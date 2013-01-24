Lumea IPL 應用程式提供有助您設定彩光療程時間表及與脫毛相關的目標等的服務，讓您接收療程時間表的提示，以緊貼療程；按照進度獲得個人化的使用提示；遵循您的進度及 Lumea 裝置的使用情況，並提供其他服務（簡稱「服務」）予全球各地的使用者。此私隱聲明旨在協助您在使用我們的服務時了解我們的私隱守則，包括我們收集什麼資料、我們為什麼收集這些資料、我們使用資料的目的，以及您的個人權利。

Lumea IPL 應用程式會使用透過 Lumea IPL 流動應用程式（「應用程式」）所收集或處理的個人資料。

此私隱聲明適用於由裝置及/或應用程式收集或處理的個人資料，應用程式為 Koninklijke Philips N.V. 或其任何關聯公司或子公司（簡稱「Philips」、「我們的」或「我們」）所控制或屬於其控制範圍。

請同時參閱我們的《Cookie 聲明》及《使用條款》，該文件說明您使用我們的服務時之條款。

我們收集的個人資料及其用途

我們提供服務時，包括當您存取、下載、安裝應用程式，或使用我們的服務時，我們將收到或收集個人資料，下方將有詳細說明。作為合約上的必要行動，我們可能使用此個人資料以進行您所要求的服務，以便基於我們的合法利益或我們可能需要遵從的法律義務，執行、提供、改善、訂製、支援，以及營銷我們的服務。如果您不想我們收集及處理您的個人資料，您有機會不能使用服務。

敏感個人資料

我們收集敏感個人資料前會預先通知您，並徵得您的明確同意。這些資料包括髮色及膚色。您可隨時撤回您的同意，而不影響基於您撤回同意前的授權所處理事務的合法性。

敏感個人資料

我們要求您不要向我們傳送，亦不要在或透過應用程式或任何方式向我們透露任和敏感個人資料（例如：社會保障號碼、有關種族或族裔根源的資訊、政治意見、宗教或其他信仰、健康、生物辨識或基因特徵、犯罪記錄或工會會員資料）。

帳戶資料

我們在您建立帳戶時收集您的個人資料。您可使用 MyPhilips 帳戶或社交媒體檔案登入應用程式。我們所收集的個人資料可能包括您的用戶名稱、個人檔案照片、姓名、電郵地址、性別、出生日期/年齡、國家/地區、語言、最新推文、個人檔案網址、社交媒體檔案、位置及密碼。

收集得來的個人資料用於建立及管理您的帳戶。您可以使用您的帳戶安全登入應用程式。如果您建立 MyPhilips 帳戶以登入至應用程式，我們將傳送一封歡迎電郵給您，以確認您的用戶名稱及密碼、回應您的查詢、傳送僅與服務有關的通知，或在您選擇的情況下直接營銷。您亦可使用 MyPhilips 帳戶訂購 Philips 產品或服務、參與宣傳活動、遊戲或與 Philips 宣傳活動有關的社交媒體活動（例如按「讚」或「分享」），以及參與產品測試或問卷調查。

Facebook

我們使用 Facebook 進行登入。這讓您能夠使用您的 Facebook 認證登入我們的應用程式。Philips 將會收集您的 Facebook 認證、您的名稱、電郵地址，以及與您的 Facebook 帳戶關聯的圖片。當您使用 Facebook 登入時，Facebook 亦會收集某些信息：

配置數據： 當用戶登入後，SDK 會定期在背景發出要求，以自動管理存取權杖的存留期。

錯誤信息： SDK 擷取錯誤信息，包括在 SDK 初始化的期間，其中可能包括登入 Facebook 的個人用戶識別碼。

短期數據：SDK 會測量一些用戶活動以管理欺詐和濫用行為。對於未有登入 Facebook 的用戶，這些數據只會保留一段短時間。

您可以參閱 Facebook 的私隱政策，以進一步了解他們如何使用信息（您可以透過以下網址閱讀：www.facebook.com/about/privacy/）。

其他提供資料

這些資料包括髮色及膚色、通知設定、療程紀錄、目標、Lumea 裝置的使用情況及問卷調查的回應。

所收集的資料會用作協助您設定彩光療程時間表及目標；接收療程時間表的提示，以緊貼療程；按照進度獲得個人化的使用提示；以及遵循您的進度及 Lumea 裝置的使用情況，而方法是透過應用程式或電郵向您發送推送通知。

Cookie

我們使用 cookies、標籤或類似的技術以操作、提供、改善、了解，及訂製我們的服務。Cookies 允許我們辨識您的流動裝置，並收集您的個人資料，包括您的獨特使用者裝置號碼、流動裝置的 IP 位址、流動互聯網瀏覽器或作業系統種類、通話及使用資料，或與服務有關的效能資訊，是與您使用應用程式有關的資訊。

關於此應用程式內使用 Cookie 或其他相似技術的詳情，請參閱我們的 Cookie 聲明。

位置資料

您允許系統存取位置資料時，我們可收集您的流動裝置的地理位置。您可隨時透過應用程式或流動裝置的設定封鎖地理位置收集。

使用「支援網頁」上的「尋找附近的 Philips 零售店」功能，即代表您接受與 Philips 分享您的位置資料。如果您使用我們的位置功能，系統會根據您的位置資料指出附近的零售店，或顯示您所在國家/地區的客戶服務聯絡資料。

交易資訊

如果您為我們的服務付款，我們可能會從應用程式商店或其他處理您的付款的第三方等接收資訊和確定資料，例如付款收據。

客戶支援

您可向我們提供有關您使用我們服務的資訊，包括您與 Philips 之間的互動，以及您的聯絡方法，使我們可以向您提供客戶支援。我們執行及提供我們的服務，包括提供客戶支援，及改善、修正與訂製我們的服務。我們亦會在您聯絡我們的時候使用您的資訊來回應您。

綜合資料

我們可能會綜合您的個人資料，包括帳戶資料、您提供的其他資料、Cookie、位置資料，以及我們在與您互動和您使用 Philips 數碼渠道時收集的資料，如社交媒體、網站、電郵、應用程式及關聯產品、IP 位址、Cookie、裝置資訊、您按下或點按的通訊、位置詳情，以及您瀏覽的網站。

我們會分析並使用綜合資料，以向您提供服務，例如協助您設定彩光療程時間表及目標；接收療程時間表的提示，以緊貼療程；按照進度獲得個人化的使用提示；遵循您的進度及 Lumea 裝置的使用情況；並協助我們改善應用程式、裝置及服務的內容、功能以及可用性，並協助我們發展新產品及服務。

如果您選擇接受有關 Philips 產品、服務、活動及宣傳活動的宣傳通訊，而該內容有關您的偏好及網上行為，我們可透過電郵、電話及其他數碼渠道，如流動應用程式及社交媒體向您傳送營銷及宣傳通訊。為了根據您的偏好及行為為您度身訂做通訊，並向您提供更相關及個人化的體驗，我們可能會分析及綜合您的個人資料。您可隨時選擇退出並取消訂閱此類通訊。

授權

應用程式可向您請求授權，存取您的電話或感應器（例如相機、Wi-Fi、地理位置或藍牙）或您的流動裝置上的其他資料（例如相機、待辦事項或聯絡人）。

我們僅在您提供明確授權後，及為您提供服務需要時使用此類資料。

有時候，您的授權是流動裝置作業系統的技術性先決條件。這種情況下，應用程式可能向您要求授權以存取此類感應器或資料，但除非必需此類資料才可以向您提供應用程式服務，而且您已授權，否則我們不會收集此類資料。

收集的個人資料會與誰人分享？

Philips 可根據此私隱聲明及/或相關法例向第三方服務供應商、業務夥伴，或其他第三方透露您的個人資料。

服務供應商

我們與第三方服務供應商合作，以協助我們執行、提供、改善、了解、訂製、支援，以及營銷我們的服務。

我們可能與以下服務供應商分享您的個人資料：

資訊科技及雲端供應商

這些服務供應商會提供運行應用程式或提供服務必需的硬件、軟件、網絡、儲存空間、交易服務及/或相關技術。

Philips 要求其服務供應商對您的個人資料提供充分保護，與我們提供的保護具相當水平。我們要求我們的服務供應商處理您的個人資料時，必須跟從我們的指示、僅為上述的特定目的、存取提供特定服務所需的最少資料，及保護您的個人資料安全。

其他第三方

Philips 亦與其他第三方合作，這些第三方可能會為自己的目的處理您的個人資料。

請在他們向您告知其私隱守則時，小心細閱他們的私隱聲明，包括他們收集何種個人資料、他們如何使用、處理及保護資料。

如 Philips 與第三方分享個人資料，而該第三方為自己的目的使用您的個人資料，Philips 將確保預先通知您及/或根據適用法例取得您的授權後才分享您的個人資料。

Philips 有時候會把業務或業務的一部分出售予另一公司。這種擁有權轉移可包括將您與該業務直接有關的個人資料轉移至收購公司。我們的私隱聲明下所有的權利與義務都可以經由合併、收購、重組，或資產出售，或法律行動或其他情況由 Phillips 自由分配至我們的關聯公司，而我們亦可將您的個人資料轉移至我們的任何關聯公司、繼承人實體，或新擁有者。

跨境傳輸

您的個人資料可能於任何我們備有設施或我們委聘服務供應商的國家/地區儲存和處理，使用服務即代表您同意資訊轉移（如有）至您居住國家/地區以外的國家/地區，該國家/地區的資料保護條例或與您所屬的國家/地區有所不同。某些情況下，那些國家/地區的法院、執法機關、規管機構或安全機關或有權存取您的個人資料。

如果您身處於歐洲經濟區，您的個人資料可能轉移至我們的關聯公司或服務供應商，他們位處於受歐洲委員會認可為能夠根據歐洲經濟區標準提供充分資料保護的非歐洲經濟區國家/地區（這些國家/地區的完整名單可於此處查閱）。當資料由歐洲經濟區轉移至不獲歐洲委員會認可為具有充分保護的國家/地區，例如美國時，我們已執行足夠的措施，例如我們的顧客、供應商及業務夥伴資料的具約束力企業規則，及/或以歐洲委員會採用的標準合約條款以保護您的個人資料。您可以透過上述連結或聯絡 privacy@philips.com 以獲取這些措施的副本。

我們會保留您的資料多久？

只要您的個人資料為收集資料的用途所必須或許可，我們就會保留您的個人資料。我們用於決定保留期限的條件包括：(i) 您使用應用程式及服務的時間長度；(ii) 有否我們必須遵從的法律義務；或 (iii) 基於我們的法律情況，保留資料是否合適（例如有關限制、約束或規管調查的適用法規）。

您的選擇與權利

如果您想要求就您早前提供予我們的個人資料作出存取、更正、刪除、限制或反對其處理，或您想要求接收您的個人資料的電子副本以傳送至另一間公司（按照適用法例為您提供的資料可攜性權利），您可透過 privacy@philips.com 與我們聯絡。我們將根據使用法例回應您的請求。

在您的請求中，請清楚說明您希望存取、更正、刪除、限制或反對其處理的是什麼個人資料。為保安全，我們執行的請求只可關於您的帳戶、電郵地址或其他帳戶資訊的個人資料，以及用於向我們傳送您的請求的個人資料。我們可能需要確認您的身份，方能執行您的請求。我們會嘗試在合理的情況下盡快完成您的請求。

請注意，如果您行使您的（部分）選擇和權利，您可能再不能使用我們全部或部分的服務。

我們保護您的個人資料

我們會認真保護您交託予 Philips 的資料，使其免受意外或未經授權更改、遺失、濫用、透露或存取。Philips 使用多種保安技術、技術及機構措施協助保護您的資料。為了這個目的，我們使用存取控制、防火牆及保安協定等措施。

專為家長提供的特殊資訊

雖然服務並非針對適用法例下定義的兒童，Philips 的政策遵從法律規定，要求家長或監護人許可，方可以收集、使用或透露兒童的個人資料。我們致力保護兒童的私隱需要，而我們強烈鼓勵家長與監護人在兒童的網上活動與興趣上擔任積極角色。

如果家長或監護人發現兒童未經他們的同意向我們提供了其個人資料，請透過 privacy@philips.com 聯絡我們。如果發現有兒童向我們提供了個人資料，我們將從檔案中刪除此類資料。

本地指定資訊：加州私隱權（僅限美國）

加州居民法例第 1798.83 條容許加州居民客戶向我們每年一次免費要求及獲得上一個日曆年度有關我們向第三方披露用作直銷用途的個人資料（如有）。如適用，此資訊包括多個類別已分享的個人資料，以及於上一日曆年度，我們與其分享資訊的所有第三方的姓名及地址。若您為加州居民，並希望作出該等要求，請瀏覽我們的私隱網站：www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html

此私隱聲明的更改

我們的服務可能不時變更而不事先通知您。因此，我們保留不時修改或更新此私隱聲明的權利。我們更新此私隱聲明時，亦會更新此私隱聲明頂部的日期。

我們鼓勵您定期檢視此私隱聲明的最新版本。

新版私隱聲明在發佈後即時生效，若您不同意經修改的聲明，您應修改您的偏好設定，或考慮停止使用我們的服務。於變更生效後繼續存取或使用我們的服務，即代表您同意經修改的私隱聲明。

與我們聯絡

如果您對此私隱聲明或 Philips 使用您的個人資料的方式有任何疑問，請透過 privacy@philips.com 聯絡我們的資料保護人員。另外，您亦有權向您的國家或地區認可的監管機關作出投訴。

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