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LED 顯示

BDL5530EL/00
  • 令您的觀眾沉醉著迷 令您的觀眾沉醉著迷 令您的觀眾沉醉著迷
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    LED 顯示

    BDL5530EL/00

    令您的觀眾沉醉著迷

    使用強勁 LED 顯示屏，以更環保的方式呈現清晰無比的影像。效能極高，非常可靠，而耗電量低，在任何方面都毫不妥協，是顯示屏的理想之選。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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      令您的觀眾沉醉著迷

      備有超薄鑲邊、全高清 LED 顯示屏

      • 140 厘米（55 吋）
      • 邊沿 LED
      • 全高清
      SmartPower 可節能

      SmartPower 可節能

      系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。

      Edge LED 背光

      利用一流的 LED 科技體驗均勻散佈的光線。白色 LED （發光二極管）設置於面板邊緣，令光線散佈更為均勻，進一步減低耗電量、減少分散的熱量，並達致真正均勻的色彩範圍。

      120 Hz 面板

      120 Hz 面板讓您享受清晰無比的視訊影像。即使是快速移動的動作場景，也能清晰可見，沒有絲毫模糊，提昇您的視覺體驗。

      後蓋上的智能嵌槽適用於小型電腦

      專用電腦是大多數公共信號顯示屏的一部分。很多時候，它們往往增加了公共顯示屏的額外深度以及許多雜亂的線纜。因此我們設計此款後蓋具備智能嵌槽的顯示屏，是整合專業小巧尺寸電腦的理想之選。此外，電線管理系統是井井有條地整理電線的首選，助您保持專業形象。

      進階防殘像功能

      靜態圖像留在顯示屏上的時間太長，可能會留下「鬼影」或在 LCD 顯示屏上出現殘像效果。儘管 LCD 顯示屏上的殘像不是永久性的，但要防止發生這種情況，尤其是在顯示 24/7 內容的位置。

      會依環境條件自動調整亮度

      不需使用者介入，即可依環境光線調整顯示設定。

      全高清 LCD 顯示，1920 x 1080p

      這款顯示器具備全高清級解像度。頂級的 LCD 屏幕科技擁有 1080 x 1920 像素的全高清闊屏幕解像度。這可實現高達 1080 行 HD 輸入訊號的最佳畫質，產生耀眼而不閃爍、亮度適中、色彩絢麗的逐行掃描畫面。這種鮮明清晰的影像能帶給您更好的視覺體驗。

      符合 RoHS 標準的環保型產品

      Philips 設計與生產的顯示器嚴格符合有害物質使用限制 (RoHS) 的標準，可防止鉛及其他有害物質污染環境。

      溫度感應器衡量健康狀況

      這種公共顯示屏配有溫度感應器，可監控內部健康狀況。如果內部溫度超過預設閾值，則兩個內置風扇將會自動啟動，將顯示屏溫度降至正常條件。

      增強的變焦功能支援矩陣分格的應用方式

      內置變焦功能可輕鬆實現視訊牆矩陣，而無需購置昂貴的外置設備。備有多項不同的配置，製作驚人的視訊牆變得如此輕鬆簡約。

      VGA 穿環

      連接多個屏幕，透過 VGA 相互聯繫的系列系統，建立一面多達 150 個顯示屏的視訊墻，藉此強化視覺體驗。無需額外硬件，安裝程序簡單，為您的觀眾營造震撼人心的效果。

      技術規格

      • 影像/顯示

        螢幕對角尺寸（公制）
        138.6  厘米
        屏幕對角尺寸（英制）
        54.6  吋
        螢幕解像度
        1920 x 1080p
        最佳解像度
        1920 x 1080 @ 60 Hz
        亮度
        400  cd/m²
        對比率（一般）
        4000:1
        響應時間（常規）
        6.5  毫秒
        螢幕比例
        16:9
        可視角度（水平）
        178  度
        可視角度（垂直）
        178  度
        像素點距
        0.21 x 0.63 毫米
        顯示色彩
        10.7 億
        顯示器技術
        120 Hz 面板
        影像增強功能
        • 3/2 - 2/2 動態下拉功能
        • 3D 梳型濾波器
        • 動態補償去交錯
        • 逐行掃描
        • 3D MA 去交錯
        • 動態對比增強

      • 支援的顯示解像度

        電腦格式
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
        • 1024 x 768, 60Hz
        • 1280 x 768, 60Hz
        • 1280 x 800, 60Hz
        • 1360 x 768, 60Hz
        • 1366 x 768，60Hz
        • 1440 x 900, 60Hz
        • 1600 x 1200, 60Hz
        • 1920 x 1080, 60Hz
        • 1920 x 1200, 60Hz
        視訊格式
        • 480i, 60Hz
        • 480p, 60Hz
        • 576p, 50Hz
        • 576i, 50Hz
        • 720p, 50, 60Hz
        • 1080i, 50, 60Hz
        • 1080p, 50, 60Hz

      • 連接

        PC
        • VGA-in D-Sub 15HD
        • VGA-out D-Sub 15HD
        • 1 個 DVI-D
        • RS232 D-Sub9
        • RS232 D-sub9 輸出
        • 1 個 3.5 毫米電腦音效輸入
        AV 輸入
        • HDMI x1
        • 2 個音效（左/右）
        • 1 個複合影像 (BNC)
        • 1 個 S-video
        其他連接
        1 個色差影像 RCA

      • 舒適

        擺放
        • 縱向
        • 橫向
        矩陣分格
        最多 5 x 5
        螢幕保護功能
        像素轉換，低亮
        訊號穿環
        • RS232
        • VGA
        鍵盤控制
        • 隱藏
        • 可鎖定
        遙控器訊號
        可鎖定
        安裝方便
        • 交流輸出
        • 手柄
        • 智能嵌槽
        節能功能
        • 環境光線感應器
        • Smart Power
        安全控制功能
        • 熱控制
        • 溫度感應器
        包裝
        可循環使用的盒
        可控網絡
        RS232

      • 尺寸

        邊框厚度
        24.6 毫米 / 0.95 吋
        調整寬度
        1259.8  毫米
        調整高度
        732.1  毫米
        調整深度
        59  毫米
        機器寬度（吋）
        49.6  吋
        機器高度（吋）
        28.8  吋
        機器深度（吋）
        2.2  吋
        VESA 支架
        200 x 400 毫米

      • 操作情況

        溫度範圍（操作）
        0 - 40  °C
        相對濕度
        5 - 90  %
        MTBF
        60,000  小時

      • 電源

        耗電量（開啟模式）
        123 瓦
        備用模式耗電量
        <1 瓦

      • 聲音

        內置喇叭
        2 x 12 瓦 RMS

      • 配件

        附配件
        • 遙控器
        • 遙控器電池
        • AC 電源線
        • VGA 線
        • 使用手冊 CD-ROM
        • 快速入門指南

      • 其他

        保用
        歐洲/北美：3 年
        螢幕顯示語言
        • 英文
        • 法文
        • 德文
        • 意大利文
        • 抛光
        • 土耳其文
        • 俄語
        • 簡體中文
        法令認可
        • CE
        • FCC Class B
        • CCC
        • RoHS
        • UL/cUL

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 遙控器
      • 遙控器電池
      • AC 電源線
      • VGA 線
      • 使用手冊 CD-ROM
      • 快速入門指南

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