7000 Series
HV 蒸氣熨斗 藍色/黃色 DST7060/20
7000 Series HV 蒸氣熨斗 藍色/黃色 DST7060/20
蒸氣效能保證
獨家 SteamGlide Elite 底板具備增強防刮功能，而快速除鈣系統可帶來持久效能。 查看各種好處
建議零售價: HK$898.00
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
7000 Series HV 蒸氣熨斗 藍色/黃色
蒸氣效能保證
獨家 SteamGlide Elite 底板具備增強防刮功能，而快速除鈣系統可帶來持久效能。 查看各種好處
蒸氣效能保證
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如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
7000 Series HV 蒸氣熨斗 藍色/黃色
蒸氣效能保證
獨家 SteamGlide Elite 底板具備增強防刮功能，而快速除鈣系統可帶來持久效能。 查看各種好處
蒸氣效能保證
SteamGlideElite 底板帶來極佳的滑動效能及耐用性
- 55 克/分鐘持續蒸氣輸出
- 3000 瓦
- SteamGlide Elite 底板
- 250 克強力蒸氣噴射
- 安全自動關閉功能
高達 250 克強力蒸氣噴射，有效熨平頑固縐褶
蒸氣深入衣物纖維，有助輕鬆熨平頑固縐褶。
SteamGlide Elite：我們最出色的順滑度及防刮痕性能
Philips 獨家的 SteamGlide Elite 底板高度防刮，帶來極致的熨燙性能。
快速除鈣裝置
快速除鈣系統，讓您輕鬆清潔熨斗，實現持久的蒸氣效能。
防漏水系統確保熨平衣服時，衣料不會有任何水跡
防漏水系統可防止滴漏，避免水滴沾濕衣料，在任何溫度設定下都可自信地熨衣。
300 毫升特大水箱，減少注水次數
有賴 300 毫升特大水箱，可以減少注水次數，讓您一次可熨燙更多衣物。
3000 瓦快速加熱，提供強勁效能。
熨斗可快速加熱，提供強勁效能，讓熨燙更加快捷。
高達每分鐘 55 克的持續蒸氣輸出，除縐速度更快
持續釋放出強力蒸氣，讓滲入衣物布料的蒸氣多出 50%，快速撫平縐褶。
垂直蒸氣噴射
垂直蒸氣熨燙功能讓您可以處理懸掛在衣架上的衣物，輕鬆熨平窗簾等懸掛布料上的縐褶，而無需使用熨衣板。
簡易溫度控制
溫度控制和多段蒸氣調節設定經過改進，易於操作且表現精確，讓您時刻擁有理想的溫度和蒸氣熨衣體驗。
當熨斗閒置時，便會啟動自動斷電功能
熨斗閒置時，便會自動關閉。橫放時，會在閒置 30 秒後自動關閉，而垂直放置時，則會在閒置 8 分鐘後自動關閉。
技術規格
-
快速及強力去縐
- 持續蒸氣輸出
-
55
克/分鐘
- 底板
-
SteamGlide Elite
- 電源
-
3000
瓦
- 強力蒸氣噴射
-
250
克
- 噴水設備
-
是
- 垂直蒸氣噴射
-
是
-
設計
- 顏色
-
藍色/黃色
- 優質設計
-
2k 調控旋鈕
-
技術規格
- 電線長度
-
2
米
- 電壓
-
220-240
伏
- 頻率
-
50-60
Hz
- 水箱容量
-
300
毫升
-
防鈣化管理
- 防鈣化清洗功能
-
快速除鈣裝置
- 自來水適用
-
是
-
綠色效益
- 省電模式
-
是
-
方便使用
- 防滴漏
-
是
- 自動斷電安全裝置
-
是
- 蒸氣調節設定
-
是
-
保證
- 全球 2 年保養
-
是
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