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Amazon Alexa

在某些國家/地區，我們支援 Philips 空氣清新機技能。如果您啟用該技能，您將能夠使用 Amazon Alexa 控制您的裝置。啟用 Amazon Alexa 後，Amazon 將為您提供其服務。我們建議您閱讀 Amazon Alexa 的條款及細則及私隱聲明。



Tmall Genie

在中國，我們支援 Tmall Genie 應用程式中的 Philips Air Skill。如果您啟用該技能，即可使用 Tmall Genie 控制您的裝置。在此情況下，Tmall Genie 為您提供其服務。我們建議您閱讀 Tmall Genie 的條款及細則及私隱聲明。



跨境傳輸

您的個人資料可能於任何我們備有設施或我們委聘服務供應商的國家/地區儲存和處理，使用服務即代表您認同資訊轉移（如有）至您居住國家/地區以外的國家/地區，該國家/地區的資料保護條例或與您所屬的國家/地區有所不同。某些情況下，那些國家/地區的法院、執法機關、規管機構或安全機關或有權存取您的個人資料。

如果您身處於歐洲經濟區，您的個人資料可能轉移至我們的關聯公司或服務供應商，他們位處於受歐洲委員會認可為能夠根據歐洲經濟區標準提供充分資料保護的非歐洲經濟區國家/地區（這些國家/地區的完整名單載於此處 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm）。當資料由歐洲經濟區轉移至不獲歐洲委員會認可為具有充分保護的國家/地區，例如美國時，我們已執行足夠的措施，例如我們的客戶、供應商及業務合作夥伴資料的約束企業規則，及/或歐洲委員會採用的標準合同條款，以保護您的個人資料。您可以使用以上的連結或聯絡privacy@philips.com 獲取這些措施的副本。