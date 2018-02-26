Signage Solutions D-Line 顯示屏
時刻突破技術界限
大直徑顯示屏驚艷登場。Philips D-Line 顯示屏經過特別設計，可執行 Android 應用程式，是具備高效能的動力中心，最適合需要大型顯示效果的企業、教育及類似應用環境。
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Signage Solutions D-Line 顯示屏
時刻突破技術界限
使用 Android 系統
- 86 吋
- 採用 Android 系統
- 500cd/m²
以內置記憶體儲存並播放內容
使用內置記憶體儲存並播放內容。上載媒體至顯示屏並立即播放內容。既可與內置瀏覽器配合使用，亦可在串流網上內容時作記憶快取。即使突然失去網絡連結，內置記憶體仍會播放內容的快取版本，確保您的視聽之娛不會中斷。
利用故障恢復功能，保持內容持續播放
對於要求嚴格的商務使用，保持內容持續播放非常重要。雖然您未必會遇上嚴重內容錯誤，不過故障恢復功能可利用革新的技術，在發生媒體播放機故障時於屏幕上播放備份內容，做到內容備護。故障恢復會在主要輸入發生故障時自動啟用。只要選擇主要輸入連接以及故障恢復連接，就可以獲得即時防護。
SmartPower 可節能
系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。
以「CMND & 控制」管理多個顯示屏的設定
「CMND & 控制」可讓您集中管理多個顯示屏，您可從遠處實時監察顯示屏、設定及更新軟件、同時按自己需要設定多個顯示屏，如視訊墻螢幕或選單板顯示屏。
以「CMND 及建立」製作及更新內容
「CMND 及建立」採用拖放式界面、預載模板、內置式小工具等，讓您設計並製作引人入勝的內容。可以直向及橫向方式播放內容。
透過雲端連結及控制您的內容
以內置的 HTML5 瀏覽器連接並控制內容。採用 Chromium 瀏覽器，適合設計內容及連接單一顯示屏或一整組顯示屏。以直向及橫向模式播放全高清內容。可在 PIP（畫中畫）視窗顯示串流內容。使用 WiFi 或以 RJ45 網線將顯示屏連接網絡即可創建屬於您的播放清單。
Android：執行您的應用程式或選擇要執行的最愛應用程式
顯示屏融入了 Android 作業系統，能對應現今最先進的作業系統，並讓您直接將您的應用程式儲存於顯示屏中。您亦可以透過顯示屏，從 Android 應用程式的大型媒體庫中，選擇並播放心愛內容。顯示屏更內置預設時段，讓您可因應客戶及每日不同時段使用應用程式及播放內容，更可運用透過自動屏幕定向功能（轉動顯示屏），以直向或橫向方式輕鬆顯示內容。
4K 超高清：前所未有的高清畫面
解像度比傳統顯示屏高 4 倍，讓信號解決方案的感染力激增。具備 3840 x 2160 像素的全高清顯示屏，呈現出鉅細無遺、栩栩如生的畫面，帶來全新的視覺享受。
迷你 PCI Express 插槽
內置迷你 PCI-E 插槽，方便擴充顯示屏連接到 4G LTE 等組件，更是提升機器對機器通訊的最佳方法。最終開拓出一個有著無限配置可能性的世界，例如添加產品功能或擴展訊號處理的能力。
確保播放內容時執行自動螢幕擷圖
內容就是一切！有了自動螢幕擷圖功能，您就可對您內容狀態瞭如指掌。播放內容時螢幕擷圖便會不分時段自動執行，然後儲存於 FTP 伺服器，讓您隨時隨地查看。
使用畫面切換功能輕鬆預備會議
使用畫面切換功能輕鬆預備會議。此功能會在會議室沒有使用時從您選擇的輸入源播放背景內容，當會議開始、您需要演說或分享畫面時，只要連接電腦顯示屏便會自動切換輸入源並投放您的畫面，毋須自行切換。
技術規格
-
影像/顯示
- 螢幕對角尺寸（公制）
-
217.4
厘米
- 螢幕對角尺寸（吋）
-
85.6
吋
- 螢幕比例
-
16:9
- 螢幕解像度
-
3840 x 2160
- 像素點距
-
0.4935 x 0.4935 毫米
- 最佳解像度
-
3840 x 2160 @60HZ
- 亮度
-
500
cd/m²
- 顯示色彩
-
10.7 億
- 對比率（一般）
-
1200:1
- 動態對比
-
500,000:1
- 響應時間（常規）
-
12
毫秒
- 可視角度（水平）
-
178
度
- 可視角度（垂直）
-
178
度
- 影像增強功能
-
-
3/2 - 2/2 動態下拉功能
-
3D 梳型濾波器
-
動態補償去交錯
-
3D MA 去交錯
-
動態對比增強
-
逐行掃描
- 操作系統
-
Android 7.1.2
-
連接
- 音訊輸出
-
3.5 毫米插座
- 影像輸入
-
-
DisplayPort
-
DVI-D
-
HDMI (x3)
-
VGA (Analog D-Sub)
- 音效輸入
-
3.5 毫米插座
- 其他連接
-
-
mPCIe
-
Micro SD
-
micro USB
-
USB 電源插座 (5 V. 2 安培)
-
OPS
-
USB，Type A
- 影像輸出
-
DisplayPort
- 外置控制
-
-
RJ45
-
RS232C（輸入 / 輸出）2.5 毫米插孔
-
便捷功能
- 擺放
-
- 畫中畫
-
畫中畫
- 平鋪式矩陣
-
最多 15 x 15
- 螢幕保護功能
-
像素轉換，低亮
- 鍵盤控制
-
- 訊號迴圈
-
IR 穿環
- 安裝方便
-
智能嵌槽
- 節能功能
-
Smart Power
- 可控網絡
-
-
聲音
- 內置喇叭
-
2 x 10 瓦 RMS
-
電源
- 電源
-
100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- 耗電量（典型值）
-
220W +/- 10%
瓦
- 待機模式耗電量
-
< 0.5 瓦
-
支援的顯示解像度
- 電腦格式
-
-
3840 x 2160, 60Hz
-
1920 x 1080, 60Hz
-
1600 x 1200, 60Hz
-
1360 x 768, 60Hz
-
1280 x 1024, 60Hz
-
1280 x 800, 60Hz
-
1280 x 768, 60Hz
-
1024 x 768, 60, 75Hz
-
640 x 480, 60, 72, 75Hz
-
720 x 400, 70Hz
-
800 x 600, 60, 75Hz
- 視訊格式
-
-
2160p, 30,50, 60Hz
-
1080p, 50, 60Hz
-
1080i, 25, 30Hz
-
720p, 50, 60Hz
-
576i, 25, 50Hz
-
576p, 25, 50Hz
-
480i, 30, 60Hz
-
480p, 30, 60Hz
-
尺寸
- 智能嵌槽安裝
-
100 x 200 毫米
- 調整寬度
-
1927.9
mm
- 產品重量
-
63.8
kg
- 調整高度
-
1098.9
mm
- 調整深度
-
85.9
mm
- 機器寬度（吋）
-
75.90
吋
- 機器高度（吋）
-
43.26
吋
- 掛牆
-
600（水平）x 400（垂直）毫米，M8
- 機器深度（吋）
-
3.38
吋
- 邊框寬度
-
15.2 (T/L/R/B)
- 產品重量（磅）
-
140.65
磅
-
操作條件
- 地勢高度
-
0 ~ 3000 米
- 溫度範圍（操作）
-
0 ~ 40
°C
- MTBF
-
50,000
小時
- 相對濕度
-
20%~80%（操作），10%-90%（儲存）
%
- 溫度範圍（儲存）
-
-20 ~ 60
°C
-
多媒體應用程式
- USB 播放影片
-
-
ASF
-
AVI
-
DAT
-
FLV
-
MKV
-
MP4
-
MPEG
-
MPG
-
TS
-
VOB
-
WEBM
-
WMV
- USB 播放相片
-
- USB 播放音訊
-
-
內置播放器
- CPU
-
-
雙核心 Cortex-A72 @2GHz
-
四核心 Cortex-A53 @1.5GHz
- GPU
-
ARM Mali-T864
- 記憶體
-
4GB DDR3
- 儲存
-
64G eMMc
- WiFi
-
-
2T2R
-
802.11 ac/a/b/g/n
-
WCT07R2201
-
配件
- 附配件
-
-
遙控器
-
遙控器電池
-
快速入門指南
-
RS232 線
-
AC 電源線
-
HDMI 線
-
IR 傳感器線纜（1.8米）
- 附配件
-
-
其他
- 螢幕顯示語言
-
-
英文
-
法文
-
德文
-
西班牙文
-
抛光
-
土耳其文
-
俄語
-
意大利文
-
簡體中文
-
繁體中文
-
阿拉伯文
-
日文
-
丹麥文
-
荷蘭文
-
芬蘭文
-
挪威文
-
葡萄牙文
-
瑞典文
- 保用
-
3 年保養
- 法令認可
-
-
CE
-
FCC Class B
-
UL/cUL
-
C-Tick
-
RoHS
-
GOST
-
BSMI
-
CB
包裝盒内容
格內其他項目
- 遙控器
- 遙控器電池
- 快速入門指南
- RS232 線
- AC 電源線
- HDMI 線
- IR 傳感器線纜（1.8米）
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