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The All-in-One 8500 Series product image

All-in-One蒸氣熨燙系統

重新定義熨燙體驗 性能更強大  

強大性能

便攜快捷

創新可調校角度
蒸氣噴頭

輕巧、可摺合

Philips All-in-One 8500 系列，功能更多變化，
性能更高，使用更方便*

AIS8540/80

Philips All-in-One 8500 Series hero image

多角度人體工學熨衣板

雙重蒸氣升溫技術，性能更佳*

OptimalTEMP 免調校溫控技術，保證不熨焦，所有可熨燙衣料

輕巧熨斗，只有普通熨斗的一半重量**

殺滅 99.9% 細菌*** 去除衣物異味，使衣物煥然一新

有了全新 Philips All-in-One 8500 系列，您珍藏的衣飾可以重新派上用場了。All-in-One蒸氣熨燙系統結合輕鬆操作及強勁效能，是真正靈活的衣物護理方案。

* 與蒸氣熨斗比較，根據 2022 年 10 月的消費者和產品測試
** 與我們的 Philips 蒸氣熨斗比較。
*** 由第三方機構檢測棉布上的大腸桿菌、金黃色葡萄球菌及白色念珠菌，蒸熨時間為
10 秒。

Philips All-in-One 8500 系列

整合式多角度熨衣板，靈活便利

整合式多角度熨衣板，錐形設計並可旋轉至任何角度，帶來靈活方便的體驗。水平熨燙可方便地熨燙厚實物料，垂直蒸燙可輕鬆蒸熨細緻衣物。厚實以至細緻衣物都輕鬆駕馭。

雙重蒸氣升溫技術，比蒸氣熨斗表現更佳*

雙重蒸氣升溫技術，比蒸氣熨斗表現更佳*


雙重蒸氣升溫技術可產生滲透力極強的蒸氣，熨平縐褶，性能表現比蒸氣熨斗優勝*。

OptimalTEMP 免調校溫控技術，保證不熨焦，所有可熨燙衣料

OptimalTEMP 免調校溫控技術，保證不熨焦，所有可熨燙衣料


OptimalTEMP 免調校溫控技術，保證不熨焦，所有可熨燙衣料，讓您可以無憂熨燙從牛仔褲到絲綢等任何衣物。

輕巧 Iron+ 熨斗，輕鬆處理熨衣工作

輕巧熨斗，輕鬆處理熨衣工作


輕巧熨斗只有普通熨斗的一半重量**，確保您能舒適地為衣物除縐。

可殺滅 99.9% 細菌*** 去除衣物異味，使衣物煥然一新

可殺滅 99.9% 細菌*** 去除衣物異味，使衣物煥然一新

 

延長衣物的穿著壽命。

* 與蒸氣熨斗比較，根據 2022 年 10 月的消費者和產品測試。
** 與我們的 Philips 蒸氣熨斗比較。
*** 由第三方機構檢測棉布上的大腸桿菌、金黃色葡萄球菌及白色念珠菌，蒸熨時間為10 秒。

觀看 Philips All-in-One 8500 系列

觀看 Philips All-in-One 8500 系列

準備好購買 Philips All-in-One 8500 系列了嗎？

Philips All-in-One 8500 Series, the complete steaming and ironing combination

All-in-One 8500 系列配備多角度人體工學熨衣板，可水平熨燙、垂直蒸熨，或調整至您喜歡的任何角度或位置。輕巧 Iron+ 熨斗頭配備雙重加熱引擎，配備可拆式底座，以便在家中靈活使用。底座設有一個 1.2 公升水箱。

 

可摺疊掛勾連接至熨衣板，方便掛衣服。多位置擺放設計，每一邊都可以輕鬆夾緊熨斗。

philips all in one 8500 detachable water tank
philips all in one 8500 detachable water tank
philips all in one 8500 flip hook

常見問題

All-in-One 8500 系列可以取代我的熨斗嗎？

可以，All-in-One 8500 系列可以取代您的熨斗和蒸氣掛熨機。全面的蒸熨解決方案結合輕鬆操作及強勁效能。因此，無論您是整理您最好的襯衫還是熨平大量衣物， All-in-One蒸氣熨燙系統是真正多功能的解決方案，可以安全地為衣服去縐。

All-in-One 8500 系列適用於所有衣物嗎？

是的，All-in-One 8500 系列可於所有可熨燙衣料上安全使用。全賴 OptimalTEMP 免調校溫控技術，無需調校溫度，保證不熨焦。

如要有效去除衣物縐褶，將 All-in-One 8500 系列的底板放在衣物上。不用擔心衣物受損。發熱板經特別設計，不會熨焦衣物，或令衣物留下水跡，因此您可直接將其按在衣物任何地方。

使用 All-in-One 8500 系列時，我應注入甚麼水？

使用合適類型的水有助延長 All-in-One 8500 系列的壽命。以下是一些小貼士和技巧：

其設計適合使用自來水。如果您居住在硬水地區，水垢累積的速度可能會較快。在這個情況下，嘗試使用蒸餾水或軟化水（50% 軟化水混合自來水亦可）。

請勿添加香水、滾筒式烘乾機濾水、醋、燙衣漿、除垢劑、熨燙添加劑、經化學除垢的水或其他化學物質，這不單不安全，亦會導致噴水、褐斑塊形成，或損壞 All-in-One 8500 系列。

如要為衣服加添香氣，可嘗試：

  • 洗衣時，使用芳香衣物柔順劑
  • 洗衣時加入精油
  • 蒸熨衣物後為衣物噴香水

All-in-One 8500 系列可以取代洗衣嗎？

All-in-One 8500 系列不可取代清洗衣服，但有助在兩次洗衣之間保持衣物亮麗，從而延長兩次洗衣之間的時間。這不單可延長衣服的壽命，亦更環保。

這亦有其他好處。以 All-in-One 8500 系列蒸熨可殺滅 99.9% 細菌*，去除衣物異味，使衣物煥然一新。讓衣物保持亮麗、健康和適合穿著。

* 由第三方機構測試棉布上的大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌及蟎蟲，蒸熨時間為 10 秒。

我是否必須為 All-in-One 8500 系列產品除垢？

All-in-One 8500 系列採用獨特的引擎設計，可防止水垢積聚，因此您可以無憂地繼續熨燙和除縐，無需除垢！您現在無需除垢即可獲得持久的性能。

什麼是雙重加熱和 OptimalTEMP 免調校溫控技術？

All-in-One 8500 系列採用雙重蒸氣升溫技術設計。這表示它有兩個加熱元件，一個在底座，一個在熨斗。底座中強大的加熱元件產生強勁蒸汽，熨斗中的第二個加熱元件再次加熱蒸氣，以確保蒸氣持續保持強勁。雙重蒸氣升溫技術通過這種方式可以持續產生強勁的蒸氣。

OptimalTEMP 免調校溫控技術，無需調校溫度，保證不熨焦，讓您可以無憂熨燙從牛仔褲到絲綢等任何衣物。它確保底板的最佳溫度，這將有助減少所有可熨燙物料的縐褶，而不會有損壞或熨焦之虞。

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