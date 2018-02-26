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    Signage Solutions D-Line 顯示屏

    86BDL4150D/75

    時刻突破技術界限

    大直徑顯示屏驚艷登場。Philips D-Line 顯示屏經過特別設計，可執行 Android 應用程式，是具備高效能的動力中心，最適合需要大型顯示效果的企業、教育及類似應用環境。

    Signage Solutions D-Line 顯示屏

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    See all D-Line 系列

    時刻突破技術界限

    使用 Android 系統

    • 86 吋
    • 採用 Android 系統
    • 500cd/m²
    以內置記憶體儲存並播放內容

    以內置記憶體儲存並播放內容

    使用內置記憶體儲存並播放內容。上載媒體至顯示屏並立即播放內容。既可與內置瀏覽器配合使用，亦可在串流網上內容時作記憶快取。即使突然失去網絡連結，內置記憶體仍會播放內容的快取版本，確保您的視聽之娛不會中斷。

    利用故障恢復功能，保持內容持續播放

    利用故障恢復功能，保持內容持續播放

    對於要求嚴格的商務使用，保持內容持續播放非常重要。雖然您未必會遇上嚴重內容錯誤，不過故障恢復功能可利用革新的技術，在發生媒體播放機故障時於屏幕上播放備份內容，做到內容備護。故障恢復會在主要輸入發生故障時自動啟用。只要選擇主要輸入連接以及故障恢復連接，就可以獲得即時防護。

    SmartPower 可節能

    SmartPower 可節能

    系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。

    以「CMND & 控制」管理多個顯示屏的設定

    以「CMND & 控制」管理多個顯示屏的設定

    「CMND & 控制」可讓您集中管理多個顯示屏，您可從遠處實時監察顯示屏、設定及更新軟件、同時按自己需要設定多個顯示屏，如視訊墻螢幕或選單板顯示屏。

    以「CMND 及建立」製作及更新內容

    以「CMND 及建立」製作及更新內容

    「CMND 及建立」採用拖放式界面、預載模板、內置式小工具等，讓您設計並製作引人入勝的內容。可以直向及橫向方式播放內容。

    透過雲端連結及控制您的內容

    透過雲端連結及控制您的內容

    以內置的 HTML5 瀏覽器連接並控制內容。採用 Chromium 瀏覽器，適合設計內容及連接單一顯示屏或一整組顯示屏。以直向及橫向模式播放全高清內容。可在 PIP（畫中畫）視窗顯示串流內容。使用 WiFi 或以 RJ45 網線將顯示屏連接網絡即可創建屬於您的播放清單。

    Android：執行您的應用程式或選擇要執行的最愛應用程式

    顯示屏融入了 Android 作業系統，能對應現今最先進的作業系統，並讓您直接將您的應用程式儲存於顯示屏中。您亦可以透過顯示屏，從 Android 應用程式的大型媒體庫中，選擇並播放心愛內容。顯示屏更內置預設時段，讓您可因應客戶及每日不同時段使用應用程式及播放內容，更可運用透過自動屏幕定向功能（轉動顯示屏），以直向或橫向方式輕鬆顯示內容。

    4K 超高清：前所未有的高清畫面

    解像度比傳統顯示屏高 4 倍，讓信號解決方案的感染力激增。具備 3840 x 2160 像素的全高清顯示屏，呈現出鉅細無遺、栩栩如生的畫面，帶來全新的視覺享受。

    迷你 PCI Express 插槽

    內置迷你 PCI-E 插槽，方便擴充顯示屏連接到 4G LTE 等組件，更是提升機器對機器通訊的最佳方法。最終開拓出一個有著無限配置可能性的世界，例如添加產品功能或擴展訊號處理的能力。

    確保播放內容時執行自動螢幕擷圖

    內容就是一切！有了自動螢幕擷圖功能，您就可對您內容狀態瞭如指掌。播放內容時螢幕擷圖便會不分時段自動執行，然後儲存於 FTP 伺服器，讓您隨時隨地查看。

    使用畫面切換功能輕鬆預備會議

    使用畫面切換功能輕鬆預備會議。此功能會在會議室沒有使用時從您選擇的輸入源播放背景內容，當會議開始、您需要演說或分享畫面時，只要連接電腦顯示屏便會自動切換輸入源並投放您的畫面，毋須自行切換。

    技術規格

    • 影像/顯示

      螢幕對角尺寸（公制）
      217.4  厘米
      螢幕對角尺寸（吋）
      85.6  吋
      螢幕比例
      16:9
      螢幕解像度
      3840 x 2160
      像素點距
      0.4935 x 0.4935 毫米
      最佳解像度
      3840 x 2160 @60HZ
      亮度
      500  cd/m²
      顯示色彩
      10.7 億
      對比率（一般）
      1200:1
      動態對比
      500,000:1
      響應時間（常規）
      12  毫秒
      可視角度（水平）
      178  度
      可視角度（垂直）
      178  度
      影像增強功能
      • 3/2 - 2/2 動態下拉功能
      • 3D 梳型濾波器
      • 動態補償去交錯
      • 3D MA 去交錯
      • 動態對比增強
      • 逐行掃描
      操作系統
      Android 7.1.2

    • 連接

      音訊輸出
      3.5 毫米插座
      影像輸入
      • DisplayPort
      • DVI-D
      • HDMI (x3)
      • VGA (Analog D-Sub)
      音效輸入
      3.5 毫米插座
      其他連接
      • mPCIe
      • Micro SD
      • micro USB
      • USB 電源插座 (5 V. 2 安培)
      • OPS
      • USB，Type A
      影像輸出
      DisplayPort
      外置控制
      • RJ45
      • RS232C（輸入 / 輸出）2.5 毫米插孔

    • 便捷功能

      擺放
      • 橫向
      • 縱向
      畫中畫
      畫中畫
      平鋪式矩陣
      最多 15 x 15
      螢幕保護功能
      像素轉換，低亮
      鍵盤控制
      • 隱藏
      • 可鎖定
      訊號迴圈
      IR 穿環
      安裝方便
      智能嵌槽
      節能功能
      Smart Power
      可控網絡
      • RJ45
      • RS232

    • 聲音

      內置喇叭
      2 x 10 瓦 RMS

    • 電源

      電源
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      耗電量（典型值）
      220W +/- 10%  瓦
      待機模式耗電量
      < 0.5 瓦

    • 支援的顯示解像度

      電腦格式
      • 3840 x 2160, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1024 x 768, 60, 75Hz
      • 640 x 480, 60, 72, 75Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 800 x 600, 60, 75Hz
      視訊格式
      • 2160p, 30,50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 25, 30Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 576i, 25, 50Hz
      • 576p, 25, 50Hz
      • 480i, 30, 60Hz
      • 480p, 30, 60Hz

    • 尺寸

      智能嵌槽安裝
      100 x 200 毫米
      調整寬度
      1927.9  mm
      產品重量
      63.8  kg
      調整高度
      1098.9  mm
      調整深度
      85.9  mm
      機器寬度（吋）
      75.90  吋
      機器高度（吋）
      43.26  吋
      掛牆
      600（水平）x 400（垂直）毫米，M8
      機器深度（吋）
      3.38  吋
      邊框寬度
      15.2 (T/L/R/B)
      產品重量（磅）
      140.65  磅

    • 操作條件

      地勢高度
      0 ~ 3000 米
      溫度範圍（操作）
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  小時
      相對濕度
      20%~80%（操作），10%-90%（儲存）  %
      溫度範圍（儲存）
      -20 ~ 60  °C

    • 多媒體應用程式

      USB 播放影片
      • ASF
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      USB 播放相片
      • BMP
      • JPEG
      • .jpg
      • PNG
      USB 播放音訊
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA

    • 內置播放器

      CPU
      • 雙核心 Cortex-A72 @2GHz
      • 四核心 Cortex-A53 @1.5GHz
      GPU
      ARM Mali-T864
      記憶體
      4GB DDR3
      儲存
      64G eMMc
      WiFi
      • 2T2R
      • 802.11 ac/a/b/g/n
      • WCT07R2201

    • 配件

      附配件
      • 遙控器
      • 遙控器電池
      • 快速入門指南
      • RS232 線
      • AC 電源線
      • HDMI 線
      • IR 傳感器線纜（1.8米）
      附配件
      • RS232 相互聯繫的纜線
      • SD 卡護蓋

    • 其他

      螢幕顯示語言
      • 英文
      • 法文
      • 德文
      • 西班牙文
      • 抛光
      • 土耳其文
      • 俄語
      • 意大利文
      • 簡體中文
      • 繁體中文
      • 阿拉伯文
      • 日文
      • 丹麥文
      • 荷蘭文
      • 芬蘭文
      • 挪威文
      • 葡萄牙文
      • 瑞典文
      保用
      3 年保養
      法令認可
      • CE
      • FCC Class B
      • UL/cUL
      • C-Tick
      • RoHS
      • GOST
      • BSMI
      • CB

    包裝盒内容

    格內其他項目

    • 遙控器
    • 遙控器電池
    • 快速入門指南
    • RS232 線
    • AC 電源線
    • HDMI 線
    • IR 傳感器線纜（1.8米）
    Badge-D2C

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