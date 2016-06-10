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NutriU私隱聲明

本私隱政策的最後更新時間為 2022 年4 月 1 日。

飛利浦NutriU（以下簡稱"程式"）為您提供個人化的營養服務，它建立了一個社群供您分享烹飪相關內容，並允許您關注世界各地有類似興趣的其他社群成員們。 本程式還會向您提供有關我們產品的服務和/或第三方服務（以下簡稱"服務" ）。

 

本程式使用通過程式收集或處理的個人數據，包括由您決定與程式相連接的任何飛利浦廚房電器（例如飛利浦健康空氣炸鍋）（以下簡稱"設備"）處理的個人數據。  本私隱聲明的目的是説明您了解您在使用我們的服務時我們的私隱做法，包括我們收集何種資訊和個人數據、收集這些資訊和數據的原因、如何處理這些資訊和數據，以及您的個人權利。 本私隱聲明適用於本程式收集或處理的個人數據。 本程式由飛利浦家電香港有限公司或其任何關聯公司或子公司（以下簡稱"飛利浦"、"我們的"或"我們 "）控制。 


請同時閱讀我們的使用條款，其中描述了使用我們的服務時需遵守的條款。

收集的個人數據類型以及使用目的

 

我們在提供服務時（包括您瀏覽、下載和安裝程式時）會接收或收集個人數據，詳細描述如下。 我們將您的個人數據與個人識別碼相關。

 

個人敏感數據

當您同意我們收集數據時，我們會處理您的體重、身高、身體活動量和其他細節的數據，以便為您提供個人化的營養服務，包括通過推送通知和/或應用程式內消息提供建議和小貼士。 根據第2016/679號條例（EU）第9.2.a.條的規定，在收集任何敏感數據之前，我們會通知您並獲得您的明確同意。


除上述情況外，請您不要在程式內或者通過程式或任何其他方式向我們發送或披露任何個人敏感數據（例如，身份證號碼，與種族或民族起源相關的資訊，政治觀點，宗教、哲學或其他信仰，健康，性生活或性取向，生物特徵或遺傳特徵，犯罪經歷或工會會員身份）。 
account data

用戶數據
當您建立帳戶時，我們會收集您的個人數據。 您可以使用MyPhilips帳戶或使用您的社交媒體資料（包括您的Apple帳戶）註冊程式。

 

  • 我們收集的個人數據可能包括您的姓名、電郵地址、國家、語言和密碼。 我們還將處理有關您的程式使用方式的資訊，包括您的使用語言、註冊和身份驗證資訊，我們使用這些資訊來管理您的帳戶。

 

  • 如果您通過社交媒體註冊，我們收集的個人數據可能包括您的基本公開資料（例如，全名/暱稱、資料照片、個人識別碼、性別、個人資料URL、生日、主頁和位置）和您的電子郵件，我們將這些資訊用於身份驗證目的。 在這種情況下，您的社交媒體服務商可能會收集有關您正在使用本程式和使用社交媒體帳戶註冊的資訊。 請閱讀您的社交媒體服務商（如Facebook、Google、Apple）的私隱聲明，了解他們的私隱做法，包括他們收集何種類型的個人數據，以及他們如何使用、處理和保護這些數據。 

 

  • 我們使用您的帳戶數據建立和管理您的帳戶，並提供個人化的服務。 您可以使用您的帳戶安全註冊程式。 如果您建立一個MyPhilips帳戶註冊程式，我們將向您發送一封歡迎郵件來驗證您的使用者名稱和密碼、就您的查詢與您溝通、向您發送嚴格的服務相關公告，或在您訂閱的情況下向您發送直接市場推廣資料。 您也可以使用您的MyPhilips帳戶訂購飛利浦產品或服務、參加推廣活動或遊戲、參加與（飛利浦）推廣活動相關的社交媒體活動（例如點擊"讚好"或"分享 "），以及參加產品測試或調查。  

 

由於我們使用您的用戶數據提供服務，因此根據第2016/679號條例（EU）第6.1.（b）條，我們認為該處理乃履行您作為當事方的合約所必需的，且是合法的。

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提供的其他數據

在使用程式時，您可以建立個人資料，包含您的姓名/暱稱、簡單個人描述、國藉、您生成和最受喜愛的內容以及關注的其他個人資料。 我們會將這些細節資訊與您的私人設置一起進行處理，包括您偏好的菜式、量度單位、擁有的設備以及您使用我們的服務時觀察到的資訊。

 

  • 我們使用這些個人數據提供個人化服務，並使您成為分享烹飪相關內容的社群的一員。 在社群中您可以關注其他有類似興趣的社群成員。 我們使用您的私人設置，結合您在社交社群中的活動，通過向您展示與您最相關的內容，以及向您發送推送通知和/或應用程式內消息，為您提供個人化的程式體驗。 這些通知或消息可能包含我們已經決定在程式內與之合作的第三方的內容。 我們通過分析收集到的數據並使用特定的推薦和演算法來實現這一目的。 

  • 在某些國家，服務包括「社群」功能，該功能允許您查看您所在國家的其他成員的食譜、分享您自己的食譜並發表評論。 作為「社群」功能的一部分，（i）您可以很容易地看到自己偏好的食物和設備型號（例如，健康空氣炸鍋型號）;並且，（ii）其他使用者可能會在程式中看到您的使用者名稱、國藉、照片、關係以及您儲存在程式中的食譜。 程式將顯示「社群」功能在您所在國家/地區是否可用。


由於我們使用您的"提供的其他數據"提供服務，因此根據第2016/679號條例（EU）第6.1.（b）條，我們認為該處理系履行您作為當事方的合約所必需的，且是合法的。 

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設備數據

當您選擇將本程式與您的設備配對時，我們會在您瀏覽或使用該設備時隨時收集設備特定資訊，包括唯一使用者設備編號、您所選的國家、時區、語言和使用方式數據。 根據您使用的設備型號，設備可能會記錄食譜和原料，並將其發送到本程式中。 我們可能會使用這些設備數據以便您控制設備併為您提供個人化營養服務，包括通過應用內消息和/或推送通知提供建議和小貼士。 我們還會使用這些設備數據來執行分析，例如了解我們的設備在一天中的哪些時段使用。 

 

由於您的設備數據僅在您選擇將設備與程式配對用於服務目的時才會被處理，因此根據第2016/679號條例（EU）第6.1.（b）條（提供服務）和/或基於第6.1.（f）條（執行分析）的合法權益， 我們認為該處理乃履行您作為當事方的合約所必需的，且是合法的。 

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Cookies和分析數據
我們使用Cookies、標籤或類似技術（以下簡稱"Cookies"）來營運、提供、改進、了解和定製化我們的服務。 Cookies能讓我們識別您的行動裝置並收集資訊和個人數據，包括您的唯一使用者設備編號、行動裝置的IP位址、所用行動網路瀏覽器或作業系統的類型、工作階段和使用數據，或服務相關資訊。 這些都是有關您使用程式的資訊。 根據您行動裝置的IP位址和SIM卡營運商資訊，我們可向您展示您所在國家的特定內容（包括以您本土語言提供的資訊）。

 

為了給您提供更為個性化的體驗，我們會處理您的Cookies和分析數據，以便向您展示適宜的內容，並向您發送推薦、應用內消息和推送通知（如果您在應用設置中決定接收推送通知 ）。 

 

我們還會使用您的Cookie和分析數據向您提問或邀請您參與調查或研究專案。 當您決定參與時，我們會處理您的帳戶憑據、回覆、意見和體驗。 我們使用這些數據來改進服務，併為您開發廚房電器領域的新產品和服務。 


我們的服務供應商代表我們公司並按照我們的指示使用Cookies來幫助我們收集您的資訊。 本程式目前使用的第三方Cookie如下：

 

  • Adobe Analytics。 這款程式使用Adobe Systems Software Ireland Limited（以下簡稱"Adobe"）提供的分析服務Adobe Analytics（以下簡稱"Adobe Analytics"）。 Adobe Analytics使用"Cookies"或類似技術（即放置在您的程式中的文本檔），從而説明程式分析此程式的整體流量模式。 通過向Adobe傳輸由Cookies生成的有關程式使用方式的資訊，Adobe確保在使用地理定位前對您的IP位址進行匿名化處理，並在儲存前將其替換為通用IP位址。 Adobe將代表飛利浦使用此資訊評估您對此程式的使用方式，為飛利浦編寫有關程式活動的報告，以便向飛利浦提供與程式活動和程式使用有關的其他服務。 Adobe不會將您的IP位址與Adobe持有的任何其他數據相關聯。 

 

  • Apptentive。 這款程式使用由Apptentive Inc.提供的反饋和通訊服務Apptentive（以下簡稱"Apptentive"）。 Apptentive使用類似於"Cookie"的技術來説明程式分析整體流量模式，並通過程式收集您的反饋。 Apptentive將代表飛利浦使用有關您的行動裝置（如製造商、型號和作業系統）、程式使用模式的資訊和您選擇提供的資訊（如調查回覆或反饋），為飛利浦提供服務，從而説明其了解程式的使用方式、提供支援，並改善其產品和服務。 您的IP位址在Apptentive的產品和服務中使用和儲存之前會被匿名化。 

 

  • Branch Metrics。 這款程式使用由Branch Metrics Inc.（以下簡稱"Branch"）提供的服務Branch Metrics，將使用者深層連結至程式中，分析使用者如何瀏覽和使用程式，並利用這些洞察資訊來改進程式。 Branch將代表飛利浦處理有關您使用程式所產生的資訊（如移動平台、時間戳、API密鑰（應用程式的標識元）、程式版本、行動裝置標識碼、iOS廣告標識碼、Android廣告ID、IP位址、移動設備型號、製造商和設備操作系統、工作階段開始/停止時間、移動網路碼和網路狀態）。 如果您通過點擊我們市場合作夥伴的平台（如Facebook、Apple或Google）上的飛利浦廣告而下載這款程式，並決定給予同意，Branch將從您的行動裝置上收集廣告測量數據，包括您點擊的廣告和其他程式事件（如首次安裝、打開和通過程式的分享功能分享程式）的個人識別碼和分析數據。 為了解我們的廣告活動的有效性和衡量參與度，我們將您的廣告測量數據與我們用於投放廣告的平台共用，該平台將使用這些數據來評估我們的廣告有效性該平台將使用這些數據來評估我們的廣告有效性。 您同意使用Branch，即表示您同意與您在點擊我們的廣告時使用的平台（如Facebook、Apple或Google，視情況而定）分享您的廣告測量數據，該平台將根據其私隱聲明處理您的數據（Facebook：https://www.facebook.com/privacy/explanation; Apple：https://www.apple.com/privacy/；Google：https://policies.google.com/privacy）。 

 

  • Google Firebase。 這款程式使用由Google Ireland Ltd.（以下簡稱"Google"）提供的應用程式開發服務Google Firebase（以下簡稱"Firebase"）。 Firebase使用「Cookies 」或類似的技術，即放置在您的程式和瀏覽器中的文本。 Firebase將代表飛利浦使用您的行動裝置中的資訊，如您的設備ID、IP位址、IDFA或Google Play服務ID和MAC位址，並將它們替換為一個唯一的代碼。 當您使用程式時，我們會測量程式的瀏覽次數、您的瀏覽頁面、網路連接、載入時間以及程式中止運作的數據。 我們使用這些資訊來評估和了解您對程式的使用方式，測試和分析性能並最終優化我們的產品和服務。 

 

請注意，根據第2016/679號條例（EU）第6.1.（a）條的規定，我們只有在您提供同意後才會處理您的Cookies和分析資訊。 

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Data filled in by you

評分和評論數據

如果您在應用程式商店中對本程式寫評論或評分，我們可能會處理此類資訊以回應您的評論和問題，了解您使用本程式的感受，熟悉您對本程式和我們品牌的總體認知，並使用這些資訊改善本程式和/或我們的產品與服務。 我們只能看到您的應用程式商店使用者名稱、評分、評論和任何其他您決定與我們分享或公開的詳細資訊。 除非您提出要求，否則我們不會將這些資訊與您的帳戶或從您處獲取的任何其他資訊聯繫起來。 當您請求客戶支援時，我們可能會使用您的數據來跟進您的情況，並指導您根據以下「客戶支援」部分完成我們的客戶服務流程。 我們認為對您的評分和評論數據的處理基於飛利浦的合法權益，且合符第2016/679號條例（EU）第6.1.（f）條法律之規定。

客戶支援

當您需要客戶支援時，您可以向我們提供與您使用我們的服務有關的資訊，包括您與飛利浦的交互，以及如何與您聯繫，以便我們能夠提供所需的支援。 本公司營運和提供服務，包括提供客戶支援，以及改進、修復和定製化服務。 當您與我們聯繫時，我們也會利用您的資訊回覆您。


根據第2016/679號條例（EU）第6.1.（b）條，我們認為對您的客戶支持數據的處理系履行您作為當事方的合約所必需的，且是合法的。 在某些情況下，根據第2016/679號條例（EU）第6.1.（f）條，我們認為對您的客戶支持數據的處理是基於飛利浦的合法權益，且是合法的。
Combined data

綜合數據

我們可能會將您的個人數據（包括用戶數據、提供的其他數據、設備數據、Cookie和分析數據）與您和飛利浦數位管道（如社交媒體、網站、電子郵件、應用和已連接產品）進行交互和使用其時收集的數據（包括您的IP位址、Cookies、行動裝置資訊、點擊或點選的通訊資訊、位置詳情和瀏覽的網站）進行綜合。  

 

我們使用您的綜合數據以改進程式、設備和服務的內容、功能及可用性，以及開發新產品和服務。 在這種情況下，根據第2016/679號條例（EU）第6.1.（f）條，我們認為對您的綜合數據的處理是基於飛利浦的合法權益，且是合法的。


如果您同意接收有關飛利浦產品、服務、活動和推廣活動的通訊或者我們所精心挑選的合作夥伴的推廣資訊，我們可能會通過電子郵件或其他途徑（如應用程式和社交媒體）向您發送市場推廣和資訊。 為了能夠根據您的偏好和習慣行為量身訂製資訊，為您提供更為相關和個人化的體驗，我們可能會分析您的綜合數據。 您可以隨時退出或取消訂閱此類資訊。

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許可權

本可能會請求允許瀏覽您行動裝置的儲存功能、感測器或其他功能（例如照片、時間表、連絡人、相機、Wi-Fi、地理定位或藍牙）。 在必需情況下，我們需要進行瀏覽，以便提供服務，詳情如下。

 

  • 藍牙和WIFI。程式需要WIFI連接才能連接到互聯網。 本程式還需要藍牙/WIFI來連接您的設備和程式。 您可以隨時透過行動裝置的設置阻止藍牙/WIFI連接。

 

  • 定位。對於某些設備型號，Android操作系統需要大概的地理位置才能連接到設備。 iOS作業系統也需要地理定位來識別程式和設備處於鄰近的情況。 但是，飛利浦不會以任何方式處理此類數據。 數據將保留在您的行動裝置中，飛利浦將無法存取這些資料。 您可以隨時透過行動裝置的設定阻止地理定位的收集。

 

  • 檔案。程式需要存取行動裝置的檔案，以便儲存語言配置和程式用於操作的其他檔案（例如，手冊、食譜、圖像、媒體檔或其他大型程式檔案）。 如果您刪除程式，檔案將從您的行動裝置中刪除。

 

  • 照片和媒體。 如果您在個人資料中添加個人資料圖片，程式需要許可權瀏覽您行動裝置的相機或相冊。 Android作業系統可能會請求影片許可權，但程式僅會使用該許可權使您可以上傳圖片。

 

  • 有時，許可權是您行動裝置操作系統的技術前提條件。 在這種情況下，程式可能會請求您允許瀏覽某個感測器或數據，但我們不會收集這些數據，除非需要這些數據來提供服務。
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Third parties

個人數據共享物件

飛利浦可能會根據本私隱聲明和/或適用法律，向第三方服務供應商、業務夥伴或其他第三方披露您的個人數據。

 

服務供應商

我們與第三方服務供應商進行合作，幫助我們營運、提供、改進、了解、訂製、支援和市場推廣我們的服務。


我們可能會與以下服務供應商共用您的個人數據：

 

  • IT和雲端供應商

這些服務供應商提供運行程式或提供服務所需的必要硬體、軟體、網路、儲存、事務性服務和/或相關技術。

 

  • 分析服務供應商。

這些服務供應商提供我們進行程式分析所需的必要硬體、軟體、網路、儲存和/或相關技術。 另請參見上文「Cookies和分析數據」部分的內容。 

 

飛利浦要求其服務供應商為您的個人數據提供類似於我們所提供的保護水準的適當水平的保護。 我們要求服務供應商僅按照我們的指示並僅為上述特定目的而處理您的個人數據，以便獲得提供特定服務所需的最低數量的數據，以及保護您個人數據的安全。

 

其他第三方

飛利浦還可能與為其自身目的處理您的個人數據的第三方合作。 如果飛利浦將個人數據共用給第三方，而該第三方出於其自身目的而使用您的個人數據，飛利浦將確保在共用您的個人數據之前，根據適用法律通知您和/或獲得您的同意。在這種情況下，當其向您通知其私隱做法（包括其收集的個人數據類型，其如何使用、處理和保護這些數據）時，請仔細閱讀其私隱聲明。

 

請注意，關於本程式內可能出現的第三方廣告，我們不會與這些合作夥伴共用您的個人數據。 即使您選擇接收市場推廣資訊並且允許我們收集您的所有Cookies，我們也不會與刊登廣告的第三方共用您的個人數據。 我們僅分析此類合作夥伴活動的有效性我們僅分析此類合作夥伴活動的有效性，並將有效性告知我們的合作夥伴（例如，有多少程式用戶點擊了廣告，有多少程式用戶使用了服務）。 我們可以在您接受前面提到的Branch Metrics Cookie時通過查看程式使用方式來分析此類有效性。 我們僅以匯總形式提供此有效性研究的外部報告，這意味著我們的合作夥伴（即第三方）將無法將這些資訊重定向至任何個人程式使用者。 

 

飛利浦有時會將一項業務或一部分業務出售給另一家公司。 這種所有權轉移可能包括將您與該業務直接相關的個人數據轉移到收購公司。 我們在私隱聲明下的所有權利和義務均可由飛利浦通過合併、收購、重組或出售資產，或通過法律的實施或其他方式自由轉讓給我們的任何關聯公司，並且我們可能會將您的個人數據轉移給我們的任何關聯公司、繼受實體或新的擁有者。

 

Amazon Alexa | Kitchen Plus Skill

根據您使用的設備型號，Kitchen Plus Skill（以下簡稱為"Skill"）允許您透過Amazon Alexa控制您的設備並獲取資訊。 

當您啟用Skill時，飛利浦允許您將亞馬遜帳戶連接至您用於註冊本程式的飛利浦帳戶。 在連接您的帳戶時，飛利浦和亞馬遜會各自採用技術措施來驗證您的身份。 飛利浦會與亞馬遜分享用戶識別碼，但不會分享您的帳戶資訊，包括名稱或電子郵件位址。

 

當您向Alexa說話時，亞馬遜會將語音命令的文字版本與一個唯一識別碼同時發送至飛利浦。 我們會根據我們的「私隱聲明」處理此資訊以執行您的命令並作出回應。 我們與亞馬遜分享我們的文字回應，亞馬遜可根據「亞馬遜私隱聲明和使用條款」將命令結果通知到您。 飛利浦和Alexa還可能交換您決定通過Skill控制的設備的相關信息，包括您更新、更改或刪除設備的時間。

 

您明白您的命令和回應可能會構成個人數據。 您也明白亞馬遜在向您提供其自己的服務。 同意本私隱聲明即表示您授權我們與亞馬遜分享您的個人數據。 亞馬遜可能在您居住國家/地區之外的國家/地區處理您的個人數據，這些國家/地區可能不會根據第2016/679號條例（EU）對個人數據提供充分的保護。 您可以通過禁用Skill 隨時取消同意。 請閱讀「亞馬遜私隱聲明和使用條款」以獲取更多資訊。 

 

跨境轉移

您的個人數據可能會在我們設有設施或聘用服務供應商的任何國家/地區進行儲存和處理，而通過使用服務，您承認將信息轉移（如有）至您的居住國以外的國家，而這些國家可能有與您的國家不同的數據保護規則。 在某些情況下，這些其他國家的法院、執法機構、監管機構或安全部門可能有權瀏覽您的個人數據。

如果您位於歐洲經濟區，您的個人數據可能會被轉移至我們位於非歐洲經濟區國家的關聯公司或服務供應商，這些國家被歐盟委員會認可為根據歐洲經濟區標準，能夠提供充分的數據保護水準（這些國家的完整清單可在此處 獲取 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm）。 對於從歐洲經濟區向歐盟委員會認為數據保護水準不充分的國家（如美國）的轉移，我們已經採取充足的措施來保護您的個人數據，如我們的"客戶、供應商和商業夥伴數據約束性公司規則"和/或歐盟委員會採用的標準合約條款。 您可以通過上面的連結或點擊此處與我們聯繫獲得這些措施的副本。  

 

我方保存您的數據的期限

我們將根據收集數據的目的，在需要或允許的時間內保留您的個人數據。 我們用於確定保留期限的標準包括：（i）您使用程式及服務的時間長短;（ii）是否存在約束本公司的法律義務;或（iii）根據本公司的法律地位（例如有關限制、訴訟或監管調查方面的適用法律），保留是否可取。

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Choices and rights

您的選擇和權利

如果您想提交瀏覽、更正、刪除、限制或反對處理您之前提供給我們的個人數據的請求，或者如果您想提交接收您的個人數據的電子副本以便將其傳輸至另一家公司（在適用法律規定您擁有此數據可攜性權利的範圍內）的請求，您可以點擊此處聯繫我們。 我們將根據適用法律對您的請求做出回覆。 

 

在您的請求中，請明確說明您希望瀏覽、糾正、刪除、限制或反對處理的特定個人數據。 為保障您的安全，我們可能只會執行與您向我們發送請求使用的帳戶、電子郵件位址或其他帳戶資訊相關的個人數據的相關請求，並且在執行您的請求之前，我們可能需要核實您的身份。 我們會盡力在合理可行的範圍內儘快滿足您的請求。

 

在我們依靠您的同意收集和/或處理您的個人數據時，您可以隨時撤回您的同意，但不影響在您撤回同意之前基於同意進行的數據處理的合法性。


請注意，如果您使用（部分）您的選擇和權利，您可能無法再全部或部分使用我們的服務。


根據第2016/679號條例（EU）第6.1.（c）條，當我們基於約束我們的法律義務處理您的個人數據時，包括當您與我們互動以行使您的任何權利時，我們認為這種處理是合法的。


在我們依靠履行合約來出於服務目的處理您的個人數據時，如果我們沒有收到您的資訊，我們可能無法提供服務。

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We protect your personal data

我們保護您的個人數據

 

我們認真履行保護您委託給飛利浦的數據的職責，防止意外或未經授權的更改、丟失、濫用、披露或瀏覽。 飛利浦使用各種資訊安全技術、技術和組織措施來幫助保護您的數據。 為此，我們實行瀏覽控制、使用防火牆和安全協定等措施。

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Special information for parents

給家長的特別資訊

 

雖然根據適用法律的定義，本服務並非針對兒童，但飛利浦的政策是遵守法律的規定，在收集、使用或披露兒童的個人數據之前，必須獲得家長或監護人的許可。 我們致力於保護兒童的私隱需求，並積極鼓勵家長和監護人積極關注子女的上網活動和興趣。


如果家長或監護人發現其子女在未經其同意的情況下向我們提供了自己的個人數據，請點擊此處與我們聯繫。 如果我們發現兒童向我們提供了其個人數據，我們將從我們的檔案中刪除其數據。 

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Changes to the privacy notice

本私隱聲明的變更

 

我們的服務可能會不時更改，恕不事先通知。 因此，我們保留不時修改或更新本私隱聲明的權利。 當我們更新本私隱聲明時，我們也會更新本私隱聲明頂部的日期。


我們鼓勵您定期查看本私隱聲明的最新版本。

 

新的私隱聲明將在發佈後立即生效。 如果您不同意修改後的聲明，您應更改您的偏好，或考慮停止使用我們的服務。 如果您在這些變更生效後繼續瀏覽或使用我們的服務，即表示您承認已被告知並同意修訂後的私隱聲明。

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聯繫我們

如果您對本私隱聲明或飛利浦使用您的個人數據的方式有任何疑問，您可以點擊此處聯繫飛利浦或我們的數據保護主任。 或者，您有權向您所在國家或地區的主管監督機構提出投訴。 

 

飛利浦家電香港有限公司

香港新界區白石角香港科學園科技大道西2號生物資訊中心3樓23-25號

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