當應用程式需要使用權限以存取您的流動裝置感應器（例如相機、Wi-Fi、地理位置或藍牙）或其他資料（例如相片），以用作服務用途，我們會先徵得您的同意。我們僅會在需要為您提供服務並取得您的同意後，使用此等資料。

一般授權

Wi-Fi。設定裝置的配對。

相機。掃描 QR 碼以啟動裝置配對。

相片。啟用相片分享功能，可讓您透過短訊/微信或其他社交渠道分享室內或室外空氣質素快拍。

致電。讓您使用應用程式致電 Philips 的客戶服務中心。

粗略的地理位置及位置。

裝置配對。Android 作業系統粗略的地理位置方可將應用程式與裝置連接。iOS 需要位置資料的存取權限方可於應用程式與裝置靠近時進行辨識。然而，Philips 並不會以任何形式處理此等資料。此等資料會儲存於您的流動裝置內，Philips 並沒有存取權限。若您刪除您的個人資料或應用程式，此等資料將會從您的裝置刪除。

尋找附近的 Philips 零售店。啟用此功能後，我們會使用您的位置資料將您導向至附近的商店或客戶服務中心。

檔案。應用程式需要存取流動裝置的檔案以儲存用於操作應用程式的語言配置及其他檔案（例如圖形、媒體檔案或其他大型程式資產）。若您刪除您的個人資料或應用程式，此等資料將會從您的裝置刪除。

空氣清新機授權。

天氣及空氣質素資訊。啟用此授權後，應用程式會以匿名的方式與我們服務供應商之一分享您的位置資料（城市級別），以便在應用程式的主頁中為您提供包括空氣質素資訊的位置圖。

您可以隨時在流動裝置的設定中封鎖您的應用程式授權。

收集的個人資料會與誰人分享

Philips 可根據此私隱聲明及/或相關法例向第三方服務供應商、業務夥伴，或其他第三方透露您的個人資料。

服務供應商

我們與第三方服務供應商合作，以協助我們執行、提供、改善、了解、訂製、支援，以及營銷我們的服務。

我們可能與以下服務供應商分享您的個人資料：

IT 及雲端供應商

這些服務供應商會提供運行應用程式或提供服務必需的硬件、軟件、網絡、儲存空間、交易服務及/或相關技術。

分析及用戶互動供應商

這些供應商負責提供有關應用程式的特定服務，例如應用程式分析、應用程式內及推送通知訊息。

Philips 要求其服務供應商對您的個人資料提供充分保護，與我們提供的保護具相當水平。我們要求我們的服務供應商處理您的個人資料時，必須跟從我們的指示、僅為上述的特定目的、存取提供特定服務所需的最少資料，及保護您的個人資料安全。

其他第三方

Philips 亦會與其他第三方合作，這些第三方可能會為自己的目的處理您的個人資料。如果 Philips 與可能會為其目的使用您個人資料的第三方分享個人資料，Philips 會根據適用法律要求，在我們分享您的個人資料前通知您及/或獲得您的同意。在此情況下，請在他們告知其私隱守則時，小心細閱他們的私隱聲明，包括他們收集何種個人資料，以及如何使用、處理及保護資料。

Philips 有時候會把業務或業務的一部分出售予另一公司。這種擁有權轉移可包括將您與該業務直接有關的個人資料轉移至收購公司。我們的私隱聲明下所有的權利與義務都可以經由合併、收購、重組，或資產出售，或法律行動或其他情況由 Phillips 自由分配至我們的關聯公司，而我們亦可將您的個人資料轉移至我們的任何關聯公司、繼承人實體，或新擁有者。

Amazon Alexa

我們會在某些國家/地區支援 Philips 空氣清新機技能。若您啟用有關技能，您將可以透過 Amazon Alexa 控制您的裝置。當您啟用 Amazon Alexa，Amazon 將向您提供其服務。我們建議您細閱 Amazon Alexa 的條款及細則和私隱聲明。

天貓精靈

在中國，天貓精靈應用程式可支援 Philips 空氣清新機技能，讓您可以透過天貓精靈控制您的裝置。在此情況下，天貓精靈將向您提供其服務。我們建議您細閱天貓精靈的條款及細則和私隱聲明。