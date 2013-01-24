格內其他項目
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內置的觸控技術帶來更多靈活性及最佳同時觸控表現，更有多種作業功能，讓您體驗前所未有的精彩互動性。多觸控屏幕具備自動觸控辨識，而 USB 更兼容 HID 讀頭，方便您即插即播放。
系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。
使用內置記憶體儲存並播放內容。上載媒體至顯示屏並立即播放內容。既可與內置瀏覽器配合使用，亦可在串流網上內容時作記憶快取。即使突然失去網絡連結，內置記憶體仍會播放內容的快取版本，確保您的視聽之娛不會中斷。
CMND 乃一個強大的顯示屏管理平台，讓您完全主導多種控制功能，如以 CMND 更新及管理內容、以「CMND & 控制」建立或控制設定，全由 CMND 一手包辦。
將 Android 系統加入到觸控螢幕，您就可以方便地使用現時發展最成熟的操作系統，也可以將您的應用程式儲存到顯示屏內。您可以透過觸控功能輕鬆操作內置應用程式，例如瀏覽器應用程式，透過觸控螢幕上網。只需連接電源，您就可以立即與螢幕互動。您也可以使用內置的排程器根據各個播放時段劃分應用程式及節目內容。如需要使用方便的自動旋轉功能，只需轉動螢幕即可切換橫向和直向模式。
這款觸控屏幕設有防反光玻璃及低平衡視差，讓觸控體驗更上一層樓。既無眩光及屏幕反射，影像及色彩自然清晰鮮明。
使用畫面切換功能輕鬆預備會議。此功能會在會議室沒有使用時從您選擇的輸入源播放背景內容，當會議開始、您需要演說或分享畫面時，只要連接電腦顯示屏便會自動切換輸入源並投放您的畫面，毋須自行切換。
PCI 插槽可讓您連接多一部 WiFi/ 藍牙或 4G LTE 裝置，使裝置與顯示屏的通訊更勝一籌。此外，機器與機器之間的通訊性亦大大加強，提供了大量設定可供客戶選擇，如擴展產品功能，或訊號處理功能的能力。
影像/顯示
互動性
連接
支援的顯示解像度
舒適
尺寸
聲音
操作情況
電源
配件
其他
多媒體應用程式
內置播放器