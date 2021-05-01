Lumea IPL 9000 Series 配備 SenseIQ 智能感溫調控的 IPL 彩光脫毛器
輕鬆的無線使用體驗，SenseIQ 讓您享受個人化療程
最強效的 IPL 彩光脫毛器，完成整個療程後可享受 6 個月持久的淨滑脫毛效果**。IPL 彩光脫毛技術配合 SenseIQ智能感應調控科技，讓您在家中可舒適地享受持久的全身脫毛體驗。Lumea IPL 彩光脫毛器應用程式提供個人化指導，讓您享受到美容院般專業持久的脫毛體驗。 查看各種好處
建議零售價: HK$4,198.00
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Lumea IPL 9000 Series 配備 SenseIQ 智能感溫調控的 IPL 彩光脫毛器
輕鬆的無線使用體驗，SenseIQ 讓您享受個人化療程
使用我們最快速、最強效的 IPL 彩光脫毛器
- 採用 SenseIQ 智能感應調控科技
- 精準護理腋下及比堅尼位、身體、面部
- Lumea IPL 彩光脫毛器應用程式
- 可無線及有線使用
- 3 個智能專用配件
只需每 2 週進行療程，即可快速見效
初期階段每 2 週只需進行 4 次療程 — 僅其他品牌療程次數的一半。之後，每月修整一次以維持效果。
SenseIQ 智能感溫調控技術實現溫和舒適的脫毛體驗
Lumea 9000 系列設有 5 種容易調節的彩光設定。我們的 SmartSkin 智能膚色感應器能讀取您的膚色，並協助您找到最舒適的設定。各款智能配件可因應身體各部位提供所需的療程。
可有線及無線操作，方便使用
Philips Lumea 以方便易用為設計原則。有線操作方便迅速護理大面積身體部位，例如腿部；而無線電池模式則方便精準地護理難以觸及的身體部位。
配備 3 款智能配件，帶來面部及身體的全面解決方案
配件經過精心設計，能完美貼合身體各部位的每個曲線，並可在連線後於各個身體部位觸發最有效的程式。面部：平坦設計，小出光口配有紫外光濾光片。身體：內彎曲面設計，配有大出光口。精準：外彎設計適用於難以觸及的部位。
與皮膚科醫生一同研發，輕鬆有效
作為健康技術的領導者，Philips 在研發 Lumea IPL 彩光脫毛器時諮詢皮膚科醫生，讓您可以在家中輕鬆有效地使用產品，同時確保安全。採用源於專業美容院的技術，Lumea IPL 彩光脫毛器即使在敏感部位亦可帶來溫和的療程。
使用 Philips Lumea IPL 彩光脫毛器應用程式改善您的日常美容護理
我們的免費指導應用程式助您計劃並遵守療程時間表，然後陪伴您逐步完成每一次療程。超過 210 萬用戶下載。
適用於大部分膚色及毛髮顏色
使用 IPL 彩光脫毛器的先決條件是毛髮色素和膚色色素之間必須有對比度，因此它適用於天然的深金色、棕色和黑色毛髮，以及淺棕色至深棕色膚色 (I-V)。
技術規格
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技術規格 配件
- 身體療程配件
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形狀：外彎
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出光口尺寸：4.1 平方厘米
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為身體訂製的療程：腿部、手臂及腹部
- 面部療程配件
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形狀：平坦
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出光口尺寸：2 平方厘米，額外濾光片
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為面部訂製的療程：上唇、下巴和下頜
- 精準療程配件
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形狀：內彎
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出光口尺寸：3 平方厘米
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為比堅尼部位和腋下部位訂製的療程
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安全和可調節設置
- 複合紫外光濾光片
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保護您的皮膚免受紫外線傷害
- 5 種光能設定
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按您的皮膚性質調整
- 整合式安全設計
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防止意外閃動
- 膚色感應器
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偵測您的膚色
- SmartSkin 智能膚色感應器
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按需要提供正確的設定提示
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應用模式
- 滑動閃光
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方便快速使用
- 對準閃光
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用於細小部位
- 有線 / 無線使用
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可無線及有線使用
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技術規格
- 電壓
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100-240
伏
- 電池類型
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充電電池
- 高性能燈
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持久耐用，450,000 次閃光，等於 39 年燈泡使用壽命**
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服務
- 保養
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2 年全球保養 + 於 90 日內註冊產品享 1 年額外保養
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內含物件
- 使用說明
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用戶手冊
- 儲存
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精美收納袋
- 變壓器
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19.5V / 4000mA
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使用時間
- 腋下
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2.5 分鐘
- 比堅尼線
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2 分鐘
- 面部
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1.5 分鐘
- 小腿
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8.5 分鐘
包裝盒内容
格內其他項目
- IPL 彩光脫毛器 9000 系列
- 智能身體配件
- 智能面部配件
- 智能精準配件
- Lumea IPL 彩光脫毛器應用程式
- 精美收納袋
- 完成 12 次療程後，腿部毛髮減少達 78%，比堅尼部位毛髮減少達 64%，腋下毛髮減少達 65%。
- * 中位數：完成 12 次療程後，毛髮減少達 58%
- **根據療程時間表的腿部量度結果，脫毛效果或因人而異
- * *需依照建議的脫毛療程時間表
- ** 以用於小腿、比堅尼位、腋下和面部計算。Philips的全球兩年保養不會因彩光燈的使用壽命而延長。
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