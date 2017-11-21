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f如果本使用條款的任何條款被認定為無效或不可執行，則該等無效或不可執行的條款應以有效的、可執行的且最能表達原始條款本意的條款替代，剩余條款仍應執行。
f如果本使用條款的任何條款被認定為無效或不可執行，則該等無效或不可執行的條款應以有效的、可執行的且最能表達原始條款本意的條款替代，剩余條款仍應執行。
飛利浦未能執行本使用條款的任何部分，不應構成其對其在本使用條款項下的任何權利的放棄，無論是針對任何人士以往的還是將來的行為。 飛利浦接受任何資助及其對代表其行事的任何人士的依賴均不應視為構成對本使用條款任何部分的放棄。 僅由飛利浦授權代表簽署的特定棄權書才具備法律效力。
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各條使用條款的標題僅為了行文方便而設，不應構成本使用條款的一部分或以任何方式影響其意義或解釋。
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