更潔白、更健康的牙齒
人人都希望露出一個最美麗、最燦爛的笑容。讓自然而潔白的牙齒散發魅力。經證實，只要定期使用清潔和潔白模式，Sonicare HealthyWhite 電動牙刷 HX6711/02 可以在兩週內去除牙齒上每天殘留的污漬。 查看各種好處
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更潔白、更健康的牙齒
人人都希望露出一個最美麗、最燦爛的笑容。讓自然而潔白的牙齒散發魅力。經證實，只要定期使用清潔和潔白模式，Sonicare HealthyWhite 電動牙刷 HX6711/02 可以在兩週內去除牙齒上每天殘留的污漬。 查看各種好處
Philips Sonicare 電動牙刷的獨有液體清潔動力，可溫和而有效地接觸牙縫間及牙齦邊沿。
Philips Sonicare 電動牙刷上的 2 分鐘計時器有助確保使用者達到牙科專家推薦的刷牙時間
每段 30 秒的計時器會在您完成四段刷牙時間的每一段時提醒您已刷完現在的四分一口腔，讓您完成整個口腔清潔程序。
在首 14 次使用時逐漸增強刷牙動力，幫助新用家逐漸適應 Philips Sonicare 電動牙刷
針對顯而易見的前牙進行 2 分鐘清潔模式加上 30 秒潔白模式。去除牙齒上每天殘留的污漬，例如咖啡、茶、煙和紅酒。只需兩個星期即可令牙齒色度倍加亮白。
此款 Philips Sonicare 電動牙刷有助於清除和減少牙漬，為您帶來更潔白亮麗的笑容。
專利聲波技術相比起手動牙刷可清除多達 2 倍牙菌膜。
模式
內含物件
設計和外表
清潔效能
方便易用
技術規格
電源
服務