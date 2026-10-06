我使用飛利浦 Lumea 並未獲得預期的成效

使用飛利浦 Lumea 之前，請確定皮膚上完全無毛。只要毛髮仍清晰可見，您可以透過刮除、蜜蠟除毛或脫毛來除去體毛。如果您選擇使用蜜蠟除毛，建議至少等 24 小時後再使用 Lumea。

注意：即使您經常使用飛利浦 Lumea，有些毛髮可能還是會長回來。這是因為在療程期間，毛髮處於不同階段的生長週期。長回來的毛髮會比較細軟，最後會脫落。