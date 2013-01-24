個人資料的共用各方？

Philips 可能依據本《隱私權注意事項》和/或適用法律，將您的個人資料揭露給協力廠商服務供應商、商業合作夥伴或其他協力廠商。

服務供應商

我們與協力廠商服務供應商合作，協助我們營運、提供、改善、理解、客製化、支援和行銷我們的服務。

我們可能與以下服務供應商共用您的個人資料：

IT 和雲端供應商

這些服務供應商提供必要的硬體、軟體、網路連線、儲存空間、交易服務和/或相關技術，以執行應用程式或提供服務。

分析服務供應商

這些服務供應商提供必要的硬體、軟體、網路連線、儲存空間和/或相關技術，以執行應用程式分析。

Philips 需要服務供應商，提供與我們提供類似的適當等級個人資料保護。我們需要服務供應商，在僅依據我們的指示和僅就上述特定目的，處理您的個人資料，以提供特定服務和保護個人資料所需的最少量資料。

其他協力廠商

Philips 也可能就其本身目的，與其他處理您個人資料的協力廠商合作。如果 Philips 與就其本身目的使用您個人資料的協力廠商共用個人資料，Philips 將在共用您的個人資料前，依據適當法律，務必會通知您和/或取得您的同意。在此情況下，請詳閱他們的隱私權注意事項，其中詳述他們的隱私慣例，包括他們收集的個人資料類型、使用、處理和保護方式。

Philips 有時會出售業務或一部分業務給其他公司。此等所有權轉移可能包括將與該業務直接相關的個人資料轉移給購買公司。與資產的合併、收購、重組或出售有關，或者透過法律執行或其他方式，我們將隱私權注意事項的所有權利和義務將自由由 Philips 轉讓給我們的聯署公司以及我們可能會將您的個人資料轉移給我們的任何關聯企業、繼承實體或新所有人。

您提出要求時，我們可能與以下協力廠商共用您的個人資料：

您的保險公司或口腔醫療服務提供者（如果您的所在國適用且您指示我們進行揭露）；

Amazon（如果您所在國家提供 Amazon DRS – 請見以下詳細資訊）。

這些協力廠商可能提供服務給您。我們可能在您提出請求且/或依據適用法律，共用您的個人資料。

請注意，您透過 Facebook 社群媒體帳戶，在 Andriod 上登入時，您啟用 Facebook 透過 Facebook SDK 收集以下資訊：

應用程式活動； 這包括一般應用程式活動（例如應用程式安裝、應用程式啟動）和其他標準登入，以滿足產品數據（例如 SDK 載入和 SDK 效能）。

這包括一般應用程式活動（例如應用程式安裝、應用程式啟動）和其他標準登入，以滿足產品數據（例如 SDK 載入和 SDK 效能）。 配置資料: 使用者登入後，SDK 可能定期提出請求，自動管理存取識別子的使用時間。

使用者登入後，SDK 可能定期提出請求，自動管理存取識別子的使用時間。 錯誤資訊： SDK 擷取錯誤資訊，包括 SDK 初始化期間，可能包括登入 Facebook 的個人使用者 ID。

SDK 擷取錯誤資訊，包括 SDK 初始化期間，可能包括登入 Facebook 的個人使用者 ID。 短期資料：SDK 會就管理詐欺和濫用等目的，計算使用者活動。該資料僅會在未登入 Facebook 非常短的時間內保留

Facebook 可能也會收集使用 SDK 的分析資料、您使用的應用程式資料、您授權登入的日期以及與登入相關的任何 URL。您可閱讀 Facebook 的 資料政策更進一步瞭解 Facebook 如何使用您的資訊。請注意，Facebook 的登入功能完全屬於自選性質，我們始終允許您使用 MyPhilips 帳戶登入。