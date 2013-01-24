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效果顯著不同

Philips Sonicare 的專利聲波科術能將液體推向牙齒鄰面以及牙齦邊緣，令牙齒更潔白，牙齦更健康，笑容更亮白。

Philips Sonicare 電動牙刷

Diamond Clean Smart


• 智能系統提供即時刷牙方式指導，完善口腔健康
 • 全新高效能智能刷頭
 • 5種護理模式及3段牙刷力度選擇  

查看所有DiamondClean Smart

FlexCare Platinum


• 兩個星期改善牙齦健康，有助減少牙齦出血
  • 3 種模式：清潔、牙齦保健、潔白 3 段牙刷力度選擇
  • 壓力感應器在您過度用力刷牙時提醒你
  • InterCare 刷頭帶來進一步的牙縫清潔*

查看所有FlexCarePlatinum

HealthyWhite


• 2 個星期即可潔白牙齒，前後色調有顯著改善
  • 3 種模式：清潔 清潔及潔白

查看所有HealthyWhite

兒童專用 Sonicare
 

  • 自訂有趣的互換式貼紙
  • 2 個適合兒童使用模式
  • 可自行選用防側傾形狀和貼紙
  • 人體工學把手設計可讓家長協助兒童或讓兒童學習自行刷牙

查看Sonicare for Kids

體驗飛利浦Sonicare的不同


飛利浦 Sonicare 聲波科技的高速刷毛震動及特闊刷毛擺幅，
清潔牙齒時會產生microbubbles，深入牙縫及口腔隱藏部位，
帶給你潔淨清新新感覺。
了解飛利浦Sonicare的不同

使用我們專利的 Philips Sonicare 聲波震動牙刷，讓笑容更燦爛

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Sonicare EasyClean 聲波震動牙刷

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Sonicare 3 Series gum health 聲波震動牙刷

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