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飛利浦 Lumea 的各種配件有何差異？
我們提供多種飛利浦 Lumea 配件，讓您用最有效的方式處理不同的身體部位。
所有 Lumea 型號均隨附身體配件。身體配件的照射窗最大，可處理身體較大範圍的部位。身體配件沒有提供額外的濾光片。
臉部配件包含額外的整合式紅色玻璃、照射窗或濾光片，專為處理顴骨下方的敏感身體部位 (例如上唇、下巴或臉頰) 所設計。請勿在前額、眼睛或眉毛上使用精準配件。
除了 SC1991 - SC1995、SC2004 和 SC2005 外，所有 Lumea 型號皆隨附臉部配件。
比基尼線修整配件經特殊設計，可有效處理比基尼線區域。流線型設計搭配透明的比基尼線濾光片。此部位的毛髮通常較腿部毛髮粗硬，因此比基尼線修整配件具備特殊濾光片，可處理比基尼線區域較為粗硬的毛髮。
Lumea 型號 BRI947、BRI948、BRI956、BRI959、SC1999、SC2008 和 SC2009 均隨附比基尼線修整配件。
腋毛配件 - Lumea 型號 BRI947、BRI948、BRI956 與 BRI959 均隨附腋毛配件 - 沒有額外的濾光片。具備特殊的曲線設計，可處理難以深入的腋下毛髮。
精準配件為弧形設計，適用於比基尼線和腋下部位。
具有中型照射窗，搭配額外的透明濾光片。其設計可精確有效地覆蓋比基尼線和腋下區域。
僅 Lumea 型號 BRI946、BRI953 和 BRI954 隨附精準配件。
注意：Lumea 型號系列 SC198x 和 BRI86x 系列沒有獨立配件，但可用於以上所有提及的區域。
此頁面之資訊適用於以下型號： SC1994/80, BRI958/00, SC1994/00. 點擊這裡顯示更多產品編號 ›