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Philips Sonicare FlexCare Platinum

聲波震動牙刷

HX9112/02
Sonicare
2 獎項
Sonicare
  • 牙縫極致清潔 牙縫極致清潔 牙縫極致清潔
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    Philips Sonicare FlexCare Platinum 聲波震動牙刷

    HX9112/02
    2 獎項

    牙縫極致清潔

    Philips Sonicare FlexCare Platinum 設有九種獨特的刷牙選項、直觀壓力感應器及進階的刷頭技術，超越傳統的清潔效果，更有效清除牙菌膜並改善牙齦健康。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    Philips Sonicare FlexCare Platinum 聲波震動牙刷

    牙縫極致清潔

    Philips Sonicare FlexCare Platinum 設有九種獨特的刷牙選項、直觀壓力感應器及進階的刷頭技術，超越傳統的清潔效果，更有效清除牙菌膜並改善牙齦健康。 查看各種好處

    牙縫極致清潔

    Philips Sonicare FlexCare Platinum 設有九種獨特的刷牙選項、直觀壓力感應器及進階的刷頭技術，超越傳統的清潔效果，更有效清除牙菌膜並改善牙齦健康。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    Philips Sonicare FlexCare Platinum 聲波震動牙刷

    牙縫極致清潔

    Philips Sonicare FlexCare Platinum 設有九種獨特的刷牙選項、直觀壓力感應器及進階的刷頭技術，超越傳統的清潔效果，更有效清除牙菌膜並改善牙齦健康。 查看各種好處

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      可清除高達多七倍的牙縫隙牙菌膜*

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      • 2 個刷頭
      • 配備壓力感應器
      InterCare 刷頭可清除多達 7 倍牙菌膜*

      InterCare 刷頭可清除多達 7 倍牙菌膜*

      插上 InterCare 刷頭，即可在兩星期內改善牙齦健康。特長刷毛有助清除更多在難以觸及位置及齒間的牙菌膜，讓您的牙齦加倍健康。

      只需 2 個星期就能改善牙齦健康

      只需 2 個星期就能改善牙齦健康

      FlexCare 極佳的潔齒功能，只需兩週就能改善牙齦健康。比手動牙刷能清除多達 7 倍牙菌膜，讓您的笑容更健康。

      可選 3 個模式，3 種強度設定

      可選 3 個模式，3 種強度設定

      FlexCare Platinum 讓您感受真正的深層清潔體驗。3 個強度設定讓您提升清潔效能， 而 3 種清潔模式亦能配合您的特定需要：Clean（清潔模式）為您提供高效的日常清潔效果、White（亮白）可去除牙齒表面污漬，而 Clean（清潔模式）更可讓您的日常清潔更徹底。

      過度用力刷牙時發出提示

      過度用力刷牙時發出提示

      您有時可能無法察覺出是否太用力刷牙，FlexCare Platinum 則可以代勞。如感應到壓力太大，牙刷手柄輕輕震動，提醒使用者減輕刷牙的力度，並讓刷頭配合清潔牙齒，10 位使用者中有 7 位都認為這個功能有助他們更有效掌握刷牙力度。

      我們特有的技術為您帶來強力但溫和的潔齒功能

      我們特有的技術為您帶來強力但溫和的潔齒功能

      強力的聲波震動技術能激起牙膏泡沫，深入您的牙齒和牙齦線之間，將牙菌膜徹底擊破。同時，你的牙齒將會體驗到 62,000 次輕柔但高效的刷牙觸感。只需兩分鐘就能達到手動刷牙一個月的潔齒效果。

      計時器助您完成 2 分鐘的刷牙程序

      計時器助您完成 2 分鐘的刷牙程序

      徹底清潔牙齒只需 2 分鐘。四時段計時器將會提醒您每個口腔部位的清潔時間是否理想，同時智能計時器會顯示總清潔時間是否已達 2 分鐘。兩者雙管齊下，讓您每次刷牙都能達到建議時間。

      安全輕柔地滿足您的口腔健康需求

      安全輕柔地滿足您的口腔健康需求

      不管您的要求多麼特殊，FlexCare Platinum 都能確保您有一個安全的刷牙體驗。我們的技術適用於牙套、補牙、牙冠和瓷貼片，甚至可用於日常牙齦病患治療。

      電池壽命長久，附旅行收藏盒

      電池壽命長久，附旅行收藏盒

      高級旅行收藏盒讓您妥善維持牙刷的衛生。此外，體積小巧輕便的旅行充電器更讓牙刷在全程旅途中均充飽電。只需完整充電一次，您將可正常使用兩個星期，確保您在旅途中永遠「口氣清新」。

      技術規格

      • 模式

        清潔
        日常清潔效果出眾
        牙齦護理
        溫柔按摩牙齦
        白色
        清除牙齒表面色斑
        3 段強度

      • 內含物件

        把手
        1 個 FlexCare Platinum
        刷頭
        • 1 個 InterCare 標準
        • 1 個 InterCare 輕巧
        充電器
        1
        旅行收藏盒
        1

      • 設計和外表

        顏色
        鉑金灰

      • 清潔效能

        速度
        每分鐘31000 次刷毛高速擺動
        效能
        可清除多達 7 倍牙菌膜*
        健康功能
        只需兩星期就能改善牙齦健康
        美白效果
        以自然的方式清除牙漬
        計時器
        智能計時器與四時段計時器
        力度感應
        震動手柄提醒使用者

      • 方便易用

        刷頭系統
        簡便扣合式刷頭
        刷牙時間
        高達 3 星期**
        電量指示燈
        電量指示燈可顯示電量狀態
        把手
        人體工學設計
        顯示
        明亮顯示屏

      • 技術規格

        電池
        可重複充電
        電池類型
        鋰離子電池
        操作時間（從完全充電到沒電）
        高達 3 星期**

      • 電源

        電壓
        110-220 V

      • 服務

        保用
        2 年有限保養

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

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          獎項

          • * 根據每天使用清潔模式刷牙兩次，每次兩分鐘計算
          • 與單使用手動式牙刷比較

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