分析功能可提供使用情況統計資料

從連鎖酒店到觀賞體育賽事的酒吧，存取螢幕時間數據的過程輕鬆簡單，讓您從中監察您旗下由 Android 驅動的 Philips MediaSuite 電視使用情況，從而了解特定頻道的觀看頻率、測試您的廣告效能，並取得助您有效管理成本的資訊。此外，您亦可以即時推出顧客滿意度調查，向身處現場的顧客取得具參考價值的意見。