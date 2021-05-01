配備 3 款智能配件，帶來面部及身體的全面解決方案

配件經過精心設計，能完美貼合身體各部位的每個曲線，並可在連線後於各個身體部位觸發最有效的程式。面部：平坦設計，小出光口配有紫外光濾光片。身體：內彎曲面設計，配有大出光口。精準：外彎設計適用於難以觸及的部位。