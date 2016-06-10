1)一般授權



Wi-Fi。設定裝置的配對。

相機。掃描 QR 碼以啟動裝置配對。

相片。啟用相片分享功能，可讓您透過短訊/Wechat 或其他社交渠道分享室內或室外空氣質素快拍。

通話。讓您使用應用程式致電 Philips 的客戶服務中心。

粗略的地理位置及位置。

裝置配對。Android 作業系統需要粗略的地理位置才能將應用程式連接至裝置。iOS 需要存取位置資料才能識別應用程式及裝置何時在附近。但 Philips 不會以任何方式處理此類資料。資料儲存在您的流動裝置內，Philips 無法存取該資料。如果您刪除個人資料或應用程式，將從您的裝置刪除此資料。

查找附近 Philips。啟用此功能後，我們會使用您的位置資料將您導向至附近的商店或客戶服務中心。

檔案。應用程式需要存取流動裝置的檔案以儲存用於操作應用程式的語言配置及其他檔案（例如圖形、媒體檔案或其他大型程式資產）。如果您刪除應用程式，將從您的流動裝置刪除資料。

2)空氣清新機授權。 天氣及空氣質素資訊。啟用此授權後，應用程式會以匿名的方式與第三方分享您的位置資料（城市級別），以便在應用程式的主頁中為您提供包括空氣質素資訊的位置圖。



您可以隨時在流動裝置的設定中封鎖您的應用程式授權。 ü Informações meteorológicas e de qualidade do ar. Quando esta permissão é ativada, a Aplicação partilha os dados de localização anónimos (ao nível de cidade) do utilizador com terceiros para lhe fornecer um mapa de localização com informações de qualidade do ar na página inicial da Aplicação. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}. ${name_app_service} service Providers These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}. Payment These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}. ${name_app_service} service Providers These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}. Payment These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}. ${name_app_service} service Providers These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}. Payment These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}. ${name_app_service} service Providers These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}. ${name_app_service} service Providers These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}. 閱讀詳情收起詳情