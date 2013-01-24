Philips 頂尖科技
精準俐落 剃出優越感
以更鋒利持久的刀片，締造超貼面剃鬚效果
採用納米粒子強化刀片，使刀片更堅硬和持久鋒利，帶來高度準確、極致貼面的剃鬚效果。
刀頭外環的順滑金屬塗層，讓您剃鬚時倍感順滑
剃鬚時倍感順滑、舒適無比。刀頭外環的塗層具極佳抗磨擦效果，可在皮膚上輕鬆流暢滑動，有效帶來最順滑溫和的剃鬚體驗。
每秒偵測鬍鬚密度15次，根據鬍鬚密度，自動調節鬚刨到最佳剃鬚效能，即使是剃除7日鬚依然得心應手。
隨附Qi無線充電板，兼容其他Qi充電技術的裝置，充電從此輕鬆便捷。
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S9000 Prestige 系列
SP9880/61
HK$7,288.00*
我們最出色的電鬚刨，完美剃淨7日長鬚依然得心應手
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S9000 Prestige 系列
SP9863/14
HK$3,998.00*
我們最出色的電鬚刨，完美剃淨7日長鬚依然得心應手
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S9000 Prestige 系列
SP9860/13
HK$3,498.00*
我們最出色的電鬚刨，完美剃淨7日長鬚依然得心應手
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S9000 Prestige 系列
SP9820/12
HK$2,998.00*
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S9000 系列
S9751/33
HK$4,098.00*
達至貼面及舒適的最佳平衡， 輕鬆剃淨3日鬚
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切剃效能：剃鬚系統
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緊貼面部輪廓：剃淨難以去除的毛髮
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舒適程度：順滑剃鬚
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多功能性：靈活修鬚或造型
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AquaTec乾濕剃鬚技術
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電池：使用/充電時間
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100% 可水洗機身
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隨附配件
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SH98/71
SH98/81