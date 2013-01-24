Philips Clean Home+ 應用程式私隱聲明
應用程式及裝置由 Philips 優質生活有限公司 (Philips Consumer Lifestyle B.V.) 或其任何關聯公司或子公司（簡稱「Philips」、「我們的」或「我們」）控制。我們會負責處理從應用程式及/或任何您決定與應用程式配對的裝置所收集之個人資料。
此私隱聲明適用於由裝置及/或應用程式收集或處理的個人資料。此私隱聲明旨在協助您了解有關使用應用程式的私隱守則，包括我們收集什麼資料、我們為什麼收集這些資料、我們使用資料的目的，以及您的個人權利。
另請閱讀我們的 Cookie 聲明及使用條款。
帳戶資料
您可以使用 MyPhilips 帳戶或您的社交媒體個人資料登入應用程式。中國用戶更可以手機號碼登入。
我們會使用您的帳戶資料來建立及管理您的帳戶。由於我們使用您的帳戶資料提供服務，我們認為必須處理您的資料，以履行您作為合約方的合約，而且根據法規 (EU) 2016/679 第 6.1 (b) 條乃屬合法。
裝置資料
當您將裝置與應用程式配對時，我們會收集以下資料：
(I) 裝置資料，包括裝置 ID、運行模式、電源開/關、模式、風扇速度、排程器及控制指令。
(II) 一般空氣質素資料，包括室內過敏原指數、PM2.5、溫度、氣體和濕度水平。
(I) 裝置資料，包括裝置 ID、排程器資料、循環次數和清潔持續時間。
我們還收集連接至您的裝置的路由器 IP 位址。
我們使用這些資料來提供服務；提升裝置對其所在環境的敏感度；改善我們的裝置及服務；並讓您更享受裝置及其服務。
由於您的裝置資料只會在您選擇將裝置與應用程式配對時進行收集，以用作服務用途，我們認為必須處理您的資料，以履行您作為合約方的合約，而且根據法規 (EU) 2016/679 第 6.1.(b) 條乃屬合法。
其他提供資料
根據您的空氣清新機裝置型號，應用程式可能會向您顯示一份有關室內空氣質素的簡短問卷；您搬進房子/房間多久；以及裝置放在哪個房間。應用程式會因應您的回答來為您的裝置設定最適合的運行模式。
由於您提供的其他資料只會在您選擇將裝置與應用程式配對時進行收集，以用作服務用途，我們認為必須處理您的資料，以履行您作為合約方的合約，而且根據法規 (EU) 2016/679 第 6.1.(b) 條乃屬合法。
客戶服務中心
當您需要客戶服務中心支援時，我們會處理有關您的個案之詳細資料，包括您的個案編號、您與我們的互動，以及您的聯絡資料。另外：
我們會使用您的客戶服務中心資料，以了解並解決您所遇到的問題、提供所需支援，以及在有需要時與您聯絡。
我們有必要處理您的客戶服務中心資料，以履行根據法規 (EU) 2016/679 第 6.1.(b) 條所訂立的合約。在某些情況下，我們須根據法規 (EU) 2016/679 第 6.1 (b) 條及其規限，基於法律義務而處理您的個人資料。
綜合資料
我們可能會綜合您的個人資料，包括帳戶資料、裝置資料、Cookie，以及我們在與您互動及您使用 Philips 數碼渠道時收集的資料，如社交媒體、網站、電郵、應用程式及關聯產品，包括您的 IP 位址、Cookie、流動裝置資料、您按下或點按的通訊、位置詳情，以及您瀏覽的網站。
我們會分析綜合資料，以向您提供個人化服務；幫助我們改善應用程式、裝置和服務的內容、功能和可用性；並用於研發新的產品與服務。在此情況下，我們認為處理您的綜合資料是基於 Philips 的合法利益，而且根據法規 (EU) 2016/679 第 6.1.(f) 乃屬合法。
如果您選擇接受有關 Philips 產品、服務、活動及宣傳活動的宣傳通訊，而該內容有關您的偏好及網上行為，我們可透過電郵、電話及其他數碼渠道，如流動應用程式及社交媒體向您傳送營銷及宣傳通訊。為了根據您的偏好及行為為您度身訂做通訊，並向您提供更相關及個人化的體驗，我們可能會分析您的綜合資料。向您發送宣傳通訊前，我們會先徵得您的同意。
當應用程式需要使用權限以存取您的流動裝置感應器（例如相機、Wi-Fi、地理位置或藍牙）或其他資料（例如相片），以用作服務用途，我們會先徵得您的同意。我們僅會在需要為您提供服務並取得您的同意後，使用此等資料。
您可以隨時在流動裝置的設定中封鎖您的應用程式授權。
收集的個人資料會與誰人分享
Philips 可根據此私隱聲明及/或相關法例向第三方服務供應商、業務夥伴，或其他第三方透露您的個人資料。
服務供應商
我們與第三方服務供應商合作，以協助我們執行、提供、改善、了解、訂製、支援，以及營銷我們的服務。
我們可能與以下服務供應商分享您的個人資料：
這些服務供應商會提供運行應用程式或提供服務必需的硬件、軟件、網絡、儲存空間、交易服務及/或相關技術。
這些供應商負責提供有關應用程式的特定服務，例如應用程式分析、應用程式內及推送通知訊息。
Philips 要求其服務供應商對您的個人資料提供充分保護，與我們提供的保護具相當水平。我們要求我們的服務供應商處理您的個人資料時，必須跟從我們的指示、僅為上述的特定目的、存取提供特定服務所需的最少資料，及保護您的個人資料安全。
其他第三方
Philips 亦會與其他第三方合作，這些第三方可能會為自己的目的處理您的個人資料。如果 Philips 與可能會為其目的使用您個人資料的第三方分享個人資料，Philips 會根據適用法律要求，在我們分享您的個人資料前通知您及/或獲得您的同意。在此情況下，請在他們告知其私隱守則時，小心細閱他們的私隱聲明，包括他們收集何種個人資料，以及如何使用、處理及保護資料。
Philips 有時候會把業務或業務的一部分出售予另一公司。這種擁有權轉移可包括將您與該業務直接有關的個人資料轉移至收購公司。我們的私隱聲明下所有的權利與義務都可以經由合併、收購、重組，或資產出售，或法律行動或其他情況由 Phillips 自由分配至我們的關聯公司，而我們亦可將您的個人資料轉移至我們的任何關聯公司、繼承人實體，或新擁有者。
Amazon Alexa
我們會在某些國家/地區支援 Philips 空氣清新機技能。若您啟用有關技能，您將可以透過 Amazon Alexa 控制您的裝置。當您啟用 Amazon Alexa，Amazon 將向您提供其服務。我們建議您細閱 Amazon Alexa 的條款及細則和私隱聲明。
天貓精靈
在中國，天貓精靈應用程式可支援 Philips 空氣清新機技能，讓您可以透過天貓精靈控制您的裝置。在此情況下，天貓精靈將向您提供其服務。我們建議您細閱天貓精靈的條款及細則和私隱聲明。
跨境傳輸
您的個人資料可能於任何我們備有設施或我們委聘服務供應商的國家/地區儲存和處理，使用服務即代表您認同資訊轉移（如有）至您居住國家/地區以外的國家/地區，該國家/地區的資料保護條例或與您所屬的國家/地區有所不同。某些情況下，那些國家/地區的法院、執法機關、規管機構或安全機關或有權存取您的個人資料。
如果您身處於歐洲經濟區，您的個人資料可能轉移至我們的關聯公司或服務供應商，他們位處於受歐洲委員會認可為能夠根據歐洲經濟區標準提供充分資料保護的非歐洲經濟區國家/地區（這些國家/地區的完整名單可於此處 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm 查閱）。當資料由歐洲經濟區轉移至不獲歐洲委員會認可為具有充分保護的國家/地區，例如美國時，我們已執行足夠的措施，例如我們的顧客、供應商及業務夥伴資料的具約束力企業規則，及/或以歐洲委員會採用的標準合約條款以保護您的個人資料。您可以經由上述的連結或透過此處聯絡我們，以獲取這些措施的副本。
我們會保留您的資料多久？
只要您的個人資料為收集資料的用途所必須或許可，我們就會保留您的個人資料。我們用於決定保留期限的條件包括：(i) 您使用應用程式及服務的時間長度；(ii) 有否我們必須遵從的法律義務；或 (iii) 基於我們的法律情況，保留資料是否合適（例如有關限制、約束或規管調查的適用法規）。
您的選擇與權利
如果您想要求就您早前提供予我們的個人資料作出存取、更正、刪除、限制或反對其處理，或您想要求接收您的個人資料的電子副本以傳送至另一間公司（按照適用法例為您提供的資料可攜性權利），您可透過此處與我們聯絡。我們將根據使用法例回應您的請求。
在您的請求中，請清楚說明您希望存取、更正、刪除、限制或反對其處理的是什麼個人資料。為保安全，我們執行的請求只可關於您的帳戶、電郵地址或其他帳戶資訊的個人資料，以及用於向我們傳送您的請求的個人資料。我們可能需要確認您的身份，方能執行您的請求。我們會嘗試在合理的情況下盡快完成您的請求。
如果我們基於同意而收集及/或處理您的個人資料，您可以隨時撤回您的同意，而不影響基於您撤回同意前的授權所處理事務的合法性。
請注意，如果您行使您的（部分）選擇和權利，您可能再不能使用我們全部或部分的服務。
當我們遵循法律義務處理您的個人資料時，包括當您與我們互動以行使您的任何權利時，根據法規 (EU) 2016/679 第 6.1.(f)，我們認為處理您的個人資料乃屬合法。
加州居民法例第 1798.83 條容許加州居民客戶向我們每年一次免費要求及獲得上一個日曆年度有關我們向第三方披露用作直銷用途的個人資料（如有）。如適用，此資訊包括多個類別已分享的個人資料，以及於上一日曆年度，我們與其分享資訊的所有第三方的姓名及地址。若您為加州居民，並希望作出該等要求，請瀏覽我們的私隱網站：http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html
與我們聯絡
如果您對此私隱聲明或 Philips 使用您的個人資料的方式有任何疑問，請透過此處聯絡我們的資料保護人員。另外，您亦有權向您的國家或地區認可的監管機關作出投訴。
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