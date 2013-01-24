荷蘭 Royal Philips 為一間領先的健康科技公司，致力顧及整個健康護理流程，從健康的生活方式及疾病的預防、診斷、治療以至家庭護理，提高人們的健康水平，並改善醫療效果。Philips 將憑藉先進技術、豐富的臨床經驗和深入的消費者分析，推出全面的解決方案。公司目前在診斷影像、圖像引導治療、病人監護、健康資訊學以及消費者健康和家庭護理領域處於領導地位。
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荷蘭 Royal Philips 為一間領先的健康科技公司，致力顧及整個健康護理流程，從健康的生活方式及疾病的預防、診斷、治療以至家庭護理，提高人們的健康水平，並改善醫療效果。Philips 將憑藉先進技術、豐富的臨床經驗和深入的消費者分析，推出全面的解決方案。公司目前在診斷影像、圖像引導治療、病人監護、健康資訊學以及消費者健康和家庭護理領域處於領導地位。
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「自 120 多年前首款 Philips 燈泡推出以來，創新以及以人為本一直是我們公司的核心理念。
我們承諾創造嶄新的醫護及照明技術，以及創新而適合當地的消費類產品，為全球各地的客戶、消費者及股東締造真正的改變。我們相信深入了解人們的需要和渴求，是實踐承諾的最佳方法。
只要我們將人們與創新連繫在一起，我們就能創造出人們真正渴望而且需要的新一代的技術及產品。如此一來，創新就變得有意義，能夠幫助人們邁向健康，享受安穩自在的生活。這份信念成就了 Philips，亦令我們與眾不同。」
Philips 與 UCHealth 簽訂多年期協議，在美國科羅拉多州的整合醫療網絡 (IDN) 內設置 Philips IntelliSpace 醫學影像存檔與通訊系統，以優化影像分享流程，從而提升病人護理質素，預計可於 5 年內節省高達 1,100 萬美元成本。