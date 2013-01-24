「自 120 多年前首款 Philips 燈泡推出以來，創新以及以人為本一直是我們公司的核心理念。



我們承諾創造嶄新的醫護及照明技術，以及創新而適合當地的消費類產品，為全球各地的客戶、消費者及股東締造真正的改變。我們相信深入了解人們的需要和渴求，是實踐承諾的最佳方法。



只要我們將人們與創新連繫在一起，我們就能創造出人們真正渴望而且需要的新一代的技術及產品。如此一來，創新就變得有意義，能夠幫助人們邁向健康，享受安穩自在的生活。這份信念成就了 Philips，亦令我們與眾不同。」