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  • 輕鬆的無線使用體驗，SenseIQ 讓您享受個人化療程 輕鬆的無線使用體驗，SenseIQ 讓您享受個人化療程 輕鬆的無線使用體驗，SenseIQ 讓您享受個人化療程

    Lumea IPL 9000 Series 配備 SenseIQ 智能感溫調控的 IPL 彩光脫毛器

    BRI955/00

    輕鬆的無線使用體驗，SenseIQ 讓您享受個人化療程

    最強效的 IPL 彩光脫毛器，完成整個療程後可享受 6 個月持久的淨滑脫毛效果**。IPL 彩光脫毛技術配合 SenseIQ智能感應調控科技，讓您在家中可舒適地享受持久的全身脫毛體驗。Lumea IPL 彩光脫毛器應用程式提供個人化指導，讓您享受到美容院般專業持久的脫毛體驗。

    查看各種好處
    建議零售價: HK$4,198.00

    Lumea IPL 9000 Series 配備 SenseIQ 智能感溫調控的 IPL 彩光脫毛器

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    輕鬆的無線使用體驗，SenseIQ 讓您享受個人化療程

    使用我們最快速、最強效的 IPL 彩光脫毛器

    • 採用 SenseIQ 智能感應調控科技
    • 精準護理腋下及比堅尼位、身體、面部
    • Lumea IPL 彩光脫毛器應用程式
    • 可無線及有線使用
    • 3 個智能專用配件
    只需每 2 週進行療程，即可快速見效

    只需每 2 週進行療程，即可快速見效

    初期階段每 2 週只需進行 4 次療程 — 僅其他品牌療程次數的一半。之後，每月修整一次以維持效果。

    SenseIQ 智能感溫調控技術實現溫和舒適的脫毛體驗

    SenseIQ 智能感溫調控技術實現溫和舒適的脫毛體驗

    Lumea 9000 系列設有 5 種容易調節的彩光設定。我們的 SmartSkin 智能膚色感應器能讀取您的膚色，並協助您找到最舒適的設定。各款智能配件可因應身體各部位提供所需的療程。

    可有線及無線操作，方便使用

    可有線及無線操作，方便使用

    Philips Lumea 以方便易用為設計原則。有線操作方便迅速護理大面積身體部位，例如腿部；而無線電池模式則方便精準地護理難以觸及的身體部位。

    配備 3 款智能配件，帶來面部及身體的全面解決方案

    配備 3 款智能配件，帶來面部及身體的全面解決方案

    配件經過精心設計，能完美貼合身體各部位的每個曲線，並可在連線後於各個身體部位觸發最有效的程式。面部：平坦設計，小出光口配有紫外光濾光片。身體：內彎曲面設計，配有大出光口。精準：外彎設計適用於難以觸及的部位。

    與皮膚科醫生一同研發，輕鬆有效

    與皮膚科醫生一同研發，輕鬆有效

    作為健康技術的領導者，Philips 在研發 Lumea IPL 彩光脫毛器時諮詢皮膚科醫生，讓您可以在家中輕鬆有效地使用產品，同時確保安全。採用源於專業美容院的技術，Lumea IPL 彩光脫毛器即使在敏感部位亦可帶來溫和的療程。

    使用 Philips Lumea IPL 彩光脫毛器應用程式改善您的日常美容護理

    使用 Philips Lumea IPL 彩光脫毛器應用程式改善您的日常美容護理

    我們的免費指導應用程式助您計劃並遵守療程時間表，然後陪伴您逐步完成每一次療程。超過 210 萬用戶下載。

    適用於大部分膚色及毛髮顏色

    適用於大部分膚色及毛髮顏色

    使用 IPL 彩光脫毛器的先決條件是毛髮色素和膚色色素之間必須有對比度，因此它適用於天然的深金色、棕色和黑色毛髮，以及淺棕色至深棕色膚色 (I-V)。

    技術規格

    • 技術規格 配件

      身體療程配件
      • 形狀：外彎
      • 出光口尺寸：4.1 平方厘米
      • 為身體訂製的療程：腿部、手臂及腹部
      面部療程配件
      • 形狀：平坦
      • 出光口尺寸：2 平方厘米，額外濾光片
      • 為面部訂製的療程：上唇、下巴和下頜
      精準療程配件
      • 形狀：內彎
      • 出光口尺寸：3 平方厘米
      • 為比堅尼部位和腋下部位訂製的療程

    • 安全和可調節設置

      複合紫外光濾光片
      保護您的皮膚免受紫外線傷害
      5 種光能設定
      按您的皮膚性質調整
      整合式安全設計
      防止意外閃動
      膚色感應器
      偵測您的膚色
      SmartSkin 智能膚色感應器
      按需要提供正確的設定提示

    • 應用模式

      滑動閃光
      方便快速使用
      對準閃光
      用於細小部位
      有線 / 無線使用
      可無線及有線使用

    • 技術規格

      電壓
      100-240  伏
      電池類型
      充電電池
      高性能燈
      持久耐用，450,000 次閃光，等於 39 年燈泡使用壽命**

    • 服務

      保養
      2 年全球保養 + 於 90 日內註冊產品享 1 年額外保養

    • 內含物件

      使用說明
      用戶手冊
      儲存
      精美收納袋
      變壓器
      19.5V / 4000mA

    • 使用時間

      腋下
      2.5 分鐘
      比堅尼線
      2 分鐘
      面部
      1.5 分鐘
      小腿
      8.5 分鐘

    包裝盒内容

    格內其他項目

    • IPL 彩光脫毛器 9000 系列
    • 智能身體配件
    • 智能面部配件
    • 智能精準配件
    • Lumea IPL 彩光脫毛器應用程式
    • 精美收納袋
    Badge-D2C

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    • 完成 12 次療程後，腿部毛髮減少達 78%，比堅尼部位毛髮減少達 64%，腋下毛髮減少達 65%。
    • * 中位數：完成 12 次療程後，毛髮減少達 58%
    • **根據療程時間表的腿部量度結果，脫毛效果或因人而異
    • * *需依照建議的脫毛療程時間表
    • ** 以用於小腿、比堅尼位、腋下和面部計算。Philips的全球兩年保養不會因彩光燈的使用壽命而延長。

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