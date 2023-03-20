蒸氣效能保證
優質SteamGlide Elite 底板超順滑，防刮花，易潔耐用而瞬間除鈣裝置可帶來持久效能。 查看各種好處
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蒸氣效能保證
優質SteamGlide Elite 底板， 超順滑，防刮花，易潔耐用
- 50 克/分鐘連續蒸氣
- 250 克強勁蒸氣噴射
- 自動斷電安全裝置
- 自動斷電安全裝置
高達 250 克強勁蒸氣噴射，有效熨平頑固縐褶
蒸氣深入衣物纖維，有助輕鬆熨平頑固縐褶。
優質SteamGlide Elite 底板， 超順滑，防刮花，易潔耐用
Philips 獨家的 SteamGlide Elite 底板高度防刮，帶來極致的熨燙性能。
瞬間除鈣裝置
瞬間除鈣裝置，讓您輕鬆清潔熨斗，實現持久的蒸氣效能。
防滴漏系統確保熨平衣服時，衣料不會有任何水跡
防滴漏系統可防止滴漏，避免水滴沾濕衣料，在任何溫度設定下都可自信地熨衣。
300 毫升特大水箱，減少注水次數
有賴 300 毫升特大水箱，可以減少注水次數，讓您一次可熨燙更多衣物。
2800 瓦快速加熱，提供強勁效能
熨斗可快速加熱，提供強勁效能，讓熨燙更加快捷。
高達每分鐘 50 克的連續蒸氣輸出，除縐速度更快
持續釋放出強力蒸氣，讓滲入衣物布料的蒸氣多出 50%，快速撫平縐褶。
簡易溫度控制
溫度控制和多段蒸氣調節設定經過改進，易於操作且表現精確，讓您時刻擁有理想的溫度和蒸氣熨衣體驗。
當熨斗閒置時，便會啟動自動斷電安全裝置
熨斗閒置時，便會自動關閉。橫放時，會在閒置 30 秒後自動關閉，而垂直放置時，則會在閒置 8 分鐘後自動關閉。
垂直蒸氣噴射
垂直蒸氣熨燙功能讓您可以處理懸掛在衣架上的衣物，輕鬆熨平窗簾等懸掛布料上的縐褶，而無需使用熨衣板。
技術規格
-
一般規格
- 產品類型
-
蒸氣熨斗
- 加熱時間
-
45 秒
- 指示燈
-
是
- 底板名稱
-
SteamGlide Elite
- 底板滑動
-
最好
- 底板防刮
-
最好
- 防鈣化管理
-
防鈣化清洗功能 - 快速除鈣
- 噴水設備
-
是
- 自來水適用
-
是
- 水箱容量
-
300 毫升
- 多段蒸氣強度
-
是
- 保養/保證
-
全球 2 年保養
-
技術規格
- 電源
-
2500 - 3000 瓦
- 防漏水
-
是
- 連續蒸氣速率
-
每分鐘 50 克蒸氣輸出
- 強力蒸氣噴射
-
250 克
- 電壓
-
220 - 240 V
-
安全
- 自動斷電功能
-
是
-
重量與尺寸
- 產品尺寸（寬x高x長）
-
12.88x15.33x31.95 厘米
- 包裝尺寸（寬 x 高 x 長）
-
13.7x16.7x33.2 厘米
- 電源線長度
-
2 米
- 熨斗重量
-
1.6 公斤
- 總重量（連包裝）
-
1.82 公斤
-
設計
- 顏色
-
黑色/金色
-
持續性
- 節能模式（環保功能）
-
是
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