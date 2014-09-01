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幼兒啜飲杯 (4)

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    Avent 軟嘴杯
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    Avent 軟嘴杯

    SCF753/17

    • 輕鬆吸啜防滴漏
    • 9 安士 / 260 毫升
    • 12 個月以上
    • 耐用軟嘴
    HK$85.00*
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    Avent 軟嘴杯
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    Avent 軟嘴杯

    SCF753/15

    • 輕鬆吸啜防滴漏
    • 9 安士 / 260 毫升
    • 12 個月以上
    • 耐用軟嘴
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    Avent 飲管杯
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    Avent 飲管杯

    SCF797/00

    • 更換吸管套裝
    • 2 件裝
    HK$55.00*
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    Avent 幼兒啜飲杯
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    Avent 幼兒啜飲杯

    SCF782/00

    • 260 毫升
    • 9 安士
    • 9 個月以上
    HK$90.00*
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