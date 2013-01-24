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視訊墻螢幕

BDL5587XL/00
  • 利用超薄鑲邊顯示屏 利用超薄鑲邊顯示屏 利用超薄鑲邊顯示屏
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    視訊墻螢幕

    BDL5587XL/00

    利用超薄鑲邊顯示屏

    透過我們一系列的視訊牆產品創建最震撼的視頻牆。完美的無鑲邊和令人驚嘆的全高清畫質，為您創造最令人難忘的視覺體驗。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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      利用超薄鑲邊顯示屏

      營造最震撼的視訊牆

      • 55 吋
      • 直接 LED 背光
      • 全高清
      利用故障恢復功能，保持內容持續播放

      利用故障恢復功能，保持內容持續播放

      對於要求嚴格的商務使用，保持內容持續播放非常重要。雖然您未必會遇上嚴重內容錯誤，不過故障恢復功能可利用革新的技術，在發生媒體播放機故障時於屏幕上播放備份內容，做到內容備護。故障恢復會在主要輸入發生故障時自動啟用。只要選擇主要輸入連接以及故障恢復連接，就可以獲得即時防護。

      DVI 相互聯繫的系列系統

      DVI 相互聯繫的系列系統

      運用可選 DVI 模組，創造多達 150 個 15 x 10 配置顯示屏的 DVI 相互連繫系列。只需將 DVI 輸出連接埠連接到另一個顯示屏的 DVI 輸入，即可在四周營造出最震撼的視訊牆體驗。

      專為 24/7 操作而設

      專為 24/7 操作而設

      由於企業不眠不休地運作，信號顯示屏也專為 24/7 使用而設。此型號系列採用上乘配件，確保品質更優越，可靠耐用，絕對能夠為您提供全天候服務。

      全高清 LCD 顯示，1920 x 1080p

      這款顯示器具備全高清級解像度。頂級的 LCD 屏幕科技擁有 1080 x 1920 像素的全高清闊屏幕解像度。這可實現高達 1080 行 HD 輸入訊號的最佳畫質，產生耀眼而不閃爍、亮度適中、色彩絢麗的逐行掃描畫面。這種鮮明清晰的影像能帶給您更好的視覺體驗。

      直接 LED 背光

      透過直接 LED 背光，享受光線集中的非凡驗驗，為您帶來更出色的對比率。更純正的白色呈現更豐富的色域，增強顯色效果，讓您盡情享受視覺體驗；加上耗電量相當低，整體 TCO 亦較低。

      無鑲邊設計營造震撼的視像牆壁

      透過無鑲邊顯示屏營造震撼的視像牆壁。可設為最多 15 x 10 個顯示屏排列組合，而且使用業界中最窄的框架，讓您難以察覺電視和畫面間的空隙，專享卓越超凡的視覺體驗。

      高亮度帶來更清晰的影像

      800 nit 面板帶來更高的環境亮度，讓您欣賞更清晰的影像和更佳的影像畫質，即使在沒有日光直射下仍可享受比一般情況更明亮的畫像，優化視覺體驗。

      進階色彩調校

      全賴進階色彩調校工具，能夠確保網絡內安裝的所有顯示屏提供統一色彩。此工具將會自動調整信號應用程式的所有顯示屏，確保色彩終極一致，讓您的觀眾享受最畢生難忘的視覺體驗。

      後蓋上的智能嵌槽適用於小型電腦

      專用電腦是大多數公共信號顯示屏的一部分。很多時候，它們往往增加了公共顯示屏的額外深度以及許多雜亂的線纜。因此我們設計此款後蓋具備智能嵌槽的顯示屏，是整合專業小巧尺寸電腦的理想之選。此外，電線管理系統是井井有條地整理電線的首選，助您保持專業形象。

      智能控制軟件套件

      使用此款功能強大的軟件，在您的網絡上控制並管理所有信號顯示屏，透過 RJ45 或 RS232 連接中央變更顯示屏設定。智能控制讓您在建立視像牆壁時設定影像輸入、修改色彩設定、設定顯示屏 ID，甚至診斷每個顯示屏的狀態，在一個中央位置全面掌控顯示屏。

      IR 透傳

      透過主熒幕，使用單一遙控器，即可控制信號網絡內的所有顯示屏。簡單方便，表示您使用遙控器裝置改變配置設定時，無須擔心其他顯示屏。

      縱向模式操作性

      該顯示屏還能夠安全可靠地安裝在縱向位置。

      技術規格

      • 影像/顯示

        面板解像度
        1920 x 1080p
        亮度
        800  cd/m²
        反應時間（常規）
        10  毫秒
        對比率（一般）
        1400:1
        螢幕比例
        16:9
        像素點距
        0.63 x 0.63 毫米
        顯示色彩
        10.6 億
        影像增强功能
        • 3/2 - 2/2 動態下拉功能
        • 3D 梳型濾波器
        • 動態補償去交錯
        • 逐行掃描
        • 3D MA 去交錯
        • 動態對比增強
        可視角度 (水平)
        178  度
        可視角度 (垂直)
        178  度
        螢幕對角尺寸（公制）
        138.7  厘米
        屏幕對角尺寸（英制）
        54.6  吋
        最佳解像度
        1920 x 1080 @ 60 Hz

      • 連接

        PC
        • VGA-in D-Sub 15HD
        • VGA-out D-Sub 15HD
        • 1 個 DVI-D
        • RS232 D-Sub9
        • RS232 D-sub9 輸出
        • 1 個 3.5 毫米電腦音效輸入
        • RJ45
        AV 輸入
        • HDMI x1
        • 1 個 DVI-D
        • 1 個色差影像 (BNC)
        • IR 輸入
        • 2 個音效（左/右）
        其他連接
        • DVI 輸出
        • USB
        • 交流輸出
        • 顯示埠
        • 外置喇叭插頭
        • IR 輸出
        AV 輸出
        1 個音效 (左/右)

      • 支援的顯示解像度

        電腦格式
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
        • 1024 x 768, 60Hz
        • 1280 x 768, 60Hz
        • 1280 x 800, 60Hz
        • 1280 x 1024, 60Hz
        • 1360 x 768, 60Hz
        • 1366 x 768，60Hz
        • 1440 x 900, 60Hz
        • 1600 x 1200, 60Hz
        • 1920 x 1080, 60Hz
        • 1920 x 1200, 60Hz
        視訊格式
        • 480i, 60Hz
        • 480p, 60Hz
        • 576p, 50Hz
        • 576i, 50Hz
        • 720p, 50, 60Hz
        • 1080i, 50, 60Hz
        • 1080p, 50, 60Hz

      • 尺寸

        調整寬度
        1215.2  毫米
        調整高度
        686  毫米
        調整深度
        125.35  毫米
        VESA 支架
        400 x 200 毫米
        MTBF
        60,000 小時
        産品重量
        33  千克
        鑲邊寬度（A 至 A）
        5.1 毫米
        鑲邊寬度 (L/T, R/B)
        3.3 毫米，1.8 毫米

      • 電源

        備用模式耗電量
        <1 瓦
        耗電量（典型值）
        145  瓦

      • 操作情況

        溫度範圍（操作）
        0 - 40  °C
        相對濕度
        10 - 90  %

      • 舒適

        訊號穿環
        • DVI
        • RS232
        • VGA
        • IR 穿環
        可控網絡
        • RS232
        • RJ45
        • HDMI（單一電線）
        擺放
        • 縱向
        • 橫向
        畫中畫
        畫中畫
        節能功能
        Smart Power
        矩陣分格
        最多 15 x 10
        鍵盤控制
        • 隱藏
        • 可鎖定
        安裝方便
        • 交流輸出
        • 手柄
        • 智能嵌槽
        包裝
        可循環使用的盒
        遙控器訊號
        可鎖定
        安全控制功能
        • 熱控制
        • 溫度感應器
        OSD 語言
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        畫質
        進階色彩控制
        屏幕保護功能
        像素轉換，低亮

      • 聲音

        內置喇叭
        2 個 12 瓦 (RMS)

      • 配件

        附配件
        • 遙控器
        • 遙控器電池
        • AC 電源線
        • VGA 線
        • 使用手冊 CD-ROM
        • 快速入門指南

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        法令認可
        • CE
        • FCC Class B
        • UL/cUL
        • CCC
        • C-Tick
        • RoHS
        保用
        全球：3 年

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 遙控器
      • 遙控器電池
      • AC 電源線
      • VGA 線
      • 使用手冊 CD-ROM
      • 快速入門指南

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