有了全新 Philips All-in-One 8500 系列，您珍藏的衣飾可以重新派上用場了。All-in-One蒸氣熨燙系統結合輕鬆操作及強勁效能，是真正靈活的衣物護理方案。
* 與蒸氣熨斗比較，根據 2022 年 10 月的消費者和產品測試
** 與我們的 Philips 蒸氣熨斗比較。
*** 由第三方機構檢測棉布上的大腸桿菌、金黃色葡萄球菌及白色念珠菌，蒸熨時間為
10 秒。
整合式多角度熨衣板，錐形設計並可旋轉至任何角度，帶來靈活方便的體驗。水平熨燙可方便地熨燙厚實物料，垂直蒸燙可輕鬆蒸熨細緻衣物。厚實以至細緻衣物都輕鬆駕馭。
雙重蒸氣升溫技術可產生滲透力極強的蒸氣，熨平縐褶，性能表現比蒸氣熨斗優勝*。
OptimalTEMP 免調校溫控技術，保證不熨焦，所有可熨燙衣料，讓您可以無憂熨燙從牛仔褲到絲綢等任何衣物。
輕巧熨斗只有普通熨斗的一半重量**，確保您能舒適地為衣物除縐。
延長衣物的穿著壽命。
延長衣物的穿著壽命。
* 與蒸氣熨斗比較，根據 2022 年 10 月的消費者和產品測試。
** 與我們的 Philips 蒸氣熨斗比較。
*** 由第三方機構檢測棉布上的大腸桿菌、金黃色葡萄球菌及白色念珠菌，蒸熨時間為10 秒。
All-in-One 8500 系列配備多角度人體工學熨衣板，可水平熨燙、垂直蒸熨，或調整至您喜歡的任何角度或位置。輕巧 Iron+ 熨斗頭配備雙重加熱引擎，配備可拆式底座，以便在家中靈活使用。底座設有一個 1.2 公升水箱。 可摺疊掛勾連接至熨衣板，方便掛衣服。多位置擺放設計，每一邊都可以輕鬆夾緊熨斗。
All-in-One 8500 系列配備多角度人體工學熨衣板，可水平熨燙、垂直蒸熨，或調整至您喜歡的任何角度或位置。輕巧 Iron+ 熨斗頭配備雙重加熱引擎，配備可拆式底座，以便在家中靈活使用。底座設有一個 1.2 公升水箱。
可摺疊掛勾連接至熨衣板，方便掛衣服。多位置擺放設計，每一邊都可以輕鬆夾緊熨斗。
可以，All-in-One 8500 系列可以取代您的熨斗和蒸氣掛熨機。全面的蒸熨解決方案結合輕鬆操作及強勁效能。因此，無論您是整理您最好的襯衫還是熨平大量衣物， All-in-One蒸氣熨燙系統是真正多功能的解決方案，可以安全地為衣服去縐。
是的，All-in-One 8500 系列可於所有可熨燙衣料上安全使用。全賴 OptimalTEMP 免調校溫控技術，無需調校溫度，保證不熨焦。
如要有效去除衣物縐褶，將 All-in-One 8500 系列的底板放在衣物上。不用擔心衣物受損。發熱板經特別設計，不會熨焦衣物，或令衣物留下水跡，因此您可直接將其按在衣物任何地方。
使用合適類型的水有助延長 All-in-One 8500 系列的壽命。以下是一些小貼士和技巧：
其設計適合使用自來水。如果您居住在硬水地區，水垢累積的速度可能會較快。在這個情況下，嘗試使用蒸餾水或軟化水（50% 軟化水混合自來水亦可）。
請勿添加香水、滾筒式烘乾機濾水、醋、燙衣漿、除垢劑、熨燙添加劑、經化學除垢的水或其他化學物質，這不單不安全，亦會導致噴水、褐斑塊形成，或損壞 All-in-One 8500 系列。
如要為衣服加添香氣，可嘗試：
使用合適類型的水有助延長 All-in-One 8500 系列的壽命。以下是一些小貼士和技巧：
All-in-One 8500 系列不可取代清洗衣服，但有助在兩次洗衣之間保持衣物亮麗，從而延長兩次洗衣之間的時間。這不單可延長衣服的壽命，亦更環保。
這亦有其他好處。以 All-in-One 8500 系列蒸熨可殺滅 99.9% 細菌*，去除衣物異味，使衣物煥然一新。讓衣物保持亮麗、健康和適合穿著。
* 由第三方機構測試棉布上的大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌及蟎蟲，蒸熨時間為 10 秒。
All-in-One 8500 系列採用獨特的引擎設計，可防止水垢積聚，因此您可以無憂地繼續熨燙和除縐，無需除垢！您現在無需除垢即可獲得持久的性能。
All-in-One 8500 系列採用雙重蒸氣升溫技術設計。這表示它有兩個加熱元件，一個在底座，一個在熨斗。底座中強大的加熱元件產生強勁蒸汽，熨斗中的第二個加熱元件再次加熱蒸氣，以確保蒸氣持續保持強勁。雙重蒸氣升溫技術通過這種方式可以持續產生強勁的蒸氣。
OptimalTEMP 免調校溫控技術，無需調校溫度，保證不熨焦，讓您可以無憂熨燙從牛仔褲到絲綢等任何衣物。它確保底板的最佳溫度，這將有助減少所有可熨燙物料的縐褶，而不會有損壞或熨焦之虞。
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