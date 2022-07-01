Philips 便攜式顯示器

兼具效能及適應性，讓您隨時隨地工作 全新、輕巧、便攜的 Philips 顯示器支援您的日常生產力。一條 USB-C 連接線即可連接視訊及供電，讓您分享呈現內容，以及運行雙螢幕兼可提高生產力的隨身工作站。

