Lumea IPL 彩光脫毛器

Lumea IPL

應用溫和的脈衝光 防止毛髮生長

Lumea IPL 向髮根發出溫和的脈衝光以防止毛髮再生12個月¹。我們的 SmartPulse 具有均衡的光功率、光顏色和脈衝持續性，可提供有效、安全且溫和的脫毛療程。