SleepMapper 流動應用程式（簡稱「應用程式」）為您提供有關 SmartSleep 裝置、SmartSleep Sleep & Wake-up Light 裝置及其他服務（簡稱「服務」）的資料並讓您控制相關裝置及服務。此私隱聲明旨在協助您在使用我們的服務時了解我們的私隱守則，包括我們收集什麼資料、我們為什麼收集這些資料、我們使用資料的目的，以及您的個人權利。 SleepMapper 使用 SmartSleep、SmartSleep Sleep & Wake-up Light 裝置（簡稱「裝置」）及/或 SleepMapper 流動應用程式（簡稱「應用程式」）所收集或處理的個人資料。 此私隱聲明適用於由裝置及/或應用程式收集或處理的個人資料，該裝置及/或應用程式為 Koninklijke Philips N.V. 或其任何關聯公司或子公司（簡稱「Philips」、「我們的」或「我們」）所控制或屬於其控制範圍。 請同時參閱我們的《Cookie 聲明》（於存取應用程式時可找到）及《使用條款》，該文件說明您使用我們的服務時之條款。 我們收集的個人資料及其用途 我們提供服務時，包括當您存取、下載、安裝裝置或應用程式，或使用我們的服務時，我們將收到或收集個人資料，下方將有詳細說明。作為合約上的必要行動，我們可能使用此個人資料以進行您所要求的服務，以便基於我們的合法利益或我們可能需要遵從的法律義務，執行、提供、改善、訂製、支援，以及營銷我們的服務。如果您不想我們收集及處理您的個人資料，您有機會不能使用應用程式提供的所有服務。 敏感個人資料 在收集敏感個人資料前，我們會通知您並會要求您給予明確的同意。應用程式收集的敏感資料包括您的睡眠模式、睡眠指標，例如您何時入睡、何時醒來、總睡眠時間、慢波活動、裝置發出的音調、發出音調的持續時間、您的睡眠階段、您在夜間醒來的次數及時長。此外，如果您使用 SmartSleep Sleep & Wake-up Light 裝置，將收集環境感應器資料，如房間的溫度、濕度、光線強度和聲壓。您可以隨時撤回同意，但不會影響撤回同意前的資料處理合法性。 敏感個人資料 我們要求您不要向我們傳送，亦不要在使用應用程式時或透過應用程式或任何方式向我們透露任何敏感個人資料（例如：社會保障號碼、有關種族或族裔、政治意見、宗教或其他信仰、健康、生物辨識或基因特徵、犯罪記錄或工會會員的資料）。 帳戶資料 我們在您建立帳戶時收集您的個人資料。您可以使用 MyPhilips 帳戶登入應用程式，或建立新的 Philips 帳戶。我們收集的個人資料包括用戶姓名、姓名、電郵地址、國家/地區、語言和密碼。 我們將收集的資料用於建立和管理您的應用程式帳戶。您可以使用您的帳戶安全登入應用程式。您的帳戶將用作向您發送歡迎電郵以驗證您的電郵地址、就您的查詢與您聯繫，並向您發送只與服務相關的公告，例如，我們需要暫停服務進行維護。您的帳戶將用作您的獨立識別方式，以提供與您使用裝置和睡眠資料相關的訊息。如果您致電我們的客戶服務中心獲取產品支援和查詢問題，我們將使用裝置序號和裝箱產品編號來確定您使用的裝置類型。我們將使用您的註冊資料建立和管理您的帳戶或為您註冊購買的產品、訂購的產品或服務。 其他提供資料 這些資料包括您提供的資料，即您在應用程式輸入的資料，包括性別、出生日期（月/年）、平均睡眠時間和目標睡眠時間。 收集的資料將用於計算您的個人睡眠得分。這將有助您改善睡眠、入睡和醒來的習慣，並讓您作出改變以幫助實現您的睡眠目標及改善睡眠習慣。在衡量您的目標進度，以及提供關於何時睡眠、入睡和醒來等資料時，系統可作出有關如何實現目標的建議。 裝置資料 我們可能在您安裝、存取或使用裝置時收集按裝置而定的資訊，包括您裝置的資訊和獨特的使用者裝置號碼。我們亦收集工作階段及使用資料，此資料與您使用裝置有關。 如果您使用 SmartSleep Deep Sleep Headband 裝置，則裝置記錄（睡眠模式、信號和阻抗、睡眠指標，例如：入睡時間、何時醒來、總睡眠時間、慢波活動、裝置發出的音調、發出音調的持續時間、睡眠階段、晚上醒來的次數及時長，並將其與應用程式同步。此類資料還包括唯一的用戶裝置編號、工作階段和使用資料，即有關您使用裝置的資料。 收集的資料將用作向您和 Philips 提供與您使用裝置的相關訊息。應用程式可能會使用這些資料來追蹤及顯示您的睡眠結果，或顯示環境資料和與睡眠相關的活動，以顯示您是否已改善睡眠質素。Philips 使用這些資料來改善您使用這些產品（例如品質和功能）和其他 Philips 產品的體驗。我們還會使用這些資料為您提供相關提示及進行研究，以開發和增強您使用這些產品的體驗，並革新和改進這些產品。 如果您使用 SmartSleep Sleep & Wake-up Light 裝置，裝置會記錄裝置設定和環境感應器資料，如溫度、濕度、光線強度和聲壓，並將資料串流至應用程式。這些數據還包括唯一的用戶裝置編號、工作階段和使用資料，即有關您使用裝置的資料。 收集的資料記錄您啟用的設定，如鬧鐘、放鬆呼吸、黃昏功能（例如，設定鬧鐘的響鬧時間、選擇的光變曲線和聲音），夜間照明和開始睡眠時間等功能。它還記錄您的環境感應器資料，如溫度、濕度、光線強度和聲壓]。SmartSleep Sleep & Wake-up Light 還會追蹤您的唯一用戶裝置編號、工作階段和使用資料（例如，光線、聲音、顯示和功能的使用情況）、韌體更新、裝置重設、位置、時區和 WiFi 訊號強度，即提供有關您使用裝置的資料。收集的資料將透過 WiFi 與應用程式及/或其他數據儲存器同步。 Cookie 我們使用 Cookie、標籤或類似的技術以操作、提供、改善、了解，及訂製我們的服務。Cookie 允許我們辨識您的流動裝置，並收集您的個人資料，包括您的獨特使用者裝置號碼、流動裝置的 IP 位址、流動互聯網瀏覽器或作業系統類型、通話及使用資料，或與服務有關的效能資訊，是與您使用應用程式有關的資訊。 關於此應用程式內使用 Cookie 或其他相似技術的詳情，請閱讀我們的 Cookie 聲明（可在應用程式的私隱設定中找到）。 位置資料 您允許系統存取位置資料時，我們可收集您的流動裝置的地理位置。您可隨時透過應用程式或流動裝置的設定封鎖地理位置收集。 您的裝置位置資料將用於啟用藍牙服務（僅限 Android）。 客戶支援 您可向我們提供有關您使用我們服務的資訊，包括您與 Philips 之間的互動，以及您的聯絡方法，以便我們可以向您提供客戶支援。我們執行及提供我們的服務，包括提供客戶支援，及改善、修正與訂製我們的服務。我們亦會在您聯絡我們的時候使用您的資訊來回應您。 綜合資料 我們可能會合併您的個人資料，包括帳戶資料，您提供的其他資料、裝置資料、Cookie、位置資料、您與電郵、應用程式和連接產品互動期間所收集的資料、IP 位址、Cookie、裝置資料、您點擊或輕按的通訊，以及位置詳情。我們合併及使用匿名的資料來幫助我們改進應用程式、裝置及我們的產品和服務的內容、功能和可用性，以開發新產品和服務。 我們可能會合併及使用從裝置及應用程式收集的匿名資料，並與 Philips 集團的其他公司及可信賴的第三方分享這些資訊。 我們可能會合併及使用匿名資料以進一步進行與睡眠有關的科學研究，用於臨床或科學發表用途，例如同行評審期刊、白皮書或專業研討會，以及用於產品市場推廣通訊目的。 如果您購買 Philips 的其他連接裝置，我們只會在獲得您的同意後，才會合併應用程式中的裝置資料，以便改善您的睡眠體驗和應用程式功能。 市場推廣 如果您選擇接收可能與您相關的 Philips 產品、服務、活動和宣傳的促銷通訊，我們可能會透過電郵向您發送市場推廣和宣傳通訊。您可以隨時選擇退出並取消訂閱此類通訊。 授權 應用程式可向您請求授權，存取您的電話或感應器（例如相機、Wi-Fi、地理位置或藍牙）或您的流動裝置上的其他資料（例如相機、待辦事項或聯絡人）。 我們僅在需要向您提供服務時才使用此類資料，並且僅在您明確表示同意後才使用。我們使用與時間相關的數據顯示與您的流動裝置一致的睡眠資料。 有時候，您的授權是流動裝置作業系統的技術性先決條件。這種情況下，應用程式可能向您要求授權以存取此類感應器或資料，但除非必需此類資料才可以向您提供應用程式服務，而且您已授權，否則我們不會收集此類資料。 收集的個人資料會與誰人分享？ Philips 可根據此私隱聲明及/或相關法例向第三方服務供應商、業務夥伴，或其他第三方披露您的個人資料。 服務供應商 我們與第三方服務供應商合作，以協助我們執行、提供、改善、了解、訂製、支援，以及營銷我們的服務。 我們可能與以下服務供應商分享您的個人資料： 資訊科技及雲端供應商 這些服務供應商會提供運行應用程式或提供服務必需的硬件、軟件、網絡、儲存空間、交易服務及/或相關技術。 分析服務供應商 這些供應商為 Adobe Analytics 和 Apptentive 提供特定服務，例如市場推廣分析和報告工具。 Philips 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只要您的個人資料為收集資料的用途所必須或許可，我們就會保留您的個人資料。我們用於決定保留期限的條件包括：(i) 您使用應用程式及服務的時間長度；(ii) 有否我們必須遵從的法律義務；或 (iii) 基於我們的法律情況，保留資料是否合適（例如有關限制、約束或規管調查的適用法規）。 您的選擇與權利 如果您想要求就您早前提供予我們的個人資料作出存取、更正、刪除、限制或反對其處理，或您想要求接收您的個人資料的電子副本以傳送至另一間公司（按照適用法例為您提供的資料可攜性權利），您可透過 [email protected] 與我們聯絡。我們將根據使用法例回應您的請求。 在您的請求中，請清楚說明您希望存取、更正、刪除、限制或反對誰處理資料。為保安全，我們執行的請求只可關於您的帳戶、電郵地址或其他帳戶資訊的個人資料，以及用於向我們傳送您的請求的個人資料。我們可能需要確認您的身份，方能執行您的請求。我們會嘗試在合理的情況下盡快完成您的請求。 請注意，如果您行使您的（部分）選擇和權利，您可能再不能使用我們全部或部分的服務。 我們保護您的個人資料 我們會認真保護您交託予 Philips 的資料，使其免受意外或未經授權更改、遺失、濫用、披露或存取。Philips 使用多種保安技術、技術及機構措施協助保護您的資料。為了這個目的，我們使用存取控制、防火牆及保安協定等措施。 專為家長提供的特殊資訊 雖然服務並非針對適用法例下定義的兒童，Philips 的政策遵從法律規定，要求家長或監護人許可，方可以收集、使用或透露兒童的個人資料。我們致力保護兒童的私隱需要，而我們強烈鼓勵家長與監護人在兒童的網上活動與興趣上擔任積極角色。 如果家長或監護人發現兒童未經該名家長或監護人的同意向我們提供了其個人資料，請透過 [email protected] 與我們聯絡。如果發現有兒童向我們提供了個人資料，我們將從檔案中刪除此類資料。 本地指定資訊：加州私隱權（僅限美國） 加州居民法例第 1798.83 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