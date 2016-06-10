Philips Clean Home+ 應用程式私隱聲明

此私隱聲明最後更新於 2019 年 9 月 3 日。

Philips Clean Home+ 應用程式（「應用程式」）讓您可以隨時隨地控制、監察及管理 Philips 空氣清新機及機器人造型吸塵機（統稱「裝置」）（「服務」）。 

 

應用程式和裝置由 Philips Consumer Lifestyle B.V. 或其任何附屬公司或子公司（簡稱「Philips」、「我們的」或「我們」）控制。我們處理透過此應用程式及/或任何與此應用程式配對的裝置收集的個人資料。 

 

此私隱聲明適用於透過裝置及/或應用程式所收集或處理的個人資料。此私隱聲明旨在協助您了解有關使用應用程式的私隱守則，包括我們收集什麼資料、我們為什麼收集這些資料、我們使用資料的目的，以及您的個人權利。 

 

另請閱讀我們的 Cookie 聲明及使用條款。

我們收集的個人資料及其用途

我們提供服務時，包括當您存取、下載及安裝應用程式時，我們將收到或收集個人資料，下方將有詳細說明。

account data

帳戶資料

您可以使用 MyPhilips 帳戶或社交媒體個人檔案登入應用程式。中國使用者亦可以使用電話號碼登入。


  • 當您透過社交媒體登入時，我們收集的個人資料可能包括您的基本公開個人資料（例如頭像照片、標識符、性別、個人資料網址、出生日期、主頁及位置）及電郵。在中國，您可以使用 Wechat 帳戶登入。當您使用 Wechat 帳戶時，我們收集您的 Wechat 帳戶 ID 及公開個人資料，包括姓名和頭像照片。請注意，您的社交媒體供應商可能會收集有關您正在使用應用程式及使用您的社交媒體帳戶登入等資訊。請閱讀您的社交媒體供應商的私隱聲明（例如 FacebookGoogle）以瞭解他們的私隱守則。
  • 當您建立 MyPhilips 帳戶時，我們收集的個人資料可能包括您的名字、用戶名稱、電郵地址及密碼。在此情況下，我們將傳送一封歡迎電郵給您，以確認您的用戶名稱及密碼、回應您的查詢、傳送僅與服務有關的通知，或在您選擇的情況下直接營銷。您亦可使用 MyPhilips 帳戶訂購 Philips 產品或服務、參與宣傳活動、遊戲或與 Philips 宣傳活動有關的社交媒體活動（例如按「讚」或「分享」），以及參與產品測試或問卷調查。
  • 我們使用您的帳戶資料為您建立及管理帳戶。由於我們使用您的帳戶資料提供服務，我們認為必須處理您的資料，以履行您作為合約方的合約，而且根據法規 (EU) 2016/679 第 6.1.(b) 條乃屬合法。
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Data filled in by you

裝置資料

當您將裝置與應用程式配對時，我們會收集以下資料：


  • 空氣清新機裝置。

(I)                  裝置資料，包括裝置 ID、運行模式、電源開/關、模式、風扇速度、排程器及控制指令。

(II)                一般空氣質素資料，包括室內過敏原指數、PM2.5、溫度、氣體和濕度水平。

  •  機器人造型吸塵機裝置。

(I)                  裝置資料，包括裝置 ID、排程器資料、循環次數和清潔持續時間。

我們還收集連接至您的裝置的路由器 IP 位址。
 

我們使用這些資料來提供服務；提升裝置對其所在環境的敏感度；改善我們的裝置及服務；並讓您更享受裝置及其服務。

 

由於您的裝置資料只會在您選擇將裝置與應用程式配對時進行收集，以用作服務用途，我們認為必須處理您的資料，以履行您作為合約方的合約，而且根據法規 (EU) 2016/679 第 6.1.(b) 條乃屬合法。

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Devices data

其他提供資料

根據您的空氣清新機裝置型號，應用程式可能會向您顯示一份有關室內空氣質素的簡短問卷；您搬進房子/房間多久；以及裝置放在哪個房間。應用程式將使用您的答案為您的裝置設定最合適的運行模式。

 

由於您提供的其他資料只會在您選擇將裝置與應用程式配對時進行收集，以用作服務用途，我們認為必須處理您的資料，以履行您作為合約方的合約，而且根據法規 (EU) 2016/679 第 6.1.(b) 條乃屬合法。

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Cookies

Cookie

我們使用 Cookie、標籤或類似的技術（「Cookie」）以操作、提供、改善、了解及訂製我們的服務。Cookie 允許我們辨識您的流動裝置，並收集您的個人資料，包括您的獨特使用者裝置號碼、流動裝置的 IP 位址、流動互聯網瀏覽器或作業系統類型、通話及使用資料，或與服務有關的效能資訊，是與您使用應用程式有關的資訊。

 

在我們使用 Cookie 前，我們會徵求您的同意。關於此應用程式內使用 Cookie 的詳情，請閱讀我們的 Cookie 聲明（可在應用程式的私隱設定中找到）。

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Location data

客戶支援

我們營運及提供服務，包括提供客戶支援，以及改善、修復及訂製我們的服務。當您需要客戶支援時，您可以向我們提供有關您使用服務的資訊，包括您與 Philips 的互動及與您聯絡的方法，以便我們提供所需的支援。當您聯絡我們時，我們回覆時亦會使用您的資料。

 

我們認為必須處理您的客戶支援資料，以履行您作為合約方的合約，而且根據法規 (EU) 2016/679 第 6.1.(b) 乃屬合法。

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Combined data

綜合資料 

我們可能會綜合您的個人資料，包括帳戶資料、裝置資料、Cookie，以及我們在與您互動及您使用 Philips 數碼渠道時收集的資料，如社交媒體、網站、電郵、應用程式及關聯產品，包括您的 IP 位址、Cookie、流動裝置資料、您按下或點按的通訊、位置詳情，以及您瀏覽的網站。

 

我們分析綜合資料，為您提供個人化的服務。綜合資料還有助我們改善應用程式、裝置及服務的內容、功能及可用性，以及開發新產品及服務。在此情況下，我們認為處理您的綜合資料是基於 Philips 的合法利益，而且根據法規 (EU) 2016/679 第 6.1.(f) 乃屬合法。
 

如果您根據自己的偏好和網上行為選擇接收可能與您相關的 Philips 產品、服務、活動及宣傳推廣通訊，我們可能會透過電郵、電話，以及流動應用程式及社交媒體等其他數碼渠道向您發送市場推廣及宣傳通訊。為了能夠根據您的偏好和行為定制通訊，並為您提供更相關和個人化的體驗，我們可能會分析您的綜合資料。在向您發送推廣通訊前，我們會徵求您的同意。 

Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.
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Third parties

授權
如果應用程式需要獲取流動裝置感應器（例如相機、Wi-Fi、地理位置或藍牙）或其他資料（例如相片）的存取權，以便提供服務，我們將徵求您的同意。我們僅在您提供明確授權後，及為您提供服務需要時使用此類資料。

 

1)一般授權

  • Wi-Fi。設定裝置的配對。
  • 相機。掃描 QR 碼以啟動裝置配對。
  • 相片。啟用相片分享功能，可讓您透過短訊/Wechat 或其他社交渠道分享室內或室外空氣質素快拍。
  • 通話。讓您使用應用程式致電 Philips 的客戶服務中心。
  • 粗略的地理位置及位置。
  • 裝置配對。Android 作業系統需要粗略的地理位置才能將應用程式連接至裝置。iOS 需要存取位置資料才能識別應用程式及裝置何時在附近。但 Philips 不會以任何方式處理此類資料。資料儲存在您的流動裝置內，Philips 無法存取該資料。如果您刪除個人資料或應用程式，將從您的裝置刪除此資料。
  • 查找附近 Philips。啟用此功能後，我們會使用您的位置資料將您導向至附近的商店或客戶服務中心。
  • 檔案。應用程式需要存取流動裝置的檔案以儲存用於操作應用程式的語言配置及其他檔案（例如圖形、媒體檔案或其他大型程式資產）。如果您刪除應用程式，將從您的流動裝置刪除資料。
     

2)空氣清新機授權。

 

  • 天氣及空氣質素資訊。啟用此授權後，應用程式會以匿名的方式與第三方分享您的位置資料（城市級別），以便在應用程式的主頁中為您提供包括空氣質素資訊的位置圖。

    您可以隨時在流動裝置的設定中封鎖您的應用程式授權。

ü  Informações meteorológicas e de qualidade do ar. Quando esta permissão é ativada, a Aplicação partilha os dados de localização anónimos (ao nível de cidade) do utilizador com terceiros para lhe fornecer um mapa de localização com informações de qualidade do ar na página inicial da Aplicação. IT Providers

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收集的個人資料會與誰人分享

Philips 可根據此私隱聲明及/或相關法例向第三方服務供應商、業務夥伴，或其他第三方透露您的個人資料。

Location data

服務供應商

我們與第三方服務供應商合作，以協助我們執行、提供、改善、了解、訂製、支援，以及營銷我們的服務。


我們可能與以下服務供應商分享您的個人資料：

 

  • IT 及雲端供應商

這些服務供應商會提供運行應用程式或提供服務必需的硬件、軟件、網絡、儲存空間、交易服務及/或相關技術。

Philips 要求其服務供應商對您的個人資料提供充分保護，與我們提供的保護具相當水平。我們要求服務供應商處理您的個人資料時，必須跟從我們的指示、僅為上述的特定目的、存取提供特定服務所需的最少資料，以及保護您的個人資料安全。

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其他第三方

Philips 亦與其他第三方合作，這些第三方可能會為自己的目的處理您的個人資料。如 Philips 與第三方分享個人資料，而該第三方為自己的目的使用您的個人資料，Philips 將確保預先通知您及/或根據適用法例取得您的授權後才分享您的個人資料。在此情況下，請仔細閱讀他們的私隱聲明，以瞭解他們說明的私隱守則，包括他們收集的個人資料類型，以及如何使用、處理及保護資料。


Philips 有時候會把業務或業務的一部分出售予另一公司。此類所有權的轉移可能包含將該業務相關個人資料轉移至購買的公司。我們的私隱聲明下所有的權利與義務都可以經由合併、收購、重組，或資產出售，或法律行動或其他情況由 Philips 自由分配至我們的關聯公司，而我們亦可將您的個人資料轉移至我們的任何關聯公司、繼承人實體，或新擁有者。

 

Amazon Alexa

在某些國家/地區，我們支援 Philips 空氣清新機技能。如果您啟用該技能，您將能夠使用 Amazon Alexa 控制您的裝置。啟用 Amazon Alexa 後，Amazon 將為您提供其服務。我們建議您閱讀 Amazon Alexa 的條款及細則私隱聲明
 

Tmall Genie

在中國，我們支援 Tmall Genie 應用程式中的 Philips Air Skill。如果您啟用該技能，即可使用 Tmall Genie 控制您的裝置。在此情況下，Tmall Genie 為您提供其服務。我們建議您閱讀 Tmall Genie 的條款及細則私隱聲明
 

跨境傳輸

您的個人資料可能於任何我們備有設施或我們委聘服務供應商的國家/地區儲存和處理，使用服務即代表您認同資訊轉移（如有）至您居住國家/地區以外的國家/地區，該國家/地區的資料保護條例或與您所屬的國家/地區有所不同。某些情況下，那些國家/地區的法院、執法機關、規管機構或安全機關或有權存取您的個人資料。

如果您身處於歐洲經濟區，您的個人資料可能轉移至我們的關聯公司或服務供應商，他們位處於受歐洲委員會認可為能夠根據歐洲經濟區標準提供充分資料保護的非歐洲經濟區國家/地區（這些國家/地區的完整名單載於此處 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm）。當資料由歐洲經濟區轉移至不獲歐洲委員會認可為具有充分保護的國家/地區，例如美國時，我們已執行足夠的措施，例如我們的客戶、供應商及業務合作夥伴資料的約束企業規則，及/或歐洲委員會採用的標準合同條款，以保護您的個人資料。您可以使用以上的連結或聯絡[email protected] 獲取這些措施的副本。

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我們會保留您的資料多久？


我們將根據收集資料的目的所需或允許的時間，保留您的個人資料。我們用於確定保留期的標準包括：(i) 您使用應用程式和服務的時間；(ii) 我們是否有法律義務；或 (iii) 根據我們的法律地位（例如適用的訴訟時效、訴訟或監管調查），保留做法是否可取。

Special information for parents

您的選擇與權利

如果您想就早前提供予我們的個人資料提出存取、更正、刪除、限制或反對處理的請求，或您想要求接收您的個人資料的電子副本以傳送至另一間公司（按照適用法例為您提供的資料可攜性權利），您可透過 [email protected] 與我們聯絡。我們將根據適用法例回應您的請求。

在您的請求中，請說明您希望存取、更正、刪除、限制或反對處理哪些個人資料。為了保護您的利益，我們只處理與您的帳戶、電郵地址或其他帳戶資料（即您向我們發送請求時所用的資料）相關的個人資料的請求，我們可能需要在執行您的請求前驗證您的身份。我們會盡快在合理可行的情況下盡力滿足您的請求。

 

如果我們基於同意而收集及/或處理您的個人資料，您可以隨時撤回您的同意，而不影響基於您撤回同意前的授權所處理事務的合法性。 

 

請注意，如果您行使您的（部分）選擇和權利，您可能再不能使用我們全部或部分的服務。

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Special information for parents

我們保護您的個人資料

我們非常重視保護您委託給 Philips 的資料，以防止意外或未經授權的更改、遺失、誤用、披露或存取。Philips 使用各種安全科技、技術和組織措施來幫助保護您的資料。為此目的，我們實施存取控制、使用防火牆及安全協議等措施。

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Special information for parents

專為家長提供的特殊資訊

雖然該服務的對象不是適用法律所定義的兒童，但如果需要收集、使用或披露兒童的個人資料，Philips 會根據法律規定，事先取得家長或監護人的同意。我們致力保護兒童的私隱需要，並強烈鼓勵父母及監護人在兒童的網上活動和興趣上擔任積極角色。


如果家長或監護人發現兒童未經他們的同意向我們提供了其個人資料，請透過 [email protected] 聯絡我們。如果我們發現兒童向我們提供了個人資料，我們將從檔案中刪除此類資料。

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Changes to the privacy notice

地區指定資訊：加州私隱權（僅限美國）

加州居民法例第 1798.83 條容許加州居民客戶每年一次向我們免費要求及獲得上一曆年有關我們向第三方披露用作直銷用途的個人資料（如有）。如適用，此資訊將包括我們在上一曆年已分享的個人資料類別清單，以及我們與其分享資訊的所有第三方的名稱和地址。如果您是加州居民並想提出此類請求，請瀏覽我們的私隱網站： http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html

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Changes to the privacy notice

此私隱聲明的更改

我們的服務可能會不時更改，恕不另行通知。因此，我們保留不時修改或更新本私隱聲明的權利。當我們更新本私隱聲明時，我們會更新本私隱聲明頂部的日期。

 

我們鼓勵您定期檢視此私隱聲明的最新版本。 

 

新的私隱聲明將在刊登後立即生效。如果您不同意修改的聲明，則應更改您的偏好或考慮停止使用我們的服務。在這些更改生效後繼續存取或使用我們的服務，即表示您承認您已知悉並同意經修訂的私隱聲明。

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Contact

與我們聯絡

如果您對本私隱聲明或 Philips 使用您的個人資料的方式有任何疑問，請透過電郵 [email protected] 聯絡我們的資料保護主任。此外，您有權向您所在國家或地區的監管機構提出投訴。
 

Philips Consumer Lifestyle B.V.

High Tech Campus 5, 5656 AE,

Eindhoven, The Netherlands

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