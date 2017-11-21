您向本網站提交任何「用戶內容」，即表明您同意該等材料將是正確、有用和相關的且不包含任何非法或不適宜於公布的項目，包括但不限於以下項目：(1) 可能對他人或其他實體構成誹謗或傷害的項目，(2) 可能對任何人士或財產引起損害或對任何人士或組織構成誹謗或骚扰的項目，(3) 可能侵犯任何人士的任何法律權利（包括隱私權或公開權）的項目，(4) 黃色的、淫穢的、亵渎的、粗俗的、下流的或具威脅性的項目，(5) 在文化上、道德上或在其他方面引人反感的項目或 (6) 建議或鼓勵執行任何非法活動的項目。

您將盡合理的努力在提交任何材料前對其進行掃描或清除任何病毒或污染性或破壞性的特征。 同時，您不得通過本網站傳輸連鎖信、傳銷、調查表和詢價。 您也不得偽造標題或假造身份或其他數據以掩饰通過我們網站傳輸的任何「內容」和/或「用戶內容」的來源或假造您對本網站上的存取。 您不得干擾或破壞我們的網站、服務器或網絡，也不得采取可能使我們的基礎設施承受不合理或不相稱的較大負荷的任何措施。

您確認、陳述並保證向本網站提交的「用戶內容」不侵犯他人的任何所有權，包括但不限於版權、商標或專利或任何保密義務。

您確認並同意，您在本網站中提供的任何主意、意見書或討論或任何其它「用戶內容」均非知識產權保護的主體且可供任何其他貢獻者使用而不必作出補償或指出其歸屬。

您特此授予飛利浦、其子公司、關聯公司和合作夥伴全球性、不可撤銷、免版稅、非專屬、可再許可和可轉讓的許可以使用、復制、創建衍生作品、分發、公開執行、公開展示、傳播和公布您通過本網站或任何其他飛利浦網站或在任何和所有媒體中的其他飛利浦營銷或公共關係材料而提供的「用戶內容」。

您應獨自負責承擔對您自身提供的「用戶內容」進行公布、提交和/或發布所產生的後果。 飛利浦可以但並無義務在提交「用戶內容」之前和/或之後對其進行審查和監控。 但是，您同意我們不可能對所有「用戶內容」進行審查或監控。 飛利浦及其子公司、關聯公司、合作夥伴、許可方和供應商並不且不可能對第三方在本網站上公布的「用戶內容」的準確性、完整性、質量或有效性負責。

飛利浦不認可任何本條款中明確規定的任何「用戶內容」或意見、建議或推薦，飛利浦明確拒絕承擔與「用戶內容」相關的任何和所有責任。

飛利浦擁有專屬的權利和能力自行決定隨時因任何原因編輯和/或刪除令人反感的、不當的或違反本使用條款的訊息或任何其他「用戶內容」，而不必作出相應通知或征求相關方的同意。 如果任何用戶認為所提交的「用戶內容」令人反感或不當，鼓勵其立即通過電子郵件 www.philips.com.hk/zh/siteowner/index.page 聯系飛利浦。 一收到該等通知，我們將盡合理的努力在合理的期限內采取我們認為必要的措施。 因為這是一個人為過程，因此，您應明白，我們可能無法立即刪除或編輯該等特殊「用戶內容」。