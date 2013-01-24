私隱聲明

Philips GroomTribe 應用程式
私隱聲明

此私隱聲明最後更新於 2020 年 12 月 3 日。

Philips GroomTribe 應用程式（「應用程式」）提供個人化的潔膚及剃鬚流程服務；個人皮膚指導及/或剃鬚程序；造型及剃鬚建議；最佳面部造型的個人化建議；剃鬚及造型貼士；並提供其他服務（「服務」）。此應用程式會使用經此應用程式收集或處理的個人資料，包括經由您決定與此應用程式配對的任何合資格 Philips 電鬚刨（「裝置」）處理的個人資料。

 

此私隱聲明旨在協助您在使用我們的服務時了解我們的私隱守則，包括我們收集哪些資料及個人資料、我們為甚麼收集這些資料、我們使用資料的目的，以及您的個人權利。此私隱聲明適用於由應用程式收集或處理的個人資料，該應用程式為 Philips 優質生活有限公司 (Philips Consumer Lifestyle B.V.) 或其任何關聯公司或子公司（簡稱「Philips」、「我們的」或「我們」）所控制或屬於其控制範圍。

 

請同時參閱我們的《Cookie 聲明》及《使用條款》，該文件說明您使用我們的服務時之條款。

我們收集哪些個人資料及用於甚麼用途？

 

我們提供服務時，包括當您存取、下載、安裝裝置或應用程式，或使用我們的服務時，我們將收到或收集資訊及個人資料，下方將有詳細說明。我們可能會依照與您約定之要求利用這些個人資料執行您要求的服務、根據我們的合理利益執行、提供、改善、自訂、支援及行銷我們的服務，或遵循我們可能必須遵守的法律義務。我們會以唯一識別碼連繫您的個人資料。如果您不願讓我們收集並處理您的個人資料，您可能無法使用服務。
帳戶資料

敏感個人資料

根據法規 (EU) 2016/679 第 9.2.(a) 條，我們在收集敏感個人資料前，會先通知您並徵詢您的明確同意。這些資料包括您的以下資料：

  • 皮膚或臉部照片；身體特徵，如臉型、毛髮顏色、毛髮生長； 
  • 電鬚刨資料及護膚習慣（包括電鬚刨的產品序號及型號、CleanPod Fluid 使用情況、頻率及使用時間、資料使用進程及使用資料、時間、速度設定、電池電量，以及剃鬚、修剪及梳理的進度）； 
  • 皮膚資料（膚色和類型）；皮膚測量數值；皮膚和剃鬚疑慮或問題；您的皮膚例行清潔資訊；鬍鬚資料（類型、毛髮生長）； 
  • 生活模式和健康狀況（日常作息、睡眠、壓力及環境）；
  • 問卷調查的回應。 

 

我們使用這些資料來提供服務；包括提供個人化造型風格和剃鬚建議。我們會向您發送電郵、推送通知、應用程式中的內容和應用程式中的訊息，以提供相關服務。我們也為您提供個人化的裝置設定。

 

如果您沒有提供授權，這些資料將會保留在您的移動裝置，Philips　將無法看到這些資料。請注意，如果您使用 SkinAnalyst 皮膚分析感應器（適用於 iPhone），iPhone 會記錄您皮膚的詳細照片，並將其傳送至應用程式。這張相片會儲存在您的 iPhone上。

 

除以上情況，請勿使用或透過本應用程式或以其他方式向我們傳送或揭露任何敏感個人資料（例如：社會保障號碼、有關種族或族裔根源相關資訊、政治意見、宗教、哲學或其他信仰、健康狀況、性生活或性取向、生物或基因特徵、犯罪背景或工會會員身分）。

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帳戶數據

我們會在您建立帳戶時收集您的個人資料。您可以使用 MyPhilips 帳戶或包括　Apple 帳戶的社交媒體個人檔案登入應用程式。

 

  • 我們收集的個人資料可能包括您的姓名、電郵地址、國家/地區、語言及密碼。我們亦會處理您的應用程式使用資訊，包括您的資料使用進程、登入情況和驗證資料，而我們會使用這些資料管理您的帳戶。
  • 如果您透過社交媒體登入，我們收集的個人資料可能包括您的基本公開個人檔案（例如全名/簡稱、頭像照片、標識符、性別、個人檔案網址、出生日期、主頁及位置），以及我們基於驗證目的而收集的電郵地址。請注意，您的社交媒體供應商可能會收集有關您正在使用應用程式及使用您的社交媒體帳戶登入等資訊。請細閱您的社交媒體供應商之私隱聲明（例如 Facebook、Google、Apple），以詳細了解其私隱守則，包括他們收集何種個人資料，以及如何使用、處理及保護資料。
  • 我們使用您的帳戶數據為您建立及管理帳戶，以及提供個人化服務。您可以使用您的帳戶安全地登入應用程式。若您建立 MyPhilips 帳戶來登入應用程式，我們會傳送歡迎電子郵件給您，藉此驗證您的使用者名稱與密碼、與您聯絡以回應您的查詢、向您傳送單純的服務相關公告，或在您選擇接收時傳送行銷郵件給您。您也可以使用您的 MyPhilips 帳戶訂購Philips 產品或服務、參與促銷活動或遊戲、參與和 Philips 促銷活動相關的社交媒體活動（例如按「讚」或「分享」），以及參與產品測試或調查。

 

由於我們使用您的帳戶數據提供服務，我們認為必須對您的數據進行處理，以履行您作為合約方的合約，而且根據法規 (EU) 2016/679 第 6.1 (b) 條乃屬合法。

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Cookie

Cookie 及分析

我們使用 Cookie、標籤或類似的技術（「Cookie」）以操作、提供、改善、了解及訂製我們的服務。Cookie 可讓我們識別您的行動裝置並收集資料及個人資料，包括您的唯一使用者裝置編號、行動裝置的 IP 位址、您使用的行動網際網路瀏覽器或作業系統的類型、資料使用進程和使用資料，或服務相關的效能資訊，即您使用應用程式的相關資訊。我們亦可能根據您行動裝置的 IP 位址和 SIM 卡營運商資訊，向您顯示國家/地區特定的內容（包括您當地語言的資訊）。

 

當您同意分享您的應用程式數據以幫助完善應用程式，並接受個性化服務時，我們會收集並處理您的應用程式使用數據，其詳情如下。為此，我們可能會使用多個服務供應商，代表並根據我們的指示處理您的應用程式數據。我們的服務供應商使用 Cookie 來幫助我們收集您的資料：

  • Adobe Analytics（分析服務）
  • Adjust（分析服務）
  • Apptentive（意見及通訊服務）
  • Branch Metrics（分析使用者如何存取及使用的服務）
  • Google Firebase（完善應用程式效能的服務）

 

您可以隨時拒絕讓應用程式收集　Cookie　數據。

 

關於此應用程式內使用 Cookie 的詳情，請閱讀我們的 Cookie 聲明（可在應用程式的私隱設定中找到）。請注意，為了給您提供更個性化的體驗，我們可能會處理您的分析數據，以向您顯示正確內容，並向您發送推薦、應用程式內的訊息和推送通知。我們亦會使用您的 Cookie 和分析數據向您提出問題，或邀請您參加調查或研究項目。當您決定參與時，我們會處理您的帳戶認證、回應、意見和體驗。我們會使用您的個人資料和資訊改善服務，並開發男士美容領域的新產品。請注意，我們只會在您根據法規 (EU) 2016/679 第 6.1.(a) 條提供授權後，才會處理您的分析數據。

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由您填寫的資料

評級和評論數據

如果您在應用商店上撰寫評論，我們會對您的評論進行審查和處理，以用於完善產品。除非您向我們提出要求，否則我們不會將這些資訊聯繫到您的帳戶認證或我們經您獲得的任何其他資訊。我們只會看到您的應用商店用戶名稱和你的評論。在此情況下，我們認為處理您的客戶支援資料是基於 Philips 的合理利益，而且根據法規 (EU) 2016/679 第 6.1.(f) 條乃屬合法。當您需要客戶支援時，我們會根據以下的客戶支援部分，在整個客戶支援流程中為您提供指導。
位置資料

客戶支援資料

當您需要客戶支援時，您可以向我們提供有關您使用服務的資訊，包括您與 Philips 的互動及與您聯絡的方法，以便我們提供所需的支援。我們營運及提供服務，包括提供客戶支援，以及改善、修復及訂製我們的服務。當您聯絡我們時，我們回覆時亦會使用您的資料。我們認為必須處理您的客戶支援資料，以履行您作為合約方的合約，而且根據法規 (EU) 2016/679 第 6.1.(b) 乃屬合法。在某些情況下，我們認為處理您的客戶支援資料是基於 Philips 的合理利益，而且根據法規 (EU) 2016/679 第 6.1.(f) 條乃屬合法。
綜合資料

綜合資料

我們可能會綜合您的個人資料，包括帳戶資料及　Cookie　等，以及我們在與您互動及您使用 Philips 數碼渠道時收集的資料，如社交媒體、網站、電郵、應用程式及關聯產品，包括您的 IP 位址、Cookie、行動裝置資料、您按下或點按的通訊、位置詳情，以及您瀏覽的網站。

 

我們會分析綜合資料，以向您提供服務，例如個人化的潔膚及剃鬚流程；個人皮膚指導及/或剃鬚程序；造型及剃鬚建議；最佳面部造型的個人化建議；剃鬚及造型貼士；並協助我們改善應用程式、裝置及服務的內容、功能以及可用性，並協助我們發展男士美容領域的新產品及服務。在此情況下，我們認為處理您的綜合資料是基於 Philips 的合理利益，而且根據法規 (EU) 2016/679 第 6.1.(f) 條乃屬合法。

 

如果您同意根據自己的偏好和網上行為接收可能與您相關的 Philips 產品、服務、活動及宣傳推廣通訊，我們可能會透過電郵、電話，以及流動應用程式及社交媒體等其他數碼渠道向您發送市場推廣及宣傳通訊。為了能夠根據您的偏好和行為定制通訊，並為您提供更相關和個人化的體驗，我們可能會分析您的綜合資料。您可隨時選擇退出並取消訂閱此類通訊。

如果您選擇根據您的偏好設定與線上行為收到與您有關之飛利浦產品、服務、活動及促銷的促銷通訊內容，我們可透過電子郵件、電話及其他數位管道 (例如行動應用程式和社交媒體)，傳送行銷和促銷通訊內容給您。為了悉心按照您的偏好設定及行為模式量身提供通訊內容，並為您提供相關性更高且更個人化的體驗，我們會對您的個人資料進行分析及整合。您可以隨時選擇退出並取消訂閱該類通訊內容。有關您與 Philips 數碼渠道互動和使用情況的資料，例如社交媒體、網站、電子郵件、應用程式和連線的產品。這些資料可能包括：IP 位址、Cookie、裝置資訊、您點擊或輕按的通訊、位置詳情和您瀏覽的網站。
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第三方

授權

應用程式可能會要求您的權限以存取您的行動裝置上的存儲功能、感應器或其他功能（例如相片、待辦事項、聯絡人、攝影機、Wi-Fi、地理位置或藍牙）。為提供以下服務，在必須的情況下，我們會需要存取權限。

 

  • 藍牙及 WIFI。應用程式需要　WIFI　連接，才能連接互聯網。應用程序亦需要藍牙/WIFI　連接您的裝置和應用程式。您可以隨時在行動裝置的設定中，封鎖藍牙/WIFI　連接。
  • 位置。對於部分裝置型號，Android 作業系統需要粗略的地理位置方可連接裝置。iOS 作業系統亦需要位置資料方可於應用程式與裝置靠近時進行辨識。但 Philips 將不會以任何方式處理此類資料。資料將儲存在您的行動裝置內，Philips 無法存取該資料。您可以隨時在行動裝置的設定中封鎖收集地理位置授權。
  • 檔案。應用程式需要存取行動裝置的檔案以儲存用於操作應用程式的語言配置及其他檔案（例如手冊、圖形、媒體檔案或其他大型程式資產）。如果您刪除應用程式，將從您的行動裝置刪除檔案。
  • 相片及媒體。如果您在個人檔案中添加個人檔案圖片，應用程式需要存取您的行動裝置中，攝影機或照片庫的權限。Android 作業系統可能會要求使用影片的權限，但應用程式只會使用讓你上傳圖片的權限。
  • 部分情況下，您的授權是行動裝置作業系統的技術性先決條件。這種情況下，應用程式可能向您要求授權以存取指定感應器或資料，但除非必需此類資料才可以向您提供服務，否則我們不會收集此類資料。
如果您選擇根據您的偏好設定與線上行為收到與您有關之飛利浦產品、服務、活動及促銷的促銷通訊內容，我們可透過電子郵件、電話及其他數位管道 (例如行動應用程式和社交媒體)，傳送行銷和促銷通訊內容給您。為了悉心按照您的偏好設定及行為模式量身提供通訊內容，並為您提供相關性更高且更個人化的體驗，我們會對您的個人資料進行分析及整合。您可以隨時選擇退出並取消訂閱該類通訊內容。有關您與 Philips 數碼渠道互動和使用情況的資料，例如社交媒體、網站、電子郵件、應用程式和連線的產品。這些資料可能包括：IP 位址、Cookie、裝置資訊、您點擊或輕按的通訊、位置詳情和您瀏覽的網站。
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位置資料

我們和誰分享您的個人資料？

Philips 可根據此私隱聲明及/或相關法例向第三方服務供應商、業務夥伴，或其他第三方透露您的個人資料。

 

服務供應商

我們與第三方服務供應商合作，以協助我們執行、提供、改善、了解、訂製、支援，以及營銷我們的服務。

 

我們可能與以下服務供應商分享您的個人資料：

  • IT 及雲端供應商。這些服務供應商會提供運行應用程式或提供服務必需的硬件、軟件、網絡、儲存空間、交易服務及/或相關技術。

 

Philips 要求其服務供應商對您的個人資料提供充分保護，與我們提供的保護具相當水平。我們要求服務供應商處理您的個人資料時，必須跟從我們的指示、僅為上述的特定目的、存取提供特定服務所需的最少資料，以及保護您的個人資料安全。

 

其他第三方

Philips 亦與其他第三方合作，這些第三方可能會為自己的目的處理您的個人資料。如 Philips 與第三方分享您的個人資料，而該第三方為自己的目的使用您的個人資料，Philips 將確保預先通知您及/或根據適用法例取得您的授權後才分享您的個人資料。在此情況下，請仔細閱讀他們的私隱聲明，以了解他們說明的私隱守則，包括他們收集的個人資料類型、使用、處理及保護資料的方式。

 

Philips 有時候會把業務或業務的一部分出售予另一公司。此類所有權的轉移可能包含將該業務相關個人資料轉移至購買的公司。我們的私隱聲明下所有的權利與義務都可以經由合併、收購、重組，或資產出售，或法律行動或其他情況由 Philips 自由分配至我們的關聯公司，而我們亦可將您的個人資料轉移至我們的任何關聯公司、繼承人實體，或新擁有者。

 

在您的要求下，我們可與以下第三方分享您的個人資料：Amazon（如 Amazon DRS 適用於您所在的國家/地區 - 請參閱以下詳情）。這些第三方可能會向您提供自己的服務。我們可應您的要求及/或根據適用法例向這些第三方分享您的個人資料。

 

請注意，當您經 Facebook SDK 登入應用程式時，您會讓 Facebook 透過 SDK 收集以下資訊：

  • 應用程式活動：這項涵蓋一般應用程式活動（如安裝應用程式、啟動應用程式）和其他產品指標的標準日誌（如 SDK 加載情況和 SDK 性能）。
  • 配置數據：當用戶登入後，SDK 會定期在背景發出要求，以自動管理存取權杖的存留期。
  • 錯誤訊息：SDK 擷取錯誤訊息，包括在 SDK 初始化的期間，其中可能包括登入 Facebook 的個人用戶識別碼。
  • 短期數據：SDK 會測量一些用戶活動以管理欺詐和濫用行為。對於未有登入 Facebook 的用戶，這些數據只會保留一段短時間。

 

Facebook 亦可能會收集您使用 SDK 的分析數據、您正在使用的應用程式名稱、您授權登錄的日期，以及任何與您的登入相關的網址等訊息。您可以參閱 Facebook 的數據政策，以進一步了解他們如何使用資訊。請注意，Facebook 登入功能是可選項目，我們一直都會允許您使用您的 MyPhilips 帳戶進行登入。

IT 供應商

這些供應商會提供運行應用程式或所供服務必須的硬件、軟件、網絡、儲存空間、交易服務和/相關技術。

 
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雲端供應商

這些供應商提供資料儲存服務。Philips 承諾透過 ${cloud_providers_locations} 中的雲端服務將您的個人資料儲存到您的區域。

 
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${name_app_service} 服務供應商

這些供應商為 ${name_app_service} 提供特定的服務，例如${app_service_providers_purpose}

 
 
 

付款

這些供應商會處理有關${payment_purpose}的財務資料。

IT 供應商

這些供應商會提供運行應用程式或所供服務必須的硬件、軟件、網絡、儲存空間、交易服務和/相關技術。

 
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雲端供應商

這些供應商提供資料儲存服務。Philips 承諾透過 ${cloud_providers_locations} 中的雲端服務將您的個人資料儲存到您的區域。

 
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${name_app_service} 服務供應商

這些供應商為 ${name_app_service} 提供特定的服務，例如${app_service_providers_purpose}

 
 
 

付款

這些供應商會處理有關${payment_purpose}的財務資料。

IT 供應商

這些供應商會提供運行應用程式或所供服務必須的硬件、軟件、網絡、儲存空間、交易服務和/相關技術。

 
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雲端供應商

這些供應商提供資料儲存服務。Philips 承諾透過 ${cloud_providers_locations} 中的雲端服務將您的個人資料儲存到您的區域。

 
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${name_app_service} 服務供應商

這些供應商為 ${name_app_service} 提供特定的服務，例如${app_service_providers_purpose}

 
 
 

付款

這些供應商會處理有關${payment_purpose}的財務資料。

${name_app_service} 服務供應商

這些供應商為 ${name_app_service} 提供特定的服務，例如${app_service_providers_purpose}

${name_app_service} 服務供應商

這些供應商為 ${name_app_service} 提供特定的服務，例如${app_service_providers_purpose}

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位置数据

Amazon Alexa / Amazon Dash Replenishment Services (DRS)

Philips 電鬚刨清潔濾盒技術（「技術」）讓您連接 Philips 帳戶及 Amazon 帳戶，並享受 Amazon 提供的 Amazon Dash Replenishment Services (DRS)。

 

連接您的帳戶時，Philips 和 Amazon 會採取獨立的技術措施來驗證您的身份。Philips 與 Amazon 分享帳戶識別碼，但不會與 Amazon 分享您的帳戶認證，包括姓名或電郵地址。我們亦不會收集、處理或與 Amazon 分享任何語音資訊。

 

如果您啟用 DRS，Philips 將允許您與 Amazon 分享您的電鬚刨資訊（電鬚刨序號及型號），以及每日合計的 CleanPod Fluid 使用情況），讓 Amazon 可以為您自動訂購 Philips 電鬚刨清潔濾盒。您可以隨時經 Amazon 暫停、更改或取消任何訂單。

 

您明白您的電鬚刨資訊相當於個人資料。您亦明白 Amazon 會向您提供自己的服務，若您提供授權，即表示您指示我們與 Amazon 分享您的個人資料。Amazon 或會在您居住的國家/地區以外的國家/地區處理您的個人資料，而這些國家/地區可能不會對個人資料提供充分保護。您可以隨時停用此技術以撤銷您的授權。有關詳情請參閱 Amazon 的私隱聲明使用條款

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私隱須知的更改

跨境傳輸

您的個人資料可能於任何我們備有設施或我們委聘服務供應商的國家/地區儲存和處理，使用服務即代表您認同資訊轉移（如有）至您居住國家/地區以外的國家/地區，該國家/地區的資料保護條例或與您所屬的國家/地區有所不同。某些情況下，那些國家/地區的法院、執法機關、規管機構或安全機關或有權存取您的個人資料。

 

如果您身處於歐洲經濟區，您的個人資料可能轉移至我們的關聯公司或服務供應商，他們位處於受歐洲委員會認可為能夠根據歐洲經濟區標準提供充分資料保護的非歐洲經濟區國家/地區（這些國家/地區的完整名單載於此處）。

 

當資料由歐洲經濟區轉移至不獲歐洲委員會認可為具有充分保護的國家/地區，例如美國時，我們已執行足夠的措施，例如我們的客戶、供應商及業務合作夥伴資料的約束企業規則，及/或歐洲委員會採用的標準合同條款，以保護您的個人資料。您可以使用以上的連結或經此處聯絡我們，以獲取這些措施的副本。

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位置数据

我們會保留您的資料多久？

我們將根據收集資料的目的所需或允許的時間，保留您的個人資料。我們用於確定保留期的標準包括：(i) 您使用應用程式和服務的時間；(ii) 我們是否有法律義務；或 (iii) 根據我們的法律地位（例如適用的訴訟時效、訴訟或監管調查），保留做法是否可取。
選擇和權利

您的選擇與權利

如果您想就早前提供予我們的個人資料提出存取、更正、刪除、限制或反對處理的請求，或您想要求接收您的個人資料的電子副本以傳送至另一間公司（按照適用法例為您提供的資料可攜性權利），您可以透過此處聯絡我們。

 

在您的請求中，請說明您希望存取、更正、刪除、限制或反對處理哪些個人資料。為了保護您的利益，我們只處理與您的帳戶、電郵地址或其他帳戶資料（即您向我們發送請求時所用的資料）相關的個人資料的請求，我們可能需要在執行您的請求前驗證您的身份。我們會盡快在合理可行的情況下盡力滿足您的請求。

 

請注意：

  • 如果我們基於同意而收集及/或處理您的個人資料，您可以隨時撤回您的同意，而不影響基於您撤回同意前的授權所處理事務的合法性。
  • 當我們遵循法律義務處理您的個人資料時，包括當您與我們互動以行使您的任何權利時，根據法規 (EU) 2016/679 第 6.1.(f)，我們認為處理您的個人資料乃屬合法。
  • 當我們是基於履行合同來處理您的個人資料以提供服務時，如果我們未能接收您的資料，我們可能無法提供服務。
  • 只有在我們認為不會超越您的私隱權利和利益時，才會基於 Philips 的合法利益處理您的資料。
  • 如果您行使您的（部分）選擇和權利，您可能無法再使用我們的全部或部分服務。
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我們保護您的個人資料

我們保護您的個人資料

我們非常重視保護您委託給 Philips 的資料，以防止意外或未經授權的更改、遺失、誤用、披露或存取。Philips 使用各種安全科技、技術和組織措施來幫助保護您的資料。為此目的，我們實施存取控制、使用防火牆及安全協議等措施。
專為家長提供的特殊資訊

專為家長提供的特殊資訊

雖然該服務的對象不是適用法律所定義的兒童，但如果需要收集、使用或披露兒童的個人資料，Philips 會根據法律規定，事先取得家長或監護人的同意。我們致力保護兒童的私隱需要，並強烈鼓勵父母及監護人在兒童的網上活動和興趣上擔任積極角色。

 

如果家長或監護人發現兒童未經他們的同意向我們提供了其個人資料，請透過此處聯絡我們。如果我們發現兒童向我們提供了個人資料，我們將從檔案中刪除此類資料。
私隱須知的更改

此私隱聲明的更改

我們的服務可能會不時更改，恕不另行通知。因此，我們保留不時修改或更新本私隱聲明的權利。當我們更新本私隱聲明時，我們會更新本私隱聲明頂部的日期。

 

我們鼓勵您定期檢視此私隱聲明的最新版本。

 

新的私隱聲明將在刊登後立即生效。如果您不同意修改的聲明，則應更改您的偏好或考慮停止使用我們的服務。在這些更改生效後繼續存取或使用我們的服務，即表示您承認您已知悉並同意經修訂的私隱聲明。
聯絡

與我們聯絡

如果您對本私隱聲明或 Philips 使用您的個人資料的方式有任何疑問，您可以在此處聯絡　Philips 及/我們的資料保護主任。此外，您有權向您所在國家或地區的監管機構提出投訴。

 

Philips 優質生活有限公司 (Philips Consumer Lifestyle B.V.)

High Tech Campus 5, 5656 AE,

Eindhoven, The Netherlands