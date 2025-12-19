過去十年間，我們已轉型成為領先的健康科技公司
目標為本
在飛利浦，我們致力通過有意義的創新改善人們的健康福祉。我們的目標是至2030年，每年改善25億人的生活，當中包括4億生活在醫療水平欠發達地區的人口。
不斷創新，應對全球健康挑戰
飛利浦引以為傲的突破性創新傳統，可以追溯到約130年前。針對客戶需求，開展有意義的創新始終是我們所有工作的核心。
~9%of sales invested in R&D in 2025
Transforming healthcare deliveryPhilips was named a Clarivate Top 100 Global Innovator ™ 13th year in a row.閱讀更多
676Medtech patent applications in 2025
MedTech patent filingsPhilips was the #1 company with European Patent Office in 2025.閱讀更多
~50%software/data science focus in R&D in 2025
Trust and innovation go hand in hand79% of healthcare professionals are optimistic that AI could improve patient outcomes, but trust in the technology must be earned – so how to do this?閱讀更多
53,000patent rights
People- and patient-centric innovationWe focus on innovations in monitoring, interventional, imaging, enterprise informatics and personal health.閱讀更多
然而，身處迅速發展的行業中，孤軍作戰進行創新並不可取。我們需要與醫療服務機構、初創企業、大學（尤其是大學附屬醫院）以及其他公司等合作夥伴通力合作、協力創新。
Our planet
以負責任、可持續發展的方式推展業務
作為一家負責任的公司，我們遵循環境、社會和企業管治（ESG）的高標準以達至可持續營運。我們將與合作夥伴攜手，繼續在各方面將可持續發展理念融入業務經營和企業營運。
我們的員工
一個多元共融的工作環境
我們的成功關鍵在於珍視、尊重每一位員工，並鼓勵他們釋放潛能。
多元共融
我们的团队秉持多元包容的内核，汇聚了来自全球100多个国家的67,300名员工，他们拥有不同的文化背景、独到的观点与丰富的经验。 我們珍視這些不同之處，並賴以促進創造力和創新力的蓬勃發展。 我們致力於為志同道合的優秀人才打造最佳工作環境。
我們的管理架構將負責任的領導方式和獨立監督相結合
我們的品牌
創新為你
在飛利浦，我們希望人們身體健康，愉快生活，享受人生。我們是一家關心人類健康和地球發展的健康科技公司。
我們的願景
130 年來，飛利浦通過有意義的創新改善了全球無數人的生活質量，成就了一個強大並且值得信賴的品牌。今天，我們的目標和策略願景更是至關重要。
獎項和認證
激勵我們更進一步
Clarivate
Innovation prowess
Philips named Clarivate Top 100 Global Innovator for the 13th consecutive year.
Fortune
Strong innovation strategy
Philips ranked fourth in the 2025 Europe's Most Innovative Companies list, based on process, products and culture.
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