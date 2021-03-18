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Air Coolers and Heaters

Air Performer

最強效、最智能的多合一空氣清新機


集空氣淨化、涼風和暖風功能於一身

Air Performer 三合一風扇、暖風空氣清新機 

一年四季享受淨化、
舒適的空氣

Air Performer能夠徹底潔淨空氣，溫暖房間及吹送柔和涼風。能夠去除99.97%細小至0.003微米的超微細粒子(1) ，自動因應您的需要調節室內空氣。

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HEPA filter

NanoProtect納米級防護HEPA濾網 去除99.97%細小至0.003微米的超微細粒子(1)

AeraSense icon

使用AeraSense智能感應器實時監測空氣質素

Cooling icon

CADR（潔淨空氣輸送率）高達每小時270立方米

Connected app icon

Air+應用程式
提供智能體驗，確保您呼吸健康潔淨的空氣

Heating icon

陶瓷發熱技術 3秒加熱

Artificial Intelligence icon

AI智能感測空氣質素
自動調節至最佳設定

AMF872/06, Philips Air performer

感受前所未有的潔淨空氣


NanoProtect納米級防護HEPA濾網能運用靜電吸附捕捉最細小的微粒，比傳統HEPA H13濾網多兩倍清潔效能，同時節能(2)

Air performer filter layers displayed

解構Air Performer 3 層 HEPA 過濾系統

如何運作

01

前層濾網

吸附大粒子，例如毛髮和致敏性塵埃，以
延長 NanoProtect納米級防護HEPA濾網壽命。

02

NanoProtect納米級防護HEPA濾網

HEPA濾網的合成纖維運用靜電吸附，可以像磁石一樣吸附和捕捉最細小的微粒。

03

活性碳濾網

去除有害氣體，包括揮發性有機化合物、
臭氧和難聞的氣味。

Pre filter

01

前層濾網

吸附大粒子，例如毛髮和致敏性塵埃，以延長 NanoProtect納米級防護HEPA濾網壽命。

HEPA Filter 1

02

NanoProtect納米級防護HEPA濾網

HEPA濾網的合成纖維運用靜電吸附，可以像磁石一樣吸附和捕捉最細小的微粒。

Active Carbon filter

03

活性碳濾網

去除有害氣體，包括揮發性有機化合物、臭氧和難聞的氣味。

Self-Adaptive Technology

AI人工智能技術

讓您一年四季均能享有潔淨舒適的空氣：


全球首部使用人工智能技術 (AI) 的三合一風扇、暖風空氣清新機。AI技術不僅能監測空氣質素，更可分析室外數據、房間大小和用家使用頻率，從而發揮最佳性能、減少噪音和能源消耗。

Dual-flow technology

全屋淨化有效徹底淨化範圍
高達34平方米(3)

將強大的潔淨氣流分佈到房間每個角落

Cooling feature

享受舒暢自然涼風

強勁的潔淨氣流為您帶來自然和舒適的感覺。可調節旋轉幅度高達 350 度，令氣流分佈每個角落。

Heating feature

陶瓷發熱技術 3秒加熱

安全溫和的發熱功能，讓您在清涼的日子保持舒適。強大的陶瓷技術可在3 秒內加熱，即時帶來溫暖。

Energy efficient design

節能設計

有賴其節能設計，Air Performer 空氣清新機只需以40W淨化空氣(4)。自動模式下摩打只會在需要時運行，從而延長濾網的使用壽命，同時節省能源。

Ultra-quiet sleep mode

寧靜睡眠模式

在睡眠模式下靜如無聲，音量只有25分貝(5)。當光線感應器偵測到漆黑環境時會自動關燈。

AeraSense智能感應器

AeraSense智能感應器實時監測空氣質量

AeraSense智能感應器不斷監測空氣和實時顯示，並在污染物上升時即時作出警示，從而改善空氣質素。您可查看空氣清新機的顯示屏或應用程式，以追蹤超微細污染物。

AMF870_15
Numerical display

數字化顯示及四色顯示色環

Smart sensor

智能感應器

Philips Air+
應用程式

Air+應用程式提供智能體驗，確保您呼吸健康潔淨的空氣。Air+應用程式可實時追蹤室內和室外的空氣質素，並讓您透過Wifi遙距操控，或預先設置使用時間，不論在家中或外出，也能掌控一切。

立即下載

Air plus QR code
Air plus app screens

獨立測試和認證

於空氣護理和健康科技領域有多達80年以上的研究、創新和貢獻，致力為您和您的家人提供清潔舒適的空氣。

Airmid healthgroup logo

經Airmid health group測試，能去除H1N1病毒。同時通過第三方實驗室冠狀病毒測試。

European Center for Allergy Research Foundation logo

獲得歐洲過敏研究基金會中心認證為適合過敏人士。

iUTA logo

經iUTA研究所測試，可過濾99.97%小至0.003微米的超微細粒子(1)

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風扇功能

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暖風功能

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潔淨空氣輸送率 (CADR)

每小時270立方米

每小時270立方米

每小時165立方米

適用房間大小

高達34平方米

高達34平方米

高達20平方米

350°旋轉

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ECARF認證

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智能感測器

PM 2.5、氣體、過敏原、
溫度、濕度、光線

PM 2.5、溫度、濕度、光線

PM 2.5、溫度

產品尺寸

產品高度：106.4厘米
底座直徑：32.5厘米

產品高度：106.2厘米
底座直徑：25.6厘米

產品高度：59厘米
底座直徑：25厘米

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我們應該怎樣為您提供幫助？

常見問題

Philips Air Performer如何淨化空氣？

Air Performer透過3 層 HEPA 過濾系統潔淨空氣中的污染物。事實證明，Philips空氣清新機可去除99.97%小至0.003微米的超微細粒子，保護您免受細菌、病毒、花粉、灰塵、寵物皮屑、塵蟎、黴菌孢子、有害氣體、異味和其他污染物的侵害。(1)

我應該多久更換一次Philips Air Performer的濾網？

預計使用壽命為12個月*。
 

*空氣清新機的建議使用壽命，是根據室外有害空氣微粒的地區性年度平均值，以及空氣清新機在自動模式下，每天使用 16小時。

Philips Air Performer的淨化功能如何？

空氣清新機的關鍵指標是 CADR（潔淨空氣輸送率）：1小時內產生的潔淨氣流。CADR越高，淨化速度越快。房間越骯髒，CADR就必須越高。Philips Air Performer的CADR為270 m3/h*

 

* CADR是由公認的第三方實驗室，根據GB/T18801-2015進行測試。

Philips Air Performer的智能感應器如何運作？

Air Performer 8000系列：AeraSense智能感應器不斷掃描空氣和實時顯示，並在污染物上升時即時作出警示，從而改善空氣質素。您可查看空氣清新機的顯示屏或應用程式，以追蹤超微細污染物(PM2.5)、過敏原、氣體（VOC和氣味）、溫度和濕度。

Air Performer 7000系列： AeraSense智能感應器不斷掃描空氣和實時顯示，並在污染物上升時即時作出警示，從而改善空氣質素。您可查看空氣清新機的顯示屏或應用程式，以追蹤超微細污染物(PM2.5)、溫度和濕度。

如何棄置Philips濾網？

我們建議將濾網放在即棄垃圾袋，然後棄置。之後洗手至少20秒。

Air Performer能去除空氣中哪些粒子？

Air Performer保護您免受細菌、病毒、花粉、灰塵、寵物皮屑、塵蟎、有害氣體、氣味和其他過敏原和污染物的侵害。它可以去除99.97%細小至0.003微米粒子，比已知的最小病毒還要小。（冠狀病毒約為0.12微米）(1)

Air Performer是無扇葉風扇嗎？無扇葉風扇有甚麼好處？

是的，Air Performer是無扇葉風扇。它內部摩打的確帶有刀片。由於沒有外露的旋轉葉片，Air Performer的設計無縫融合，使用亦更為安全。Air Performer比普通葉片風扇更穩定地淨化空氣，不會突然吹起強風，感覺更為舒適。

Air Performer的暖風機的耗電量為？

暖風機運行時大約消耗2200W。若僅使用循環和涼風功能，則消耗約40W。

如何連接Air+應用程式？

  1. App StoreGoogle Play下載並安裝Philips Air+應用程式。
  2. 插上電源並開啟空氣清新機。Wi-Fi指示燈首次閃爍會顯示為橙色。
  3. 確保您的智能手機或平板電腦已成功連接到您的Wi-Fi網絡。
  4. 打開Philips Air+應用程式，點擊「連接新設備」或按螢幕頂部的「+」按鈕。按照手機上的指示，將空氣清新機連接到您的網絡。

AI 如何運作以及如何啟用？

Auto Plus模式使用人工智能 (AI) ，在您需要時潔淨空氣。它檢測實際室內空氣質素、分析室外空氣數據、並根據房間大小和學習用戶日常行為模式以調節表現，並維持最低音量水平和及節省能源。可從Air+應用程式的設定選擇運行Auto Plus模式。

為您的三合一風扇、暖風空氣清新機
獲取支援

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為本產品獲取支援

產品支援
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為您的空氣清新機找尋適合的濾網

找尋濾網

(1) 從通過濾網的空氣，iUTA根據國際標準DIN71460-1使用NaCl氣溶膠進行測試。
(2) 根據 GB/T 18801 標準，配備NanoProtect HEPA濾網的Philips空氣清新機，相較於配備HEPA H13濾網的空氣清新機具有更高的潔淨空氣輸送率和能源效益。
(3) 藉由空氣通過濾網作計算，此為將潔淨空氣輸送率（CADR）除以房間大小（48 立方米）而得出之一次淨化理論時間測試。測試房間地面面積為 20 平方米，高度為 2.4 米。
(4) 不適用於暖風模式。暖風模式使用2200W加熱空氣。
(5) 平均音量根據GB/T4214.1-2017 (IEC 60704-1 - 2020, MOD)制定。音量可能會因應房間的條件和裝置位置而有所改變。

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