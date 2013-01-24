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H-Line 顯示屏

55BDL3102H/00
  • 奪目耀眼 奪目耀眼 奪目耀眼
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    H-Line 顯示屏

    55BDL3102H/00

    奪目耀眼

    使用 Philips H-Line 高亮度專業全高清顯示屏，無論日夜都能保持奪目耀眼。超卓的清晰度和對比度，是櫥窗顯示和強光地點的完美解決方案，從博物館到零售都能輕鬆勝任。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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    奪目耀眼

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      奪目耀眼

      高亮度全天候顯示屏。

      • 55 吋
      • 2500cd/m²
      • 全高清
      透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護

      透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護

      透過本地 (LAN) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入及監控顯示狀況。不論您正在操控一個顯示器還是 100 個，均能得心應手。

      故障恢復功能可確保內容播放不中斷

      故障恢復功能可確保內容播放不中斷

      從等候室到會議室，絕無空白畫面。故障恢復功能讓 Philips 專業顯示屏在主要和次要輸入之間自動切換，即使主要來源發生故障，亦能確保內容播放不中斷。只需設定後備輸入清單，即可確保業務運作永不中止。

      OPS 插槽讓您無需電線即可連接電腦

      OPS 插槽讓您無需電線即可連接電腦

      在您的 Philips 專業顯示屏直接內置一部全效電腦或 Android CRD50 模組。OPS 插槽含有操作吸碟式方案您所需的所有連接，包括電源。

      可選的 CRD50 模組增添 Android 處理能力

      在您的 Philips 專業顯示屏內置 Android System-on-Chip (SoC)。可選的 CRD50 模組是一個 OPS 裝置，提供 Android 處理能力，而毋需插線。只需插入含有操作模組所需的所有連接（包括電源）的 OPS 插槽即可。

      CMND 帶來遙控系統管理

      充分操控您的 Philips 專業顯示器網絡。CMND 讓您透過一個簡單易用的介面管理、更新、維護和播放功能。不論是安裝以至日常操作皆可使用。

      CMND 及建立。開發及啟動您自己的內容

      使用 CMND 及建立，全面掌握屬於自己的內容。從是日精選到企業品牌資訊，都能透過拖放介面簡單發佈這些自創內容。使用預載範本和內置小工具，確保您的圖像、文字和影片可快速投入使用。

      高亮度 (2500 cd/m2)。適合半室外使用

      在明亮或半室外環境下作出重大改變。具備 2500 cd/m2 的顯示屏可在擁有高環境亮度的地點提供清晰影像。十分適合於櫥窗顯示及公眾資訊區域使用。

      技術規格

      • 影像/顯示

        屏幕對角尺寸（英制）
        54.6  吋
        螢幕對角尺寸（公制）
        138.7  厘米
        最佳解像度
        1920 x 1080 @ 60Hz
        亮度
        2500  cd/m²
        對比率（一般）
        5000:1
        動態對比
        500,000:1
        螢幕比例
        16:9
        響應時間（常規）
        6  毫秒
        像素點距
        0.63 x 0.63 毫米
        顯示色彩
        16.7 M（8 位元）
        可視角度（水平）
        178  度
        可視角度（垂直）
        178  度
        螢幕解像度
        1920 x 1080p

      • 連接

        影像輸入
        • 1 個色差影像 (BNC)
        • 複合（分享色差 Y）
        • Display Port1.2x1
        • DVI-Dx 1
        • HDMI 1.4x2
        • VGA（類比 D-Sub）x 1
        影像輸出
        • DisplayPort1.2x1
        • DVI-I x1
        音效輸入
        • 3.5 毫米插座
        • 音效左／右 (RCA)
        音訊輸出
        • 3.5 毫米插座
        • 外置喇叭連接器
        外置控制
        • RS232C（輸入 / 輸出）2.5 毫米插孔
        • RJ45
        • IR （輸入 / 輸出）3.5 毫米插孔
        其他連接
        • 交流輸出
        • OPS
        • USB 2.0 (Type A) x 1

      • 尺寸

        邊框寬度
        15.6 毫米
        調整寬度
        1243.2  毫米
        調整高度
        714  毫米
        調整深度
        137.9  毫米
        機器寬度（吋）
        48.9  吋
        機器高度（吋）
        28.1  吋
        機器深度（吋）
        5.43  吋
        VESA 支架
        400 x 400 毫米，M6
        產品重量
        32.2  千克
        產品重量 (lb)
        78.94  磅
        智能嵌槽高度
        200  毫米
        智能嵌槽闊度
        100  毫米
        智能嵌槽安裝
        100 x 100 毫米，100 x 200 毫米

      • 舒適

        擺放
        • 橫向
        • 縱向
        可控網絡
        • RS232
        • HDMI（單一電線）
        • LAN (RJ45)
        訊號穿環
        • RS232
        • IR 穿環
        節能功能
        Smart Power
        遙控器訊號
        可鎖定
        鍵盤控制
        • 隱藏
        • 可鎖定
        安裝方便
        • 智能嵌槽
        • 手柄
        其他便捷功能
        手柄
        螢幕保護功能
        像素轉換，低亮
        畫質
        進階色彩控制

      • 電源

        電源
        100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
        耗電量（典型值）
        300  瓦
        備用模式耗電量
        <0.5 瓦

      • 聲音

        內置喇叭
        2 x 10 瓦 RMS

      • 操作情況

        溫度範圍（操作）
        0 ~ 40  °C
        溫度範圍（儲藏）
        -20 ~ 60  °C
        相對濕度
        20 ~ 80（操作），5 - 95%（存放）  %
        MTBF
        50,000  小時
        地勢高度
        0 ~ 3000 米

      • 配件

        附配件
        • AC 電源線
        • 遙控器電池
        • 快速入門指南
        • 遙控器
        • RS232 線
        附配件
        • RS232 相互聯繫的纜線
        • 邊緣定位套件 (1) - 1 件
        • 邊緣定位套件 (2) - 2 件
        • 標誌指南
        • Philips 標誌
        • 手擰螺絲（8 粒）

      • 其他

        螢幕顯示語言
        • 英文
        • 法文
        • 德文
        • 意大利文
        • 抛光
        • 俄語
        • 西班牙文
        • 土耳其文
        • 簡體中文
        • 繁體中文
        • 阿拉伯文
        • 日文
        • 葡萄牙文
        • 荷蘭文
        法令認可
        • CB
        • CE
        • UL/cUL
        • EAC
        • EMF
        • FCC，A 級別
        • PSB
        • PSE
        • VCCI
        保用
        3 年保養

      • 多媒體應用程式

        USB 播放音訊
        • AAC
        • LPCM
        • M4A
        • MP3
        • WMA
        USB 播放相片
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • PNG
        USB 播放影片
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • TS
        • VOB
        • ISM
        • 資訊清單
        • MPD

      • 支援的顯示解像度

        電腦格式
        • 1024 x 768, 60Hz
        • 1280 x 1024, 60Hz
        • 1280 x 768, 60Hz
        • 1280 x 800, 60Hz
        • 1360 x 768, 60Hz
        • 1600 x 1200, 60Hz
        • 1920 x 1080, 60Hz
        • 1920 x 1200, 60Hz
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
        • 720 x 400, 70Hz
        • 800 x 600, 60, 72, 75Hz
        視訊格式
        • 1080i, 25, 30Hz
        • 1080p, 50, 60Hz
        • 480i, 30, 60Hz
        • 480p, 60Hz
        • 576i, 25, 50Hz
        • 576p, 50Hz
        • 720p, 50, 60Hz

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • AC 電源線
      • 遙控器電池
      • 快速入門指南
      • 遙控器
      • RS232 線

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