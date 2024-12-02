透過雲端連結及控制您的內容

以內置的 HTML5 瀏覽器連接並控制內容。採用 Chromium 瀏覽器，適合設計內容及連接單一顯示器或一整組顯示器。以直向及橫向模式播放全高清內容。使用 WiFi 或以 RJ45 網線將顯示器連接網絡即可創建屬於您的播放清單。