Philips 便攜式顯示器

向客戶或合作夥伴呈現簡報時，Philips 便攜式顯示器讓您可以在額外的螢幕上更好地呈現內容及更流暢地溝通。
用戶可以隨時隨地使用 Philips 便攜式顯示器舒適地工作，善用通勤時間。雙向 USB-C 雙層網布連接線不僅容易連接，更可同時為使用中的顯示器充電。
Philips 便攜式顯示器大幅提升您的手機遊戲競技能力及反應力。額外螢幕可以拓寬您的視野及提升精確度，Philips 便攜式顯示器隨時助您在每一局遊戲裡逆轉局勢。
享受 Philips 便攜式顯示器帶來的精彩每一刻，盡享閒暇時光。充電的同時享受娛樂，輕鬆為您的愛好、熱愛及娛樂提供更大空間。
筆記簿型電腦、手機、顯示器 - Philips 便攜式顯示器提供多種連接選項，帶來真正的即插即用體驗。一條 USB-C 連接線令連接變得輕鬆簡單，讓您可以連接任何裝置，隨時呈現簡報、工作或運行雙螢幕隨身工作站。
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更多螢幕空間讓用戶擁有更多多工處理的可能性。Philips 便攜式顯示器讓用戶無需在視窗之間切換，即可在多個視窗中輕鬆工作，提升生產力的同時統籌全局。
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傾斜底座可彎曲 0 至 90 度，其靈活性可讓您隨時隨地舒適工作。
傾斜底座可彎曲 0 至 90 度，其靈活性可讓您隨時隨地舒適工作。
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