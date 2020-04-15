

電子產品環境績效評估工具 (EPEAT) 是一種以 IEEE 1680 - 2006 環境表現標準為基礎的系統，用於評估電子產品的環保程度。EPEAT 目前涵蓋桌上型電腦、筆記型電腦和顯示器。

購買者和製造商都認知到產品對環境的影響漸趨重要，因此正在尋找一套標準的環境規則來定義所謂的「綠色產品」。EPEAT 滿足了雙方的需求。有了這個標準準則，購買者能據以比較產品，而製迼商則能瞭解如何在產品設計中達到環保的目的。標有 EPEAT 標誌的產品即視為綠色產品，能有效降低對環境的影響。

根據 EPEAT 金級標準，我們免費回收飛利浦顯示器包裝材料中的硬紙板和泡棉填充物。如需如何回收包裝材料的相關資訊，請洽您當地的服務中心。