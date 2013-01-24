感謝您對 Lumea IPL 彩光脫毛器的關注！Philips Lumea IPL 彩光脫毛器是由 Philips International B.V. 提供（地址為 Amstelplein 2, 1096 BC Amsterdam, The Netherlands）。我們歡迎您透過本應用程式協助您使用 Lumea，請謹記當中的一些規則和限制！

此應用程式可為您完成的事項：

為您提供有關 Philips Lumea 產品的信息 讓您就 Lumea 的相關事宜聯絡 Philips 幫助您設定裝置以配合您的膚色和髮色，從而達致最佳效果 以清晰的療程時間表追蹤過去和預定的療程 根據預定的療程向您發送提醒通知

我們鼓勵您繼續仔細閲讀；若使用本應用程式，即代表您同意以下條款。

對於本應用程式，您需要知道的其他事項：

私隱：請注意，本應用程式另有獨立的私隱聲明。我們衷心鼓勵您閱讀該份聲明。

授權：您可以就上述目的使用本應用程式。

第三方：您在使用本應用程式時或會使用到第三方所提供的服務、下載第三方的軟件或購買其商品。請注意，有關第三方或設有個別適用的規則及限制，與此等使用條款不盡相同。

保證：我們的目標是為您提供出色的應用程式及理想的應用程式用戶體驗。請注意，我們只以「現狀」基礎為您提供應用程式。縱使我們也希望，但亦無法對應用程式或其內容作出任何保證。

責任：儘管我們對自己的應用程式充滿信心，仍有可能無法正常運作。若不幸應用程式出現故障或丟失任何內容，請接受我們的深切歉意。我們完全明白這是不幸且不便的事件。很抱歉，我們將不對您因使用應用程式而導致的任何損失承擔任何責任。在任何情況下，我們負責的賠償均不高於用戶曾繳付的應用程式相關款項。

用戶內容：您將會被要求選擇您的膚色及髮色。根據您的輸入，應用程式將會為您建議最合適的產品設定。應用程式會根據您的輸入，追蹤過去和預定的療程。此用戶內容將不會作公開共享。

越獄裝置：本應用程式不適用於操作系統與預設標準不符的裝置（「越獄裝置」）。您同意不會嘗試在任何越獄裝置上安裝或使用本應用程式。任何試圖於越獄裝置上安裝或使用本應用程式的行為等同違反有關條款，並可能導致帳戶終止而不作退款，由 Philips 自行決定。Philips 並不會就任何因使用越獄裝置而造成的損害負責。

管轄範圍：此等使用條款須根據荷蘭法例解釋及理解，並受荷蘭法例管限，而無須理會法律條文之間的衝突。

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