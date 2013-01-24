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成長階段

踏入成長階段

寶寶喜愛探索。我們將幫助寶寶成長為一個健康的人生探險家，並讓您享受箇中過程。

Philips Avent 防漏啜飲杯

幼兒啜飲杯

開始與成人一同用餐

 

從防漏啜飲杯入手，掌握自行飲水的技巧。
了解幼兒啜飲杯

奶瓶瓶身可配搭使用

我們設計的奶瓶系列可以簡易配搭其他產品系列使用

混搭 Philips Avent 產品、嬰兒奶瓶、水杯及吸乳器
Philips Avent 安撫奶嘴系列

安撫奶嘴

安撫寶寶的情緒

 

嬰幼兒矯齒安撫奶嘴。
了解安撫奶嘴
幼兒餵食用品：Philips Avent 嬰兒食物處理器及餐具

食物處理器及餐具

製作營養豐富的嬰兒膳食易如反掌


輕鬆自製美味食物的蒸煮攪拌器。
了解食物處理器及餐具

進食固體食物階段

Emma Williams 博士

Emma Williams 博士

兒童營養學家 Emma Williams 博士協助我們為您的寶寶提供斷奶建議，烹調新鮮素材食譜和餐膳意見，讓您的寶寶建立良好且持久的飲食習慣，站在健康成長的起跑線。
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2016 年紅點設計大獎
2015 年 iF 設計大獎
2015 年設計觀察大獎
2015 年：優秀工業設計獎
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