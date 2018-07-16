Philips All-in-One 8500 系列

All-in-One 8500 系列配備多角度人體工學熨衣板，可水平熨燙、垂直蒸熨，或調整至您喜歡的任何角度或位置。輕巧 Iron+ 熨斗頭配備雙重加熱引擎，配備可拆式底座，以便在家中靈活使用。底座設有一個 1.2 公升水箱。

可摺疊掛勾連接至熨衣板，方便掛衣服。多位置擺放設計，每一邊都可以輕鬆夾緊熨斗。