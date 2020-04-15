Ultra Wide-Color 超寬廣色域技術提供更廣的色譜，展現鮮明逼真、栩栩如生的影像品質。在針對色片的化學組成和 LED 背光進行創新的調整後，具備此技術的顯示器能顯示比一般更為寬廣的色域。如此一來，就能透過自然的綠色、生動的紅色及飽和的藍色，帶來更寫實的影像。
購買者和製造商都認知到產品對環境的影響漸趨重要，因此正在尋找一套標準的環境規則來定義所謂的「綠色產品」。EPEAT 滿足了雙方的需求。有了這個標準準則，購買者能據以比較產品，而製迼商則能瞭解如何在產品設計中達到環保的目的。標有 EPEAT 標誌的產品即視為綠色產品，能有效降低對環境的影響。 根據 EPEAT 金級標準，我們免費回收飛利浦顯示器包裝材料中的硬紙板和泡棉填充物。如需如何回收包裝材料的相關資訊，請洽您當地的服務中心。
電子產品環境績效評估工具 (EPEAT) 是一種以 IEEE 1680 - 2006 環境表現標準為基礎的系統，用於評估電子產品的環保程度。EPEAT 目前涵蓋桌上型電腦、筆記型電腦和顯示器。
購買者和製造商都認知到產品對環境的影響漸趨重要，因此正在尋找一套標準的環境規則來定義所謂的「綠色產品」。EPEAT 滿足了雙方的需求。有了這個標準準則，購買者能據以比較產品，而製迼商則能瞭解如何在產品設計中達到環保的目的。標有 EPEAT 標誌的產品即視為綠色產品，能有效降低對環境的影響。
根據 EPEAT 金級標準，我們免費回收飛利浦顯示器包裝材料中的硬紙板和泡棉填充物。如需如何回收包裝材料的相關資訊，請洽您當地的服務中心。
我們希望能透過意義非凡的創新設計，來改善人們的生活品質，並致力於以永續方式利用地球有限的資源來達到此目標。因此，我們不斷努力地提升產品的環境績效。使用過的飛利浦顯示器及相關包裝材料皆可依據所有環境法律回收。我們並與多個組織通力合作，以確保實現上述目標。
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