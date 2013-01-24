主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

查看我們醒目型格的男士理容產品

鼻毛修剪器
鼻毛修剪器
輕鬆修剪鼻毛、耳毛、眉毛和其他雜毛
可水洗圖示
Protective Guard 防護系統保護皮膚，安全修剪無拉扯感
裝合式面部修毛器圖示
可水洗刀頭
電池圖示
AA 鋰電池式
詳細了解

查看男士剃鬚產品

儀容修飾

頭髮

鼻毛修剪

剃鬚

訂閱電子通訊

Philips 十分重視和尊重您的私隱，請細閱我們的 私隱聲明 了解更多資訊

感謝您訂閱電子通訊！

抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

支援

電話

請致電：+852 2619 9663

 

郵件

與客戶服務員於線上聯絡