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初生嬰兒禮物套裝

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嬰兒禮物套裝

滿足您和寶寶每日的基本所需

各就各位，預備，暫停！為人父母要作出許多決定。因此，我們挑選了這些餵哺的基本用品幫助您踏出第一步，讓您有更多時間來享受特別的時光。

奶瓶餵哺基本必需品

建議零售價: HK$380.00
奶瓶餵哺基本必需品：Philips Avent 奶瓶、蒸氣消毒器
了解奶瓶餵哺套裝
禮物套裝 （0 至 6 個月）：奶瓶、吸乳器、Philips Avent

了解所有0 至 6 個月的套裝

奶瓶瓶身可配搭使用

我們設計的奶瓶系列可以簡易配搭其他產品系列使用

兼容 Philips Avent 手動吸乳器

獎項

2016 年紅點設計大獎
2015 年 iF 設計大獎
2015 年設計觀察大獎
2015 年：優秀工業設計獎
優秀設計獎
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