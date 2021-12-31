更精明的連接
專為節奏急促的世界而設，MediaSuite 備有進階連線和多功能配置設定。內置的 Chromecast 使串流變得輕鬆便捷，而 Android™ 和 Google 播放 Store 則可以釋放無限的可能性。 查看各種好處
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更精明的連接
配備內置 Chromecast 和 Netflix
- 50 吋 MediaSuite
- 由 Android™ 驅動
Android 更新帶來最新功能
由 Android 驅動的 Philips 專業顯示器速度快、配備多功能而且容易瀏覽。為配合原始的 Android 應用程式，顯示器的設計經過優化，讓您直接於顯示器安裝網頁應用程式。自動更新確保應用程式時刻保持最新狀態。
內置 Chromecast™ 方便輕鬆分享內容
可即時而安全地從智能裝置（手機、筆記簿型電腦及平板電腦）無線投放電影、簡報等內容，影像質素可高達 4K 解像度。Chromecast 符合成本效益，無需額外硬件，更可安全地用於專業用途。用戶只需在智能裝置上一按 Chromecast 圖示，即可開始從數以千計支援投放功能的應用程式串流內容，同時讓智能裝置變為遙控。
存取 Google Play Store，獲取應用程式及媒體
可完全存取 Google Play Store，令您更輕鬆地將應用程式、遊戲、音樂、電影等內容新增至您的 Philips 專業顯示器。全新商務工具及額外娛樂選擇已新增至日常目錄中，確保您可時刻存取最新的全球熱門內容。
可自訂的 UI 讓您自訂標誌和顏色
Philips MediaSuite 提供清晰、容易瀏覽的用戶介面 (UI)，您更可以個人風格自訂介面。將標誌和顏色輕鬆新增至搜尋列，即可為介面添上您的個人品味。
分析功能可提供使用情況統計資料
從連鎖酒店到觀賞體育賽事的酒吧，存取螢幕時間數據的過程輕鬆簡單，讓您從中監察您旗下由 Android 驅動的 Philips MediaSuite 電視使用情況，從而了解特定頻道的觀看頻率、測試您的廣告效能，並取得助您有效管理成本的資訊。此外，您亦可以即時推出顧客滿意度調查，向身處現場的顧客取得具參考價值的意見。
以 AppControl 遙距安裝及管理應用程式
全面掌控，對安裝於 Philips Professional 顯示器上的應用程式進行集中控制。AppControl 讓您安裝、刪除及管理指定顯示器或整個網絡的應用程式，無論您正在管理多少部顯示器，您都可以為客人和顧客提供個人化體驗。
透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護
透過區域（LAN 或 RF）連接操作顯示器網絡。CMND 及控制讓您操作重要的功能，例如更新軟件和設定，以及監控顯示狀況。不論您正在操控一部電視還是更多，CMND 及控制都能讓您輕鬆管理您的電視網絡。
以 CMND 及登記入住創造個人化體驗
令客人賓至如歸。不論您是想為酒店客人增添特別的回憶、簡化發單程序，或提供多頻道組合，CMND 及登記入住都能讓您透過姓名和所操語言等個人資料，創造個人化的體驗。
內置 Netflix，遙控設有專用按鍵
內置 Netflix 存取讓您更輕鬆、快捷、便利地以帳戶觀賞最新電影和電視節目。無需任何外置播放器或衛星電視，有助減低成本支出，令裝置保持簡潔，無損現代感風格 。遙控上的 Netflix 專用按鍵讓您即時存取帳戶，使操作更具效率。啟用 Netflix 需受條款及細則約束。
Google Assistant™ 帶來更快速、更智能的操控
您可透過另行購置支援 Google Assistant™ 的遙控器 (22AV2025B/00)，享用語音控制及更迅速的回應。開啟 YouTube、調高音量、播放您喜愛的歌曲，並取得最新天氣情況、待辦事項，甚至即時語音翻譯等一切您所需的資訊，配備 Google Assistant™，您可以實現無盡可能。
技術規格
-
影像/顯示
- 螢幕對角尺寸（吋）
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50
吋
- 螢幕對角尺寸（公制）
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126
厘米
- 顯示
-
4K 超高清 LED
- 螢幕解像度
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3840x2160p
- 亮度
-
350
cd/m²
-
支援的顯示解像度
- 調諧器
-
- USB、LAN
-
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HEVC：高達 3840x2160@60Hz
-
其他：高達 1920x1080p@60Hz
- HDMI 1/2
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高達 3840x2160p @60Hz
- HDMI 3
-
高達 3840x2160p @30Hz
-
選台器/接收/傳送
- 數碼電視
-
-
DVB-T/T2/C
-
HEVC UHD (高達 2160p60)
- 類比電視
-
PAL
- IP 播放
-
-
Android TV
- 作業系統
-
Android TV™ 9 (Pie)
- 預先安裝的應用程式
-
-
Netflix*
-
YouTube
-
Google Play Store*
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Google Play 電影
-
Google Play 遊戲
-
YouTube 音樂
- 記憶體容量 (Flash)
-
16GB*
-
酒店功能
- 酒店模式
-
-
開機設定控制
-
音量限制
-
安裝菜單鎖定
-
功能表鎖定
-
搖桿控制鎖
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監獄模式
- 電源控制
-
- 你的品牌
-
-
可自訂主螢幕
-
可自訂歡迎應用程式
-
位置名稱（地理名稱 ID）
-
CMND 及建立
-
可自訂面板（HTML 及 APK）
- CMND 及控制
-
-
離線頻道編輯器
-
離線設定編輯器
-
IP/RF 遠距管理
-
電視群組管理
-
透過 USB 執行本機更新
-
即時初始複製
- 控制
-
-
AppControl
-
JEDI 原始 Android 電視控制
-
支援電視的 JSON API 控制-JAPIT
-
Serial Xpress 協定
-
已連接 Crestron
-
搖桿
- 互動式 DRM
-
-
VSecure
-
PlayReady 流暢串流
-
Securemedia
- 創造收入
-
MyChoice
- 遙控器
-
- CMND 及登記入住
-
-
客人姓名
-
客人的語言
-
訊息
-
在電視上發單
-
快速結賬
- 分享
-
-
內置 Chromecast Ultra
-
安全分享
-
受網絡管理的分享
- 便捷功能
-
-
Google Assistant*
-
Google 帳戶登入
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天氣預報
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支援 >40 種功能表語言
-
關閉模式下的時鐘
-
主題電視
-
喚醒鬧鐘
-
定時睡眠功能
-
醫療功能
- 控制
-
- 便捷功能
-
- 安全
-
-
多媒體
- 支援的影片播放
-
-
格式：H.264/MPEG4 AVC
-
MPEG1
-
MPEG2
-
MPEG4
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WMV9/VC1
-
HEVC
-
容器：AVI，MKV
-
VP9
- 支援的音樂格式
-
-
MP3
-
AAC
-
WAV
-
WMA（v2 向上兼容至 v9.2）
-
WMA-PRO （v9 及 v10）
- 支援的字幕格式
-
- 支援的圖像格式
-
-
音訊
- 聲效輸出功率
-
20 (2x10)
瓦
- 浴室喇叭輸出
-
1.5 瓦 單聲道 8Ohm
- 喇叭
-
- 音效功能
-
-
DTS-HD
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兼容杜比全景聲
-
杜比 MS12D
-
AC-4
-
DTS 錄音室音效
-
電源
- 電源
-
AC 220-240V; 50-60Hz
- 環境溫度
-
0 °C 至 40 °C
- 待機模式耗電量
-
<0.3 瓦
- 能源標籤級別
-
G
- 歐洲能源標籤能源
-
68
瓦
- 省電功能
-
Eco 模式
- 年度能耗
-
100
kW·h
- EPREL 註冊編號
-
341992
-
配件
- 隨附
-
-
座枱式旋轉底座
-
遙控器 22AV1905B/00
-
2 個 AAA 電池
-
電源線
-
保用證
-
法規與安全小冊子
- 選購
-
-
語音遙控器 22AV2025B/00
-
數碼遙控器 22AV2005B/00
-
簡易遙控器 22AV1601B/12
-
醫療遙控器 22AV1604B/12
-
外置時鐘 22AV1860A/12
-
DOCSIS 線數據機 22AV1970A
-
設定遙控器 22AV9574A/12
-
無線連接
- 無線 LAN
-
-
底部連接
- 天線
-
IEC-75
- HDMI2
-
具備 HDCP 2.2 的 HDMI 2.0
- 以太網 (LAN)
-
RJ-45
- HDMI3
-
具備 HDCP 2.2 的 HDMI 2.0
- USB2
-
USB 2.0
- 外置控制
-
RJ-48
- 浴室喇叭輸出
-
迷你插孔
- 外置電源
-
12V，最大 1.5A
-
旁邊連線
- 一般介面插槽
-
CI+ 1.3.2
- HDMI1
-
具備 HDCP 2.2 的 HDMI 2.0
- 耳機輸出
-
迷你插孔
- USB1
-
USB 3.0
-
連接增強功能
- RJ48
-
-
IR-輸入/輸出
-
Serial Xpress 介面
- EasyLink (HDMI CEC)
-
- HDMI
-
-
設計
- 顏色
-
銀色
-
尺寸
- 調整寬度
-
1120
mm
- 調整高度
-
650
mm
- 調整深度
-
60/78
mm
- 產品重量
-
13.5
kg
- 機器寬度（含機座）
-
1120
mm
- 機器高度（含機座）
-
681
mm
- 機器深度（含機座）
-
240
mm
- 產品重量（包括機座）
-
16
kg
- 兼容掛牆安裝
-
- Netflix：需受特定條款及細則約束，而有關條款及細則需經過核准並套用方可啟用應用程式。
- Google Assistant 的可用情況視國家及語言設定而定。如欲使用 Google Assistant，必須選用另行購置的語音功能遙控器。
- 可用的功能將根據整合人選取的執行情況而定。
- Philips 不保證應用程式可正常運作並可供持續使用。
- 實際可用記憶體可能會更少，取決於裝置的預先配置情況
- 以常用的開啟模式根據 IEC62087 Ed 2 計算用電量。實際的能源消耗將取決於使用電視的實際方式。
- 根據限制使用有害物質指令 (RoHS Directive) 現存的免責條例，此電視僅有部份零件或組件因沒有其他技術性替代品而包含鉛。
- Android、Google Play 及 Chromecast 為 Google LLC 的商標
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