Philips 支援
我使用飛利浦 Lumea 並未獲得預期的成效
如果您不滿意飛利浦 Lumea 的除毛成效，請不用擔心。請於下方閱讀可能的原因，以及我們提供的改進秘訣。
建議您在前四次療程時，每兩週使用一次飛利浦 Lumea，以達到顯著的毛髮減少成效。為維持成效，請每 4 週重複一次療程共 8 次。成效可能會因您的個人毛髮再生情形和不同的身體部位而有所差別。
使用飛利浦 Lumea 之前，請確定皮膚上完全無毛。只要毛髮仍清晰可見，您可以透過刮除、蜜蠟除毛或脫毛來除去體毛。如果您選擇使用蜜蠟除毛，建議至少等 24 小時後再使用 Lumea。
注意：即使您經常使用飛利浦 Lumea，有些毛髮可能還是會長回來。這是因為在療程期間，毛髮處於不同階段的生長週期。長回來的毛髮會比較細軟，最後會脫落。
請務必根據您的膚色，使用正確的飛利浦 Lumea 設定。請務必查看使用手冊中的膚色/毛髮顏色對照表。
部分飛利浦 Lumea 型號 (BRI862、BRI863、BRI864、BRI94 和 BRI95 系列) 配備 SmartSkin 感應器。感應器建議的設定對大部分與您膚色相似的女性來說較為舒適。如果在這些設定下的療程讓您感到不適，您可以隨時手動調降。
使用飛利浦 Lumea 除毛時，請務必涵蓋所有肌膚區域，不要遺漏任何部位。每次閃光後，請將 Lumea 往下或往上移動約一公分，以免錯過任何部位。治療窗口周圍的邊緣應重疊。
每次使用飛利浦 Lumea 後都要妥善清潔，以延長使用壽命，並避免出現焦痕。如需正確的清潔指示，請參閱使用手冊。
請務必將飛利浦 Lumea 裝置存放在乾燥且乾淨的環境中，最好不要放在浴室等潮濕的地方。
在某些情況下，您不應使用飛利浦 Lumea。請參閱使用手冊，查看禁忌症/藥物/疾病的完整清單。
如果您仍不滿意飛利浦 Lumea 的效果，請聯絡我們以取得進一步的支援。
此頁面之資訊適用於以下型號： SC1994/80, BRI958/00, SC1994/00. 點擊這裡顯示更多產品編號 ›