.7 億
- 對比率（一般）
-
4000:1
- 動態對比
-
500,000:1
- 響應時間（常規）
-
9.5
毫秒
- 可視角度（水平）
-
178
度
- 可視角度（垂直）
-
178
度
- 影像增強功能
-
-
3/2 - 2/2 motion pull down
-
Dynamic contrast enhancement
-
Progressive scan
-
Motion adaptive de-interlacing
- 面板技術
-
VA
- 操作系統
-
Android 14
- 有霧
-
1%
-
連接
- 影像輸入
-
-
HDMI 2.0 (x2)
-
USB-C (x1) with 4.5W PD
- 其他連接
-
USB 3.0 (x2)
- 影像輸出
-
N/A
- 外置控制
-
-
RJ45
-
IR (in/out) 3.5 mm jack
- 輸出端子
-
3.5mm jack (fixed audio level)
-
便捷功能
- 擺放
-
-
Landscape (16/7)
-
Portrait (16/7)
- 平鋪式矩陣
-
最多 3 x 3
- 鍵盤控制
-
- 遙控器訊號
-
Lockable
- 訊號迴圈
-
IR Loopthrough
- 節能功能
-
ECO mode
- 可控網絡
-
RJ45
- HDMI ARC
-
supported on HDMI 1
-
電源
- 電源
-
100 - 240V~, 50/60Hz
- 耗電量（典型值）
-
97
瓦
- 待機模式耗電量
-
<0.5W
- 能源標籤級別
-
G
-
支援的顯示解像度
- 電腦格式
-
-
1920 x 1080, 60Hz
-
1680 x 1050, 60Hz
-
1600 x 1200, 60Hz
-
1440 x 900, 60Hz
-
1280 x 1024, 60Hz
-
1280 x 800, 60Hz
-
1280 x 720, 60Hz
-
1024 x 768, 60, 70, 75Hz
-
3840 x 2160, 60Hz
- 視訊格式
-
-
1080p, 50, 60Hz
-
1080i, 50, 60Hz
-
720p, 50,60 Hz
-
2160p, 50, 60Hz
-
尺寸
- 調整寬度
-
1128.4
mm
- 產品重量
-
14.25
kg
- 調整高度
-
649.0
mm
- 調整深度
-
63.5
mm
- 機器寬度（吋）
-
44.43
吋
- 機器高度（吋）
-
25.55
吋
- 掛牆
-
400 毫米 x 400 毫米，M6
- 機器深度（吋）
-
2.50
吋
- 邊框寬度
-
14.9 毫米（平均邊框）
- 產品重量（磅）
-
31.42
磅
-
操作條件
- 地勢高度
-
0 ~ 3000 米
- 溫度範圍（操作）
-
5 ~ 40
°C
- MTBF
-
30,000
小時
- 溫度範圍（儲存）
-
-20 ~ 60
°C
- 濕度範圍（操作）[RH]
-
10 ~ 90% RH（無凝結）
-
多媒體應用程式
- USB 播放影片
-
-
MPEG
-
H.264
-
H.263
-
H.265
-
AVI
-
MP4
-
VP8
-
VP9
-
MPEG4
-
WEBM
- USB 播放相片
-
- USB 播放音訊
-
-
內置播放器
- CPU
-
Quad core Cortex A73
- GPU
-
ARM Mali G52 MC1
- 記憶體
-
3GB RAM
- 儲存
-
16GB
-
配件
- 附配件
-
-
Power cable 1.8M
-
Remote Control
-
External IR cable
-
AC Switch Cover
-
Logo Badge
-
USB Cover and screw
- 選購配件
-
-
其他
- 螢幕顯示語言
-
-
English
-
French
-
German
-
Italian
-
Polish
-
Russian
-
Spanish
-
Turkish
-
Simplified Chinese
-
Traditional Chinese
-
Arabic
-
Japanese
-
Danish
-
Swedish
-
Finnish
-
Norwegian
-
Dutch
- 保用
-
3 年保養
- 法令認可
-
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。