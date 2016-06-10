個人數據共享物件

飛利浦可能會根據本私隱聲明和/或適用法律，向第三方服務供應商、業務夥伴或其他第三方披露您的個人數據。

服務供應商

我們與第三方服務供應商進行合作，幫助我們營運、提供、改進、了解、訂製、支援和市場推廣我們的服務。



我們可能會與以下服務供應商共用您的個人數據：

IT和雲端供應商

這些服務供應商提供運行程式或提供服務所需的必要硬體、軟體、網路、儲存、事務性服務和/或相關技術。

分析服務供應商。

這些服務供應商提供我們進行程式分析所需的必要硬體、軟體、網路、儲存和/或相關技術。 另請參見上文「Cookies和分析數據」部分的內容。

飛利浦要求其服務供應商為您的個人數據提供類似於我們所提供的保護水準的適當水平的保護。 我們要求服務供應商僅按照我們的指示並僅為上述特定目的而處理您的個人數據，以便獲得提供特定服務所需的最低數量的數據，以及保護您個人數據的安全。

其他第三方

飛利浦還可能與為其自身目的處理您的個人數據的第三方合作。 如果飛利浦將個人數據共用給第三方，而該第三方出於其自身目的而使用您的個人數據，飛利浦將確保在共用您的個人數據之前，根據適用法律通知您和/或獲得您的同意。在這種情況下，當其向您通知其私隱做法（包括其收集的個人數據類型，其如何使用、處理和保護這些數據）時，請仔細閱讀其私隱聲明。

請注意，關於本程式內可能出現的第三方廣告，我們不會與這些合作夥伴共用您的個人數據。 即使您選擇接收市場推廣資訊並且允許我們收集您的所有Cookies，我們也不會與刊登廣告的第三方共用您的個人數據。 我們僅分析此類合作夥伴活動的有效性我們僅分析此類合作夥伴活動的有效性，並將有效性告知我們的合作夥伴（例如，有多少程式用戶點擊了廣告，有多少程式用戶使用了服務）。 我們可以在您接受前面提到的Branch Metrics Cookie時通過查看程式使用方式來分析此類有效性。 我們僅以匯總形式提供此有效性研究的外部報告，這意味著我們的合作夥伴（即第三方）將無法將這些資訊重定向至任何個人程式使用者。

飛利浦有時會將一項業務或一部分業務出售給另一家公司。 這種所有權轉移可能包括將您與該業務直接相關的個人數據轉移到收購公司。 我們在私隱聲明下的所有權利和義務均可由飛利浦通過合併、收購、重組或出售資產，或通過法律的實施或其他方式自由轉讓給我們的任何關聯公司，並且我們可能會將您的個人數據轉移給我們的任何關聯公司、繼受實體或新的擁有者。

Amazon Alexa | Kitchen Plus Skill

根據您使用的設備型號，Kitchen Plus Skill（以下簡稱為"Skill"）允許您透過Amazon Alexa控制您的設備並獲取資訊。

當您啟用Skill時，飛利浦允許您將亞馬遜帳戶連接至您用於註冊本程式的飛利浦帳戶。 在連接您的帳戶時，飛利浦和亞馬遜會各自採用技術措施來驗證您的身份。 飛利浦會與亞馬遜分享用戶識別碼，但不會分享您的帳戶資訊，包括名稱或電子郵件位址。

當您向Alexa說話時，亞馬遜會將語音命令的文字版本與一個唯一識別碼同時發送至飛利浦。 我們會根據我們的「私隱聲明」處理此資訊以執行您的命令並作出回應。 我們與亞馬遜分享我們的文字回應，亞馬遜可根據「亞馬遜私隱聲明和使用條款」將命令結果通知到您。 飛利浦和Alexa還可能交換您決定通過Skill控制的設備的相關信息，包括您更新、更改或刪除設備的時間。

您明白您的命令和回應可能會構成個人數據。 您也明白亞馬遜在向您提供其自己的服務。 同意本私隱聲明即表示您授權我們與亞馬遜分享您的個人數據。 亞馬遜可能在您居住國家/地區之外的國家/地區處理您的個人數據，這些國家/地區可能不會根據第2016/679號條例（EU）對個人數據提供充分的保護。 您可以通過禁用Skill 隨時取消同意。 請閱讀「亞馬遜私隱聲明和使用條款」以獲取更多資訊。

跨境轉移

您的個人數據可能會在我們設有設施或聘用服務供應商的任何國家/地區進行儲存和處理，而通過使用服務，您承認將信息轉移（如有）至您的居住國以外的國家，而這些國家可能有與您的國家不同的數據保護規則。 在某些情況下，這些其他國家的法院、執法機構、監管機構或安全部門可能有權瀏覽您的個人數據。

如果您位於歐洲經濟區，您的個人數據可能會被轉移至我們位於非歐洲經濟區國家的關聯公司或服務供應商，這些國家被歐盟委員會認可為根據歐洲經濟區標準，能夠提供充分的數據保護水準（這些國家的完整清單可在此處 獲取 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm）。 對於從歐洲經濟區向歐盟委員會認為數據保護水準不充分的國家（如美國）的轉移，我們已經採取充足的措施來保護您的個人數據，如我們的"客戶、供應商和商業夥伴數據約束性公司規則"和/或歐盟委員會採用的標準合約條款。 您可以通過上面的連結或點擊此處與我們聯繫獲得這些措施的副本。

我方保存您的數據的期限

我們將根據收集數據的目的，在需要或允許的時間內保留您的個人數據。 我們用於確定保留期限的標準包括：（i）您使用程式及服務的時間長短;（ii）是否存在約束本公司的法律義務;或（iii）根據本公司的法律地位（例如有關限制、訴訟或監管調查方面的適用法律），保留是否可取。