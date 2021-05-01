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疑難排解及支援

Lumea IPL 9000 Series
配備 SenseIQ 智能感溫調控的 IPL 彩光脫毛器

BRI955/00
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BRI955/00 Lumea IPL 9000 Series 配備 SenseIQ 智能感溫調控的 IPL 彩光脫毛器
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