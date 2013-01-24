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陪伴嬰兒成長的每一步

嬰兒用品 — 從新生兒到幼兒

媽媽推薦的第一品牌
1根據 2015 年 12 月的 GemSeek 網上滿意度調查，該調查訪問了超過 9,000 名育兒品牌和產品的女性使用者。

初生階段

0 - 6 個月

設置嬰兒用品：奶瓶、智能嬰兒監控器、安撫奶嘴、吸乳器
了解該系列

成長階段

6 個月至 2 歲

成長階段嬰兒用品：幼兒餵哺、飲水及食物處理器
了解該系列

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安撫奶嘴

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吸乳器及乳房護理

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奶瓶瓶身可配搭使用

我們設計的奶瓶系列可以簡易配搭其他產品系列使用。

Philips Avent 兼容配件奶瓶啜飲杯吸乳器
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