服務供應商

我們與第三方服務供應商合作，以協助我們執行、提供、改善、了解、訂製、支援，以及營銷我們的服務。

我們可能與以下服務供應商分享您的個人資料：

IT 及雲端供應商。這些服務供應商會提供運行應用程式或提供服務必需的硬件、軟件、網絡、儲存空間、交易服務及/或相關技術。

Philips 要求其服務供應商對您的個人資料提供充分保護，與我們提供的保護具相當水平。我們要求服務供應商處理您的個人資料時，必須跟從我們的指示、僅為上述的特定目的、存取提供特定服務所需的最少資料，以及保護您的個人資料安全。

其他第三方

Philips 亦與其他第三方合作，這些第三方可能會為自己的目的處理您的個人資料。如 Philips 與第三方分享您的個人資料，而該第三方為自己的目的使用您的個人資料，Philips 將確保預先通知您及/或根據適用法例取得您的授權後才分享您的個人資料。在此情況下，請仔細閱讀他們的私隱聲明，以了解他們說明的私隱守則，包括他們收集的個人資料類型、使用、處理及保護資料的方式。

Philips 有時候會把業務或業務的一部分出售予另一公司。此類所有權的轉移可能包含將該業務相關個人資料轉移至購買的公司。我們的私隱聲明下所有的權利與義務都可以經由合併、收購、重組，或資產出售，或法律行動或其他情況由 Philips 自由分配至我們的關聯公司，而我們亦可將您的個人資料轉移至我們的任何關聯公司、繼承人實體，或新擁有者。

在您的要求下，我們可與以下第三方分享您的個人資料：Amazon（如 Amazon DRS 適用於您所在的國家/地區 - 請參閱以下詳情）。這些第三方可能會向您提供自己的服務。我們可應您的要求及/或根據適用法例向這些第三方分享您的個人資料。

請注意，當您經 Facebook SDK 登入應用程式時，您會讓 Facebook 透過 SDK 收集以下資訊：

應用程式活動：這項涵蓋一般應用程式活動（如安裝應用程式、啟動應用程式）和其他產品指標的標準日誌（如 SDK 加載情況和 SDK 性能）。

配置數據：當用戶登入後，SDK 會定期在背景發出要求，以自動管理存取權杖的存留期。

錯誤訊息：SDK 擷取錯誤訊息，包括在 SDK 初始化的期間，其中可能包括登入 Facebook 的個人用戶識別碼。

短期數據：SDK 會測量一些用戶活動以管理欺詐和濫用行為。對於未有登入 Facebook 的用戶，這些數據只會保留一段短時間。

Facebook 亦可能會收集您使用 SDK 的分析數據、您正在使用的應用程式名稱、您授權登錄的日期，以及任何與您的登入相關的網址等訊息。您可以參閱 Facebook 的數據政策，以進一步了解他們如何使用資訊。請注意，Facebook 登入功能是可選項目，我們一直都會允許您使用您的 MyPhilips 帳戶進行登入。

IT 供應商 這些供應商會提供運行應用程式或所供服務必須的硬件、軟件、網絡、儲存空間、交易服務和/相關技術。 雲端供應商 這些供應商提供資料儲存服務。Philips 承諾透過 ${cloud_providers_locations} 中的雲端服務將您的個人資料儲存到您的區域。 ${name_app_service} 服務供應商 這些供應商為 ${name_app_service} 提供特定的服務，例如${app_service_providers_purpose}。 付款 這些供應商會處理有關${payment_purpose}的財務資料。

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