Air Performer 8000系列： AeraSense智能感應器不斷掃描空氣和實時顯示，並在污染物上升時即時作出警示，從而改善空氣質素。您可查看空氣清新機的顯示屏或應用程式，以追蹤超微細污染物(PM2.5)、過敏原、氣體（VOC和氣味）、溫度和濕度。



Air Performer 7000系列： AeraSense智能感應器不斷掃描空氣和實時顯示，並在污染物上升時即時作出警示，從而改善空氣質素。您可查看空氣清新機的顯示屏或應用程式，以追蹤超微細污染物(PM2.5)、溫度和濕度。