NanoProtect納米級防護HEPA濾網 去除99.97%細小至0.003微米的超微細粒子(1)
使用AeraSense智能感應器實時監測空氣質素
CADR（潔淨空氣輸送率）高達每小時270立方米
Air+應用程式
提供智能體驗，確保您呼吸健康潔淨的空氣
陶瓷發熱技術 3秒加熱
AI智能感測空氣質素
自動調節至最佳設定
NanoProtect納米級防護HEPA濾網能運用靜電吸附捕捉最細小的微粒，比傳統HEPA H13濾網多兩倍清潔效能，同時節能(2)。
吸附大粒子，例如毛髮和致敏性塵埃，以
延長 NanoProtect納米級防護HEPA濾網壽命。
HEPA濾網的合成纖維運用靜電吸附，可以像磁石一樣吸附和捕捉最細小的微粒。
去除有害氣體，包括揮發性有機化合物、
臭氧和難聞的氣味。
吸附大粒子，例如毛髮和致敏性塵埃，以延長 NanoProtect納米級防護HEPA濾網壽命。
HEPA濾網的合成纖維運用靜電吸附，可以像磁石一樣吸附和捕捉最細小的微粒。
去除有害氣體，包括揮發性有機化合物、臭氧和難聞的氣味。
將強大的潔淨氣流分佈到房間每個角落
強勁的潔淨氣流為您帶來自然和舒適的感覺。可調節旋轉幅度高達 350 度，令氣流分佈每個角落。
安全溫和的發熱功能，讓您在清涼的日子保持舒適。強大的陶瓷技術可在3 秒內加熱，即時帶來溫暖。
有賴其節能設計，Air Performer 空氣清新機只需以40W淨化空氣(4)。自動模式下摩打只會在需要時運行，從而延長濾網的使用壽命，同時節省能源。
在睡眠模式下靜如無聲，音量只有25分貝(5)。當光線感應器偵測到漆黑環境時會自動關燈。
AeraSense智能感應器不斷監測空氣和實時顯示，並在污染物上升時即時作出警示，從而改善空氣質素。您可查看空氣清新機的顯示屏或應用程式，以追蹤超微細污染物。
Air+應用程式提供智能體驗，確保您呼吸健康潔淨的空氣。Air+應用程式可實時追蹤室內和室外的空氣質素，並讓您透過Wifi遙距操控，或預先設置使用時間，不論在家中或外出，也能掌控一切。
經Airmid health group測試，能去除H1N1病毒。同時通過第三方實驗室冠狀病毒測試。
獲得歐洲過敏研究基金會中心認證為適合過敏人士。
經iUTA研究所測試，可過濾99.97%小至0.003微米的超微細粒子(1)
AMF870/35
AMF765/30
AMF220
三合一風扇暖風空氣清新機
二合一風扇空氣清新機
三合一風扇暖風空氣清新機
|
|
|
|
|
|
|
|
|
暖風功能
|
|
|
|
潔淨空氣輸送率 (CADR)
|
|
|
|
適用房間大小
|
|
|
|
350°旋轉
|
|
|
|
ECARF認證
|
|
|
|
智能感測器
|
|
|
|
產品尺寸
|
|
|
Air Performer透過3 層 HEPA 過濾系統潔淨空氣中的污染物。事實證明，Philips空氣清新機可去除99.97%小至0.003微米的超微細粒子，保護您免受細菌、病毒、花粉、灰塵、寵物皮屑、塵蟎、黴菌孢子、有害氣體、異味和其他污染物的侵害。(1)
預計使用壽命為12個月*。 *空氣清新機的建議使用壽命，是根據室外有害空氣微粒的地區性年度平均值，以及空氣清新機在自動模式下，每天使用 16小時。
預計使用壽命為12個月*。
*空氣清新機的建議使用壽命，是根據室外有害空氣微粒的地區性年度平均值，以及空氣清新機在自動模式下，每天使用 16小時。
空氣清新機的關鍵指標是 CADR（潔淨空氣輸送率）：1小時內產生的潔淨氣流。CADR越高，淨化速度越快。房間越骯髒，CADR就必須越高。Philips Air Performer的CADR為270 m3/h* * CADR是由公認的第三方實驗室，根據GB/T18801-2015進行測試。
空氣清新機的關鍵指標是 CADR（潔淨空氣輸送率）：1小時內產生的潔淨氣流。CADR越高，淨化速度越快。房間越骯髒，CADR就必須越高。Philips Air Performer的CADR為270 m3/h*
* CADR是由公認的第三方實驗室，根據GB/T18801-2015進行測試。
Air Performer 8000系列：AeraSense智能感應器不斷掃描空氣和實時顯示，並在污染物上升時即時作出警示，從而改善空氣質素。您可查看空氣清新機的顯示屏或應用程式，以追蹤超微細污染物(PM2.5)、過敏原、氣體（VOC和氣味）、溫度和濕度。
Air Performer 7000系列： AeraSense智能感應器不斷掃描空氣和實時顯示，並在污染物上升時即時作出警示，從而改善空氣質素。您可查看空氣清新機的顯示屏或應用程式，以追蹤超微細污染物(PM2.5)、溫度和濕度。
我們建議將濾網放在即棄垃圾袋，然後棄置。之後洗手至少20秒。
Air Performer保護您免受細菌、病毒、花粉、灰塵、寵物皮屑、塵蟎、有害氣體、氣味和其他過敏原和污染物的侵害。它可以去除99.97%細小至0.003微米粒子，比已知的最小病毒還要小。（冠狀病毒約為0.12微米）(1)
是的，Air Performer是無扇葉風扇。它內部摩打的確帶有刀片。由於沒有外露的旋轉葉片，Air Performer的設計無縫融合，使用亦更為安全。Air Performer比普通葉片風扇更穩定地淨化空氣，不會突然吹起強風，感覺更為舒適。
暖風機運行時大約消耗2200W。若僅使用循環和涼風功能，則消耗約40W。
Auto Plus模式使用人工智能 (AI) ，在您需要時潔淨空氣。它檢測實際室內空氣質素、分析室外空氣數據、並根據房間大小和學習用戶日常行為模式以調節表現，並維持最低音量水平和及節省能源。可從Air+應用程式的設定選擇運行Auto Plus模式。
(1) 從通過濾網的空氣，iUTA根據國際標準DIN71460-1使用NaCl氣溶膠進行測試。
(2) 根據 GB/T 18801 標準，配備NanoProtect HEPA濾網的Philips空氣清新機，相較於配備HEPA H13濾網的空氣清新機具有更高的潔淨空氣輸送率和能源效益。
(3) 藉由空氣通過濾網作計算，此為將潔淨空氣輸送率（CADR）除以房間大小（48 立方米）而得出之一次淨化理論時間測試。測試房間地面面積為 20 平方米，高度為 2.4 米。
(4) 不適用於暖風模式。暖風模式使用2200W加熱空氣。
(5) 平均音量根據GB/T4214.1-2017 (IEC 60704-1 - 2020, MOD)制定。音量可能會因應房間的條件和裝置位置而有所改變。
You are about to visit a Philips global content pageContinue
You are about to visit the Philips USA website.I understand
You are about to visit a Philips global content pageContinue
You are about to visit the Philips USA website.I understand
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。