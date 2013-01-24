隱私權注意事項

Philips Sonicare App 隱私權注意事項


本隱私權注意事項上次更新時間：2021 年 1 月 19 日。

Philips Sonicare 應用程式（「應用程式」）提供全球使用者如何改善潔牙方式和口腔衛生習慣的建議（「服務」）。應用程式使用連接到牙刷（「裝置」）和/或應用程式的 Philips Sonicare 收集或處理的個人資料。

 

本隱私權注意事項旨在幫助您在使用我們的服務時了解我們的隱私慣例，包括我們收集哪些資料、收集資料的原因、資料用途以及您的個人權利。依據此《隱私權注意事項》，您的個人資料由 Philips Oral Healthcare, LLC ，地址 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, USA（「Philips」、「我們的」、「我們」）處理。

 

請同時閱讀我們的《分析通知》和《使用條款》，其中詳述您使用服務的條款。

收集哪些個人資料及用於哪些目的？

當我們提供服務時，包括您存取、下載和安裝應用程式時，我們會收到或收集個人資料，詳情如下所述。我們將您的個人資料與唯一的識別碼建立關聯。
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敏感個人資料

我們收集以下口腔護理資料：

 

  • 您的「裝置」潔牙資料，包括日常作業、行程資訊、感測器資料（例如潔牙模式、位置、動作和壓力）、電池電量和刷頭類型和使用壽命等。
  • 您的潔牙目標和其他口腔護理習慣/活動（例如使用牙線和漱口）、您在「開始使用問卷」和｢重點區域」的個人化頁面上的答案（包括牙菌斑的堆積、流血區域、牙齦萎縮和可能發生蛀牙區域）；以及您潔牙開始的位置（例如您希望開始潔牙時的口腔位置）。

 

我們收集該資料，以提供您服務，包括提供您潔牙的意見和即時的指導；傳送推播通知和/或與服務相關的應用程式內訊息；提供您客製化的方案，立即找出遺漏區域；追蹤刷頭的效用並在需更換刷頭時提醒您並傳送漱口或舌頭清潔的提示。我們也同時使用您的口腔護理資料，以開發新產品和服務。在您希望接收 Philips 產品的應用程式內建議時，我們將處理您口腔護理資料，以推薦產品給您並協助您達到更好的效果。我們將您的口腔護理資訊與您的帳戶建立關聯。

 

收集任何敏感資料前，我們將依據法規 (EU) 2016/679 的第 9.2.a 款，通知您並徵求您的明確同意。除以上提供的資料外，我們要求您不要在或透過應用程式或透過任何方式，傳送或揭露任何敏感個人資料（例如身分證號、與種族或族群來源相關資訊、政治傾向、宗教、理論或其他信仰、健康、性生活或性傾向、生物標識或基因特性、犯罪記錄或公會會員）給我們。

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帳戶資料

我們在您建立帳戶時收集您的個人資料。您可使用 MyPhilips 帳戶或使用您的社群媒體個人檔案，包括您的 Apple 帳戶，登入應用程式。

 

  • 我們收集的個人資料可能包括您的姓名、電子郵件位址、國家、語言和密碼。我們也處理您使用應用程式的資訊，包括您的行程、登入和驗證資訊，以用來管理您的帳戶。針對中國使用者，我們收集使用者電話號碼。

 

  • 如果您選擇透過社群媒體登入，我們收集的個人資料可能包括您的基本的公開個人資料（例如個人檔案相片、識別碼、性別、個人檔案 URL、生日、首頁和地點）以及作為驗證用的電子郵件。在此情況下，您的社群媒體供應商可能收集您使用應用程式的事實資訊並使用您的社群媒體帳戶登入。請詳閱您社群媒體供應商的《隱私權注意事項》（例如 FacebookGoogleApple），以瞭解他們的隱私慣例，包括他們收集的個人資料類型以及使用、處理和保護方式。

 

  • 我們使用您的帳戶資料，建立和管理您的帳戶並提供個人化服務。您可使用您的帳戶，安全登入應用程式。如果您建立 MyPhilips 帳戶以登入應用程式，我們將傳送一封歡迎電子郵件函，確認您的使用者名稱和密碼、就您的問題與您溝通、傳送您僅與服務相關的公告或如果您同意，提供直接行銷內容。您也可使用您的 MyPhilips 帳戶，訂購 Philips 產品或服務、參與促銷或遊戲、參與與 Philips 促銷相關的社群媒體活動（例如按一下「讚」或「分享」）並參與產品測試或調查。

 

由於我們使用您的帳戶資料來提供服務，因此我們認為此處理對於履行您作為當事方締結的契約為必要之舉，且符合法規 (EU) 2016/679 第 6.1.(b) 條規定。

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Cookies

Cookies 和分析

我們使用 Cookies、標籤或類似的技術（「Cookies」）以營運、提供、改善、理解和客製化我們的服務。Cookies 讓我們可以識別您的行動裝置並收集有關使用應用程式的資訊和個人資料，包含您唯一使用者裝置編號、行動裝置 IP 位址、使用的行動網路瀏覽器或作業系統類型、行程和使用資料或服務相關效能資訊。我們也使用該資訊，展示所在國特定內容（包括當地語言的資訊）。

 

您同意依據您與應用程式的互動、意見和當機資訊，改善應用程式時，我們將依據《分析通知》所詳述，收集並處理您的應用程式使用資料，您可在應用程式的應用程式設定中找到。要進行此作業，我們可能會使用多個服務供應商，代表我們並依據我們的指示，處理您的應用程式資料。我們的服務供應商使用 Cookies 協助我們收集您的資訊。我們使用 Cookies 作為分析使用前，將先請求您的同意。

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Data filled in by you

評分和評論資料

如果您在應用程式商店上為應用程式撰寫評論或評分，我們可能會處理該等資訊以回應您的評論與問題、了解您使用應用程式時的感受，以及熟悉您對應用程式與我們品牌的一般觀感，並利用這些深入分析改善應用程式。我們只能查看您決定與我們分享或公開的應用程式商店使用者名稱、評分、評論和任何其他詳細資料。除非您要求，否則我們不會將此資訊連結至您的帳戶認證，或我們向您取得的任何其他資訊。當您需要客戶支援時，我們可能會使用您的資料追蹤您的案例，並根據下面的＜客戶支援資料＞一節進一步引導您完成客戶支援流程。我們認為您評分和評論資料的處理應基於 Philips 的合法權益，且符合法規 (EU) 2016/679 第 6.1.(f) 條規定。
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客戶支援資料

您要求客戶服務時，我們可能要求您提供與您使用服務相關的資訊，包括您與 Philips 的互動以及與您聯絡的方式，讓我們可以提供要求的支援。我們營運和提供服務，包括提供客戶支援以及改善、修正和客製化服務。我們同時使用您的資訊，讓我們在您與我們聯絡時回應。

 

因此我們認為，此客戶支援資料之處理對於履行您作為當事方締結的契約為必要之舉，且符合法規 (EU) 2016/679 第 6.1.(b) 條。在一些情況下，我們認為依據法規 (EU) 2016/679 第 6.1.(f) 條，處理您的客戶支援資料是依據 Philips 的合法利益且屬於合法行為。
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整合資料

我們可能整合您的個人資料，包括帳戶資料和 Cookies 以及您與 Philips 數位頻道，例如社群媒體、網站、電子郵件、應用程式和連接產品互動和使用期間收集的資料，包括您的 IP 位址、Cookies、行動裝置資訊、您點選或輕觸的通訊、位置詳細資料和您瀏覽的網站。

 

我們使用您的整合資料以改善應用程式、「裝置」和服務內容、功能和使用性並開發新的產品和服務。在此情況下，我們認為依據法規 (EU) 2016/679 第 6.1.(f) 條，處理您的整合資料是依據 Philips 的合法利益，且屬於合法行為。就本節上述提及的目的，處理任何敏感資料前，我們將依據法規 (EU) 2016/679 第 9.2.a 條通知您並請求您的明確同意。我們可能彙整您的整合資料，移除個別的個人資料，以製作出版物、簡報、報告或其他（行銷）通訊，並在內部和外部使用。

 

如果您根據自己的偏好和線上行為同意接收可能與您相關的 Philips 產品、服務、活動和促銷的促銷資訊，我們可能會透過電子郵件、電話和其他數位渠道 (例如行動應用程式和社群媒體) 向您傳送行銷和促銷資訊。為了依據您的偏好和行為，為您量身打造通訊內容並提供您更切身且個人化的體驗，我們可能分析您的整合資料。傳送促銷通訊內容給您前，我們將請求您的同意。

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授權

應用程式可能請求您的授權，以存取您的行動裝置儲存功能、感測器或其他功能（例如相片、行事曆、聯絡人、相機、Wi-Fi、地理位置或藍芽）。我們僅在如下所述提供服務的絕對必要情況下，要求存取權限。

 

  • 藍芽。應用程式要求藍芽連線，以連接「裝置」到應用程式。您可隨時透過行動裝置設定，封鎖您的藍芽連線。

 

  • 行事曆。如果您希望應用程式提醒您即將進行的牙醫訪診，應用程式將要求存取行事曆的權限。我們將不會複製或儲存您的行事曆資訊。該資訊將在您的行動裝置保留。

 

  • 位置。Android 作業系統要求取得您的地理圖形化位置，以連接您的裝置。iOS 作業系統在應用程式和裝置位於近處時，要求取得地理位置以進行識別。但是 Philips 將不會以任何方式處理此等位置資料。資料將在您的行動裝置保留，且 Philips 將無法存取。如果您刪除您的個人檔和/或應用程式，資料將從您的行動裝置刪除。您可隨時透過行動裝置設定，封鎖您的地理位置資訊收集。

 

  • 檔案。應用程式要求存取行動裝置的檔案，以儲存語言配置和應用程式用來操作的其他檔案（例如圖片、媒體檔案或其他大型方案資產）。如果您刪除應用程式，資料將從您的行動裝置刪除。

 

  • 有時，權限是行動裝置作業系統的技術先決條件。在此等情況下，應用程式可能要求存取此等感測器或資料的權限。但是，我們將不會收集此等資料，除非在提供您服務和僅在您同意的情況下收集。
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Third parties

個人資料的共用各方？

Philips 可能依據本《隱私權注意事項》和/或適用法律，將您的個人資料揭露給協力廠商服務供應商、商業合作夥伴或其他協力廠商。

 

服務供應商

我們與協力廠商服務供應商合作，協助我們營運、提供、改善、理解、客製化、支援和行銷我們的服務。

 

我們可能與以下服務供應商共用您的個人資料：

  • IT 和雲端供應商
    這些服務供應商提供必要的硬體、軟體、網路連線、儲存空間、交易服務和/或相關技術，以執行應用程式或提供服務。
  • 分析服務供應商
    這些服務供應商提供必要的硬體、軟體、網路連線、儲存空間和/或相關技術，以執行應用程式分析。

 

Philips 需要服務供應商，提供與我們提供類似的適當等級個人資料保護。我們需要服務供應商，在僅依據我們的指示和僅就上述特定目的，處理您的個人資料，以提供特定服務和保護個人資料所需的最少量資料。

 

其他協力廠商

Philips 也可能就其本身目的，與其他處理您個人資料的協力廠商合作。如果 Philips 與就其本身目的使用您個人資料的協力廠商共用個人資料，Philips 將在共用您的個人資料前，依據適當法律，務必會通知您和/或取得您的同意。在此情況下，請詳閱他們的隱私權注意事項，其中詳述他們的隱私慣例，包括他們收集的個人資料類型、使用、處理和保護方式。

 

Philips 有時會出售業務或一部分業務給其他公司。此等所有權轉移可能包括將與該業務直接相關的個人資料轉移給購買公司。與資產的合併、收購、重組或出售有關，或者透過法律執行或其他方式，我們將隱私權注意事項的所有權利和義務將自由由 Philips 轉讓給我們的聯署公司以及我們可能會將您的個人資料轉移給我們的任何關聯企業、繼承實體或新所有人。

 

您提出要求時，我們可能與以下協力廠商共用您的個人資料：

 

  • 您的保險公司或口腔醫療服務提供者（如果您的所在國適用且您指示我們進行揭露）；
  • Amazon（如果您所在國家提供 Amazon DRS – 請見以下詳細資訊）。

 

這些協力廠商可能提供服務給您。我們可能在您提出請求且/或依據適用法律，共用您的個人資料。

 

請注意，您透過 Facebook 社群媒體帳戶，在 Andriod 上登入時，您啟用 Facebook 透過 Facebook SDK 收集以下資訊：

 

  • 應用程式活動；這包括一般應用程式活動（例如應用程式安裝、應用程式啟動）和其他標準登入，以滿足產品數據（例如 SDK 載入和 SDK 效能）。
  • 配置資料:使用者登入後，SDK 可能定期提出請求，自動管理存取識別子的使用時間。
  • 錯誤資訊：SDK 擷取錯誤資訊，包括 SDK 初始化期間，可能包括登入 Facebook 的個人使用者 ID。
  • 短期資料：SDK 會就管理詐欺和濫用等目的，計算使用者活動。該資料僅會在未登入 Facebook 非常短的時間內保留

 

Facebook 可能也會收集使用 SDK 的分析資料、您使用的應用程式資料、您授權登入的日期以及與登入相關的任何 URL。您可閱讀 Facebook 的 資料政策更進一步瞭解 Facebook 如何使用您的資訊。請注意，Facebook 的登入功能完全屬於自選性質，我們始終允許您使用 MyPhilips 帳戶登入。

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Local specific information

Amazon Dash Replenishment Services

在某些國家/地區，我們支援 BrushSync 再訂購服務 (「BrushSync」)。當您訂閱 BrushSync 時，應用程式將透過 Amazon 的 Dash Replenishment Service (「DRS」) 為您自動下達刷頭訂單。出於該等目的，您必須登入您的 Amazon 帳戶，Amazon 將為您提供其自身的服務。請閱讀 Amazon 的 條款及細則隱私權注意事項，因為他們會告知其隱私慣例，包括其所收集的個人資料類型、使用方式、處理方法和保護措施。

 

當您設定 BrushSync 訂閱時，我們將與 Amazon 共用您的以下資料：裝置序號、裝置型號（hx 編號），以及何時需要訂購新刷頭（「BrushSync 資料」）。為了追蹤您的訂閱，我們將儲存您的 Amazon 客戶 ID。如果您取消訂閱 BrushSync，我們將刪除此客戶 ID。您可隨時使用應用程式「我的刷頭」頁面中的「再訂購」設定 (i) 暫停或變更訂單；及/或 (ii) 透過 Amazon 取消任何訂單。

 

您瞭解 Amazon 提供您語音服務且啟用 BrushSync 時，您指示我們與 Amazon 共用 BrushSync 資料，其中可在您居住國家以外處理相同作業，其無法提供個人資料的適當保護。

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跨境轉移

您的個人資料可能在我們擁有設施或我們聘用服務提供者所在的任何國家/地區進行儲存和處理，並且透過使用服務，即表示您確認資訊（如有）會轉移到您所在國家/地區以外的國家/地區，這些國家/地區的資料保護規則與您所在國家/地區不同。在某些情況下，這些其他國家/地區的法院、執法機構、監管機構或安全機構可能有權存取您的個人資料。

 

如果您位於歐洲經濟區內，您的個人資料可能會被轉移至歐洲經濟區國家外部之歐洲委員會、按歐洲經濟區標準認可為提供充分資料保護的附屬機構或服務提供者（這些國家的完整清單詳見此處 (https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm)。對於從歐洲經濟區轉移資料至歐洲委員會認為不合適的國家（如美國），我們已採取適當的措施，例如針對客戶、供應商和業務合作夥伴資料約束性公司規則 ，及/或由歐盟委員會通過的標準契約條款，以保護您的個人資料。您可以按以上連結或透過此處聯絡我們，以獲得此等措施的複本。

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Choices and rights

我們會將您的資料保留多久？

我們會根據收集您的個人資料的目的，在需要或准許的時間內保留您的個人資料。我們確定保留期時所用的標準包括：(i) 您使用應用程式和服務的時間長度；(ii) 我們是否有法律義務；或 (iii) 根據我們的法律地位（例如適用的訴訟時效、訴訟或監管調查），是否建議保留。

您的選擇和權利

如果您想要提交請求以存取、糾正、刪除、限制或反對處理您之前提供給我們的個人資料，或者您想要提交請求，出於將其傳輸給另一家公司（在適用法律規定的資料遷移權利範圍內）之目的接收個人資料電子副本，您可透過此處聯絡我們。我們將根據適用法律回應您的請求。

 

在您的請求中，請說明您希望存取、糾正、刪除，限制或反對其處理的個人資料。為保障您的權益，我們只會實施與您帳戶、電子郵件地址或其他帳戶資訊（用於向我們傳送您的請求）相關個人資料的請求，且我們可能需要在實施您的請求前核實您的身分。我們會嘗試盡快在合理可行的情況下遵照您的要求。

 

如果我們需要您同意收集及/或處理您的個人資料，您可隨時撤銷您的同意，但這不會影響我們在您撤銷前基於您的同意處理您個人資料的合法性。

如果我們需要履行本合約，以就服務部分處理個人資料，在未收到您的資訊的情況下，我們可能無法提供服務。

 

請注意，如果您使用您的（部分）選擇和權利，可能無法全部或部分使用我們的服務。

 

我們依據須遵守的法定義務處理您的個人資料時，包括您與我們互動以行使您的權利時，因此我們認為，此處理對於履行符合 法規 (EU) 2016/679 第 6.1.(b) 條規定。

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We protect your personal data

我們保護您的個人資料

我們認真履行職責，保護您委託給 Philips 的資料，以防止意外或未經授權的變更、遺失、誤用、披露或存取。Philips 使用各種安全技術、技術和組織措施，保護您的資料。為達到此目的，我們實施存取控管、使用防火牆和安全協定等措施。
Special information for parents

適用於父母的特殊資訊

儘管根據適用法律的規定，服務並非針對兒童，但 Philips 的政策是遵守法律，即在收集、使用或披露兒童的個人資料之前需要獲得父母或監護人的許可。我們致力於保護兒童的隱私需求，並強烈鼓勵父母和監護人積極參與孩子的線上活動和興趣。

 

如果父母或監護人發現孩子在未經同意的情況下向我們提供個人資料，請透過此處聯絡我們。如果我們發現孩子向我們提供了個人資料，我們將從我們的檔案中刪除其資料。
Changes to the privacy notice

本隱私權注意事項的變更

我們的服務可能會不時出現異動，恕不另行通知。因此，我們保留隨時修改或更新本隱私權注意事項的權利。我們更新本隱私權注意事項時，也會一併更新本隱私權注意事項頂部的日期。

 

建議您定期檢閱本隱私權注意事項的最新版本。

 

新的隱私權注意事項將在發佈後立即生效。如果您不同意修改後的注意事項，則應變更您的偏好，或考慮停止使用我們的服務。在這些變更生效後繼續存取或使用我們的服務，即表示您已被告知並同意經修訂的隱私權注意事項。
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聯絡我們

依據法規 (EU) 2016/679 第 27 條規定的目的，Philips International B.V.(High Tech Campus 5, Eindhoven, 5656 AE, the Netherlands) 作為在歐盟的代表。

 

如果您對本隱私權注意事項或 Philips 使用您個人資料的方式有任何疑問，請聯絡我們（包括我們的資料保護長和/或代表）此處。或者，您有權向您所在國家或地區的適格主管機構提出投訴