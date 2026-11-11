飛利浦 Lumea 的各種配件有何差異？

精準配件為弧形設計，適用於比基尼線和腋下部位。

具有中型照射窗，搭配額外的透明濾光片。其設計可精確有效地覆蓋比基尼線和腋下區域。

僅 Lumea 型號 BRI946、BRI953 和 BRI954 隨附精準配件。

注意：Lumea 型號系列 SC198x 和 BRI86x 系列沒有獨立配件，但可用於以上所有提及的區域。