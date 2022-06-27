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Lumea IPL 彩光脫毛器

Lumea IPL 彩光脫毛器

享受 12 個月的持久淨滑肌膚¹

旗艦級

我們最智能、最快捷的無線彩光脫毛方案

Lumea IPL 9000系列 BRI958/00

Lumea IPL 9000系列 BRI958/00

輕鬆快捷的無線脫毛療程，SenseIQ 個人化療程
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Lumea IPL

應用溫和的脈衝光　防止毛髮生長

Lumea IPL 向髮根發出溫和的脈衝光以防止毛髮再生12個月¹。我們的 SmartPulse 具有均衡的光功率、光顏色和脈衝持續性，可提供有效、安全且溫和的脫毛療程。

為何 Lumea IPL 是你最好的解決方案?

源自專業美容院 超過550萬名女性選擇

源自專業美容院 超過550萬名女性選擇

Philips Lumea IPL 是與科學家和皮膚科醫生專家共同研發，並經過全球逾3000多名女性臨床測試。

3次療程前後 減少達92%毛髮再生²

3次療程前後 減少達92%毛髮再生²

首4次療程需每 2 週進行一次，效果快速顯見（相對其他品牌需每週一次）。隨後每月在家輕鬆進行一次以保持淨滑肌膚。

綜合感應器

綜合感應器 測量膚色並調整彩光設定

SenseIQ 科技提供個人化脫毛療程，感應器會自動識別膚色並建議最佳彩光強度，各款智能配件會因應身體各部位提供所需之設定。

為何選擇Lumea彩光脫毛器來取代…

  • 剃毛？

    Lumea IPL 減少剃毛次數和毛髮倒生的情況，由剃刀的隔天剃毛，換成Lumea IPL 以享受12 個月無毛光滑皮膚¹。

  • 蜜蠟脫毛？

    IPL 技術可逐漸減少毛髮生長，不用連根拔除。溫和的脈衝光能穿透皮膚表層，讓毛囊進入「休眠期」，令毛髮自然脫落以防止毛髮再生。

  • 激光脫毛？

    Lumea IPL 的溫和療程源自專業美容院，只需激光脫毛療程的一部分費用，即可安在家中享受專業沙龍級的彩光脫毛效果。

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¹ 經過 12 次療程後，小腿毛髮減少達 86%，比堅尼部位毛髮減少達 70%，腋下毛髮減少達 67%
² 依照療程時間表進行療程，量度腿部結果，效果因人而異
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