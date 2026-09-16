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冷氣空調

冷氣空調 (4)

1–4 / 4 筆結果
排序:
  • Philips Cb5 wall-mounted AC

Philips Cb5 wall-mounted AC
分體式冷氣機

FAC18CDCB5KBA1H/90
  • WiFi 智能控制
  • 冷等離子
  • 渦輪製冷
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  • Philips Cb5 wall-mounted AC

Philips Cb5 wall-mounted AC
分體式冷氣機

FAC09CBCB5KBA4H/90
  • WiFi 智能控制
  • 冷等離子
  • 渦輪製冷
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  • Philips Cb5 wall-mounted AC

Philips Cb5 wall-mounted AC
分體式冷氣機

FAC24CDCB5KBA1H/90
  • WiFi 智能控制
  • 冷等離子
  • 渦輪製冷
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  • Philips Cb5 wall-mounted AC

Philips Cb5 wall-mounted AC
分體式冷氣機

FAC12CBCB5KBA2H/90
  • WiFi 智能控制
  • 冷等離子
  • 渦輪製冷
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