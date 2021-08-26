飛利浦 Daily Care 隱私權聲明

飛利浦 Daily Care 應用程式提供您個人健康領域的自訂服務 (「服務」)。根據您的選擇和所在地區而定，應用程式可能會處理來自不同飛利浦產品的個人資料，這些產品可連線至應用程式 (「產品」)。 我們在提供服務 (包括當您存取、下載、安裝應用程式，或使用我們的服務) 時，我們會處理資訊和以下詳述的個人資料。我們會將您的個人資料與唯一識別碼建立關聯。我們可能會基於您的同意或您根據我們的條款而要求，以下述方式使用此個人資料以執行服務，並根據我們的合法利益，以營運、提供、改善、自訂、支援和行銷我們的服務，或是遵守我們可能須承擔的法律義務。如果您不希望我們收集和處理您的個人資料，您可能無法使用本服務。 您可使用飛利浦帳戶或社交媒體個人檔案 (包括您的 Apple 帳戶) 來登入應用程式。我們收集的個人資料可能包括您的名字、電子郵件地址、國家/地區、語言及密碼。我們也會處理您的應用程式使用狀況的相關資訊，包括工作階段、登入和驗證資訊，我們會利用這些資訊來管理您的帳戶。 使用應用程式時，您可以向我們提供敏感資訊，例如您的生活方式和健康狀況的詳細資料。我們也可能從您決定搭配應用程式使用的產品收集個人資料。本節詳細說明根據您與應用程式互動的功能，以及您與該應用程式配對的產品性質所收集的個人資料類型。啟用新產品和功能後，我們會盡速更新本節。 男性修容。我們會根據您的選擇，將您的刮鬍與造型資料安全地儲存在您的帳戶中，以便在您將應用程式安裝至其他裝置時輕鬆還原。我們也會使用您的資料，透過例如自訂指導計畫和其他服務，為您提供個人化的刮鬍和造型體驗。處理的資料包括您的： 除上述規定外，請勿使用或透過本應用程式或以其他方式，向我們揭露任何敏感個人資料 (例如社會安全號碼、種族或族群相關資訊、政治意見、宗教、哲學或其他信仰、健康狀況、性生活或性取向、生物或基因特徵、犯罪背景或工會會員身分)。 根據您的選擇，您可以協助我們依據我們在您使用我們服務時觀察到和收集的資料，來改善應用程式和連線產品 (以及為您開發新的個人健康解決方案！)。我們的做法是： 處理的資料包括帳戶詳細資料、唯一識別碼、工作階段和使用資料、作業系統、型號、網路資訊和 (已遮罩) IP 位址、應用程式資訊，例如應用程式名稱、版本、使用狀況和事件、造訪的頁面、工作階段資訊、連線的裝置資料、您在應用程式中輸入的資料，以及與飛利浦數位管道 (例如您註冊的產品) 互動時所收集的資料。我們可能會使用 Cookie、標籤及/或類似技術，並使用服務供應商代表我們並根據我們的指示處理您的詳細資料。我們可以合併、假名化、匿名化或彙總您的資料，以供統計、分析和個人化之用。 我們可能會將您的個人資料 (包括帳戶資料、Cookie 等)，與在您使用飛利浦數位通路 (例如社交媒體、網站、電子郵件、應用程式及連線產品) 並與這些通路互動期間所收集的資料整合起來，包括 IP 位址、Cookie、行動裝置資訊、您點選的通訊、位置詳細資料，以及您造訪的網站。 我們會分析經過整合的資料，俾為您提供下列服務：個人化的皮膚清潔和刮鬍程序；個人皮膚指導和/或刮鬍計畫；造型和刮鬍建議；最佳臉部造型的個人化建議；刮鬍和造型技巧；並協助我們改善應用程式、裝置和服務的內容、功能及可用性，以及在男性修容領域中開發新的產品與服務。在這種情況下，我們認為處理您的整合資料，是以飛利浦的合法利益為基礎，而且根據法規 (EU) 2016/679 第 6.1.(f) 條係屬合法。 評分與評論資料 如果您在應用程式商店上撰寫評論或為應用程式評分，我們可能會處理此類資訊以回應您的留言和問題、瞭解您在使用本應用程式時的感受、熟悉您對本應用程式和我們品牌的整體觀感，並利用這些深入解析來改善本應用程式。我們只能看到您的應用程式商店使用者名稱、評分、留言，以及您決定與我們分享或公開提供的任何其他詳細資料。除非您要求我們這麼做，否則我們不會將這項資訊連結到您的帳戶憑證，或是我們從您那裡得到的任何其他資訊。如果您需要客戶支援，我們可能會使用您的資料來持續追蹤您的案例，並根據下方的「客戶支援資料」部分，引導您完成我們的客戶支援流程。 當您需要客戶支援時，我們可能會請您將您使用我們服務的相關資訊 (包括您與飛利浦的互動)，以及您的聯絡方式提供給我們，以便我們為您提供必要的支援。我們不僅會執行並提供我們的服務，包括提供客戶支援並改善、修正及自訂我們的服務。我們也會在您聯絡我們時利用您的資訊向您提供回覆。 我們使用 Cookie、標籤或類似技術 (「Cookie」) 及/或從您的行動裝置與產品收集資訊，以營運、提供、改善、瞭解及自訂我們的服務。Cookie 可讓我們識別您的行動裝置和相關產品，並收集資訊和個人資料，包括您的唯一使用者裝置編號、行動裝置的 IP 位址、您使用的行動網際網路瀏覽器或作業系統的類型、工作階段和使用資料，或服務相關的效能資訊，即您使用應用程式的相關資訊。我們也可能會使用此資訊向您顯示特定國家/地區的內容 (包括您當地語言的資訊)。 應用程式可能會要求您的權限，以存取您的行動裝置的儲存功能、感應器或其他功能。我們只會在嚴格必要的情況下，為了提供服務而要求取得存取權，詳細說明如下。 應用程式在支援的裝置上使用 TrueDepth 相機以允許臉部追蹤功能。具體來說，此應用程式使用臉部追蹤功能來預覽臉上不同的鬍鬚造型。來自 TrueDepth 相機的資訊會即時使用。我們不會將此資訊儲存在我們的伺服器上或與第三方分享。 您可以隨時在作業系統的設定下封鎖或撤銷這些權限。 您的資料可能會與其他屬於飛利浦集團的飛利浦關係企業分享。只有 (在飛利浦內部) 需要知道資訊的人員才能存取資訊。飛利浦可能會依據本隱私權聲明及/或適用法律向第三方服務供應商、業務合作夥伴或其他第三方揭露您的個人資料。 關係企業 我們可能會與飛利浦集團旗下的其他飛利浦實體分享您的資料。例如，某些飛利浦實體可能會協助我們管理應用程式基礎架構或管理您的查詢。只有為完成工作而絕對必要存取的人員才會處理您的資料。 我們與第三方服務供應商合作，協助我們執行、提供、改善、瞭解、自訂、支援及行銷我們的服務。 飛利浦會要求其服務供應商比照我們的做法，為您的個人資料提供適當程度的保護。我們會要求服務供應商只能在遵照我們的指示且針對上述特定用途的情況下，才能處理您的個人資料、存取的資料不得超過為提供特定服務之所需的最低限度，並且保護您的個人資料安全。 飛利浦也可能會與將您的個人資料用於其自身用途的第三方合作。如果飛利浦與將您的個人資料用於其自身用途的第三方共用個人資料，則飛利浦會依據適用法律，在共用您的個人資料前先通知您及/或先取得您的同意。在此狀況下，請仔細閱讀其隱私權聲明，因為這些聲明會說明他們的隱私權實務，包括他們收集的個人資料類型以及他們使用、處理及保護這類資料的方式。 飛利浦有時會將某業務或某業務其中一部分賣給其他公司。該等所有權轉移可能包括將您與該業務直接相關的個人資料一併轉移給該收購公司。我們依照隱私權聲明所享有的權利與義務，在合併、收購、組織重整、銷售資產、執行法律或其他情況下，可由飛利浦自由轉讓給我們的任何關係企業，且我們得以將您的個人資料傳輸給我們的任何關係企業、繼任實體或新的所有人。 最後，在法律要求或保護我們的權利的必要情況下，我們可能會與公共和政府機關分享您的資料。 您的個人資料可能會在我們設有據點或我們有與服務供應商合作的國家/地區進行儲存與處理；如果您使用服務，即代表您知悉資訊會傳輸 (若有) 到您所在國家/地區以外的位置，其資料保護規定可能與您所在國家/地區的規定不同。在特定情況下，其他國家/地區的法院、執法機關、監管機關或國安機關將有權存取您的個人資料。 我們會依照收集資料的用途所需或所允許的時間內保留您的個人資料。我們用於判定保留時間的標準包括：(i) 您使用應用程式與服務的時間長短；(ii) 我們是否有應遵循的法律義務；或 (iii) 就我們在法律上的立場 (例如適用的時效、訴訟或監管調查方面) 是否建議保留。 若要提出存取、修正、清除、限制或拒絕先前提供給我們的個人資料之處理的要求，或要提出收到您的個人資料之電子副本以便傳輸到其他公司 (在適用法律賦予您資料可攜性的限度下) 的要求，請從這裡與我們聯絡。 我們認真看待您託付給飛利浦的資料，我們有責任避免此等資料遭到意外或未經授權的變造、遺失、不當使用、揭露或存取。飛利浦採用各種安全性技術、技術性與組織措施來保護您的資料。為此，我們執行存取控制、使用防火牆及安全協定等措施。 根據適用法律之定義，這些服務的目標對象並非兒童，然而飛利浦採取的政策是在收集、使用或揭露兒童的個人資料前，必須先取得父母或監護人的同意，以遵循法律規定。我們致力於保護兒童的隱私權需求，並強烈鼓勵父母與監護人針對兒童的線上活動與權益扮演積極主動的角色。 如果父母或監護人發現自己的小孩未經自己的同意，即向我們提供其個人資料，請從這裡與我們聯絡。如果我們發現有兒童向我們提供其個人資料，我們會將此類資料從檔案中刪除。 我們的服務得不時變更，恕不事先通知。基於此理由，我們保留不時修改或更新本隱私權聲明之權利。本隱私權聲明如有更新，亦會更新隱私權聲明上方的日期。 我們鼓勵您定期回來檢閱本隱私權聲明的最新版本。 新版隱私權聲明於公告後立即生效。如果您不同意修訂版聲明，您應變更偏好設定，或考慮停止使用我們的服務。在這些變更生效後，若您繼續存取或使用我們的服務，即代表您確認知悉並同意修訂版隱私權聲明的內容。 如果您對本隱私權聲明的內容或飛利浦使用您個人資料的方式有任何問題，請從這裡與飛利浦和/或我們的資料保護專員聯絡。另外，您也有權向所在國家或地區的主管機關提出申訴。
本隱私權聲明旨在協助您瞭解，在您使用我們的服務時我們所採用的隱私權實務，包括我們收集的資訊和個人資料、收集的原因、資料使用方式，以及您的個人權利。
根據本隱私權聲明，您個人資料的管理者是 Philips Consumer Lifestyle B.V.，地址為 High Tech Campus 5, 5656 AE, Eindhoven, The Netherlands，以及其關係企業或子公司 (「飛利浦」、「我們的」、「我們」或「我方」)。
我們收集的資訊和個人資料及其用途為何？
帳戶資料
如果您選擇經由社交媒體登入，我們收集的個人資料可能包括您的基本公開個人檔案 (例如個人檔案相片、識別碼、性別、個人檔案網址、生日、首頁和位置) 和電子郵件，做為驗證用途。在這種情況下，您的社交媒體供應商可能會針對您正使用應用程式，以及您使用社交媒體帳戶登入等事實收集相關資訊。請閱讀社交媒體供應商的隱私權聲明 (例如 Facebook、Google、Apple)，以瞭解他們的隱私權實務，包括他們收集的個人資料類型，以及他們如何使用、處理和保護這些資料。
我們會使用您的帳戶資料來建立和管理您的帳戶，讓您安全地登入應用程式，並為您提供個人化服務。如果您建立飛利浦帳戶來登入應用程式，我們將會傳送歡迎電子郵件給您，以驗證您的使用者名稱與密碼、與您聯絡以回覆您的查詢、向您傳送僅與服務相關的公告，或在您提供同意的情況下傳送直接行銷通訊。您也可以使用您的飛利浦帳戶來訂購飛利浦產品或服務、參加促銷活動或遊戲、參加與飛利浦促銷相關的社交媒體活動 (例如按「讚」或「分享」)，以及參與產品測試或問卷調查。
敏感個人資料
根據您的設定，我們會向您傳送電子郵件、推送通知、應用程式中的內容和應用程式中的訊息。我們也可以將您的資料合併、假名化、匿名化或彙總以供個人化之用。
分析資料
我們也可能會使用這些深入解析，進一步個人化我們的服務。根據我們在您使用應用程式和連線產品時所觀察到的資料，我們會嘗試瞭解哪些使用模式會導致應用程式的某些互動，例如閱讀特定的應用程式文章、購買產品、持續使用應用程式或與您所使用產品相關的開發條件。我們會使用這些深入解析來建立規則，以規範要向哪些使用者顯示哪些內容，最終使用這些資訊來改善用於提供個人化服務的演算法。若您使用飛利浦帳戶登入應用程式，我們會根據您的應用程式使用模式，使用這些深入解析來個人化您的使用體驗。
整合資料
客戶支援資料
Cookie 和裝置資訊
權限
在某些情況下，您的作業系統可能會因技術問題要求您提供行動裝置所需的權限，但飛利浦並未控制或使用這些權限。我們不會收集任何與此等權限相關的資料，除非為根據本聲明提供我們的服務所必須。
我們會與誰分享您的個人資料？
服務供應商
我們可能會與下列服務供應商共用您的個人資料：
其他第三方
跨境傳輸
如果您居住在歐洲經濟區 (EEA)，您的個人資料可能會傳輸到我們在非 EEA 國家/地區的關係企業、服務供應商或第三方，而這些國家/地區經歐盟委員會認定，能夠依照 EEA 標準提供適當程度的資料保護 (如需這些國家/地區的完整清單，請參閱這裡)。
若是從 EEA 傳輸到未經歐盟委員會認定為適當的國家/地區 (例如美國)，我們已採取適當的措施，例如 Binding Corporate Rules for Customer, Supplier and Business Partner Data (客戶、供應商及業務合作夥伴資料的共同拘束條款) 及/或歐盟委員會採用的標準合約條款來保護您的個人資料。您可以透過上方連結或這裡與我們聯絡，以取得這些措施的副本。
資料的保存時間
您的選擇和權利
在您的要求中，請明確說明您要存取、修正、清除、限制或拒絕其處理的個人資料。為了保護您，我們只能針對與您的帳戶、您的電子郵件地址或其他帳戶資訊 (即您用來提出此要求者) 相關的個人資料執行要求，而且我們在執行您的要求之前，可能需要驗證您的身分。我們會盡力在合理可行的最快時間內遵守您的要求。
當我們根據我們的條款處理您的資料以提供我們的服務時，如果我們不處理您的資料，我們可能無法提供服務。當我們依靠我們的合法利益時，我們會確保處理方式不會減損您的隱私權和利益。在我們依據同意的情況下，您可以隨時撤銷同意，但不會影響在您撤銷前處理資料的合法性。
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Philips Consumer Lifestyle B.V.
High Tech Campus 5, 5656 AE,
Eindhoven, the Netherlands
飛利浦 Daily Care 應用程式提供您個人健康領域的自訂服務 (「服務」)。根據您的選擇和所在地區而定，應用程式可能會處理來自不同飛利浦產品的個人資料，這些產品可連線至應用程式 (「產品」)。
我們在提供服務 (包括當您存取、下載、安裝應用程式，或使用我們的服務) 時，我們會處理資訊和以下詳述的個人資料。我們會將您的個人資料與唯一識別碼建立關聯。我們可能會基於您的同意或您根據我們的條款而要求，以下述方式使用此個人資料以執行服務，並根據我們的合法利益，以營運、提供、改善、自訂、支援和行銷我們的服務，或是遵守我們可能須承擔的法律義務。如果您不希望我們收集和處理您的個人資料，您可能無法使用本服務。
您可使用飛利浦帳戶或社交媒體個人檔案 (包括您的 Apple 帳戶) 來登入應用程式。我們收集的個人資料可能包括您的名字、電子郵件地址、國家/地區、語言及密碼。我們也會處理您的應用程式使用狀況的相關資訊，包括工作階段、登入和驗證資訊，我們會利用這些資訊來管理您的帳戶。
使用應用程式時，您可以向我們提供敏感資訊，例如您的生活方式和健康狀況的詳細資料。我們也可能從您決定搭配應用程式使用的產品收集個人資料。本節詳細說明根據您與應用程式互動的功能，以及您與該應用程式配對的產品性質所收集的個人資料類型。啟用新產品和功能後，我們會盡速更新本節。
男性修容。我們會根據您的選擇，將您的刮鬍與造型資料安全地儲存在您的帳戶中，以便在您將應用程式安裝至其他裝置時輕鬆還原。我們也會使用您的資料，透過例如自訂指導計畫和其他服務，為您提供個人化的刮鬍和造型體驗。處理的資料包括您的：
除上述規定外，請勿使用或透過本應用程式或以其他方式，向我們揭露任何敏感個人資料 (例如社會安全號碼、種族或族群相關資訊、政治意見、宗教、哲學或其他信仰、健康狀況、性生活或性取向、生物或基因特徵、犯罪背景或工會會員身分)。
根據您的選擇，您可以協助我們依據我們在您使用我們服務時觀察到和收集的資料，來改善應用程式和連線產品 (以及為您開發新的個人健康解決方案！)。我們的做法是：
處理的資料包括帳戶詳細資料、唯一識別碼、工作階段和使用資料、作業系統、型號、網路資訊和 (已遮罩) IP 位址、應用程式資訊，例如應用程式名稱、版本、使用狀況和事件、造訪的頁面、工作階段資訊、連線的裝置資料、您在應用程式中輸入的資料，以及與飛利浦數位管道 (例如您註冊的產品) 互動時所收集的資料。我們可能會使用 Cookie、標籤及/或類似技術，並使用服務供應商代表我們並根據我們的指示處理您的詳細資料。我們可以合併、假名化、匿名化或彙總您的資料，以供統計、分析和個人化之用。
我們可能會將您的個人資料 (包括帳戶資料、Cookie 等)，與在您使用飛利浦數位通路 (例如社交媒體、網站、電子郵件、應用程式及連線產品) 並與這些通路互動期間所收集的資料整合起來，包括 IP 位址、Cookie、行動裝置資訊、您點選的通訊、位置詳細資料，以及您造訪的網站。
我們會分析經過整合的資料，俾為您提供下列服務：個人化的皮膚清潔和刮鬍程序；個人皮膚指導和/或刮鬍計畫；造型和刮鬍建議；最佳臉部造型的個人化建議；刮鬍和造型技巧；並協助我們改善應用程式、裝置和服務的內容、功能及可用性，以及在男性修容領域中開發新的產品與服務。在這種情況下，我們認為處理您的整合資料，是以飛利浦的合法利益為基礎，而且根據法規 (EU) 2016/679 第 6.1.(f) 條係屬合法。
評分與評論資料
如果您在應用程式商店上撰寫評論或為應用程式評分，我們可能會處理此類資訊以回應您的留言和問題、瞭解您在使用本應用程式時的感受、熟悉您對本應用程式和我們品牌的整體觀感，並利用這些深入解析來改善本應用程式。我們只能看到您的應用程式商店使用者名稱、評分、留言，以及您決定與我們分享或公開提供的任何其他詳細資料。除非您要求我們這麼做，否則我們不會將這項資訊連結到您的帳戶憑證，或是我們從您那裡得到的任何其他資訊。如果您需要客戶支援，我們可能會使用您的資料來持續追蹤您的案例，並根據下方的「客戶支援資料」部分，引導您完成我們的客戶支援流程。
當您需要客戶支援時，我們可能會請您將您使用我們服務的相關資訊 (包括您與飛利浦的互動)，以及您的聯絡方式提供給我們，以便我們為您提供必要的支援。我們不僅會執行並提供我們的服務，包括提供客戶支援並改善、修正及自訂我們的服務。我們也會在您聯絡我們時利用您的資訊向您提供回覆。
我們使用 Cookie、標籤或類似技術 (「Cookie」) 及/或從您的行動裝置與產品收集資訊，以營運、提供、改善、瞭解及自訂我們的服務。Cookie 可讓我們識別您的行動裝置和相關產品，並收集資訊和個人資料，包括您的唯一使用者裝置編號、行動裝置的 IP 位址、您使用的行動網際網路瀏覽器或作業系統的類型、工作階段和使用資料，或服務相關的效能資訊，即您使用應用程式的相關資訊。我們也可能會使用此資訊向您顯示特定國家/地區的內容 (包括您當地語言的資訊)。
應用程式可能會要求您的權限，以存取您的行動裝置的儲存功能、感應器或其他功能。我們只會在嚴格必要的情況下，為了提供服務而要求取得存取權，詳細說明如下。
應用程式在支援的裝置上使用 TrueDepth 相機以允許臉部追蹤功能。具體來說，此應用程式使用臉部追蹤功能來預覽臉上不同的鬍鬚造型。來自 TrueDepth 相機的資訊會即時使用。我們不會將此資訊儲存在我們的伺服器上或與第三方分享。
您可以隨時在作業系統的設定下封鎖或撤銷這些權限。
您的資料可能會與其他屬於飛利浦集團的飛利浦關係企業分享。只有 (在飛利浦內部) 需要知道資訊的人員才能存取資訊。飛利浦可能會依據本隱私權聲明及/或適用法律向第三方服務供應商、業務合作夥伴或其他第三方揭露您的個人資料。
關係企業
我們可能會與飛利浦集團旗下的其他飛利浦實體分享您的資料。例如，某些飛利浦實體可能會協助我們管理應用程式基礎架構或管理您的查詢。只有為完成工作而絕對必要存取的人員才會處理您的資料。
我們與第三方服務供應商合作，協助我們執行、提供、改善、瞭解、自訂、支援及行銷我們的服務。
飛利浦會要求其服務供應商比照我們的做法，為您的個人資料提供適當程度的保護。我們會要求服務供應商只能在遵照我們的指示且針對上述特定用途的情況下，才能處理您的個人資料、存取的資料不得超過為提供特定服務之所需的最低限度，並且保護您的個人資料安全。
飛利浦也可能會與將您的個人資料用於其自身用途的第三方合作。如果飛利浦與將您的個人資料用於其自身用途的第三方共用個人資料，則飛利浦會依據適用法律，在共用您的個人資料前先通知您及/或先取得您的同意。在此狀況下，請仔細閱讀其隱私權聲明，因為這些聲明會說明他們的隱私權實務，包括他們收集的個人資料類型以及他們使用、處理及保護這類資料的方式。
飛利浦有時會將某業務或某業務其中一部分賣給其他公司。該等所有權轉移可能包括將您與該業務直接相關的個人資料一併轉移給該收購公司。我們依照隱私權聲明所享有的權利與義務，在合併、收購、組織重整、銷售資產、執行法律或其他情況下，可由飛利浦自由轉讓給我們的任何關係企業，且我們得以將您的個人資料傳輸給我們的任何關係企業、繼任實體或新的所有人。
最後，在法律要求或保護我們的權利的必要情況下，我們可能會與公共和政府機關分享您的資料。
您的個人資料可能會在我們設有據點或我們有與服務供應商合作的國家/地區進行儲存與處理；如果您使用服務，即代表您知悉資訊會傳輸 (若有) 到您所在國家/地區以外的位置，其資料保護規定可能與您所在國家/地區的規定不同。在特定情況下，其他國家/地區的法院、執法機關、監管機關或國安機關將有權存取您的個人資料。
我們會依照收集資料的用途所需或所允許的時間內保留您的個人資料。我們用於判定保留時間的標準包括：(i) 您使用應用程式與服務的時間長短；(ii) 我們是否有應遵循的法律義務；或 (iii) 就我們在法律上的立場 (例如適用的時效、訴訟或監管調查方面) 是否建議保留。
若要提出存取、修正、清除、限制或拒絕先前提供給我們的個人資料之處理的要求，或要提出收到您的個人資料之電子副本以便傳輸到其他公司 (在適用法律賦予您資料可攜性的限度下) 的要求，請從這裡與我們聯絡。
我們認真看待您託付給飛利浦的資料，我們有責任避免此等資料遭到意外或未經授權的變造、遺失、不當使用、揭露或存取。飛利浦採用各種安全性技術、技術性與組織措施來保護您的資料。為此，我們執行存取控制、使用防火牆及安全協定等措施。
根據適用法律之定義，這些服務的目標對象並非兒童，然而飛利浦採取的政策是在收集、使用或揭露兒童的個人資料前，必須先取得父母或監護人的同意，以遵循法律規定。我們致力於保護兒童的隱私權需求，並強烈鼓勵父母與監護人針對兒童的線上活動與權益扮演積極主動的角色。
如果父母或監護人發現自己的小孩未經自己的同意，即向我們提供其個人資料，請從這裡與我們聯絡。如果我們發現有兒童向我們提供其個人資料，我們會將此類資料從檔案中刪除。
我們的服務得不時變更，恕不事先通知。基於此理由，我們保留不時修改或更新本隱私權聲明之權利。本隱私權聲明如有更新，亦會更新隱私權聲明上方的日期。
我們鼓勵您定期回來檢閱本隱私權聲明的最新版本。
新版隱私權聲明於公告後立即生效。如果您不同意修訂版聲明，您應變更偏好設定，或考慮停止使用我們的服務。在這些變更生效後，若您繼續存取或使用我們的服務，即代表您確認知悉並同意修訂版隱私權聲明的內容。
如果您對本隱私權聲明的內容或飛利浦使用您個人資料的方式有任何問題，請從這裡與飛利浦和/或我們的資料保護專員聯絡。另外，您也有權向所在國家或地區的主管機關提出申訴。
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