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STH8040/80
最快速的手提掛燙機*
與一般手提掛燙機不同，AirStretch 在蒸氣熨燙時能保持衣物穩定。由高速摩打和空氣風扇驅動，產生輕柔吸力以固定布料，單手順暢滑動，除皺效果更佳**且更快***
專利 AirStretch 技術將布料拉平，讓蒸氣深入滲透，效果更快***
蒸氣和吸力的強大組合，單次熨燙即可更有效去除皺褶**
OptimalTEMP 技術保護所有可熨燙布料，從精緻絲綢到堅韌牛仔布均安全無虞。
高達 24g/分鐘蒸氣輸出及 1500W 功率，快速有效去除頑固皺褶*****
兩個可拆式水箱 - 140ml 或 200ml。蒸燙 8 件衣物無需加水。拆下、注水、扣回即可。
體驗 AirStretch 技術帶來的更快速***蒸氣熨燙效果。其 2600Pa 強勁吸力****輕柔地將布料拉平，幫助蒸氣深入滲透，實現更快速、更均勻的熨燙效果，讓您迅速展現完美儀容。
蒸氣與吸力的強勁結合，只需單次滑動**即可更有效去除皺褶，讓衣物在任何布料上都呈現平滑清新的外觀。
OptimalTEMP 技術確保每種可熨燙布料的安全，從細緻的絲綢到堅韌的牛仔布均可安心使用。無需更改設定或等待適當溫度，即可無憂地進行蒸氣熨燙。
來自 Philips、Euromonitor International Limited，根據熨斗類別定義；2025 年數據的零售量銷售單位。
STH8000系列以吸⼒和蒸氣測試，與只有蒸氣功能的 STH3000系列 在 T 恤上進⾏⽐較。
STH8000系列以吸⼒和蒸氣測試，與只有蒸氣功能的 STH3000系列 在 T 恤上進⾏⽐較。
在加熱器和蒸氣功能已停用下，僅以吸力測量。
1500 W 功率額定值是基於電器連接至 240 V 電源。實際功率額定值可能因電壓而異。
以細菌/酵母菌測試菌株測試：大腸桿菌 (8099)、金黃色葡萄球菌 ATCC 6538、白色念珠菌 ATCC 10231 ^以塵蟎種類測試：粉塵蟎（雄性和雌性成蟎及若蟎）