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Lumea IPL 9000 Series

配備 SenseIQ 智能感溫調控的 IPL 彩光脫毛器

BRI958/00
  • 享受 6 個月的持久淨滑脫毛效果* 享受 6 個月的持久淨滑脫毛效果* 享受 6 個月的持久淨滑脫毛效果*
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    Lumea IPL 9000 Series 配備 SenseIQ 智能感溫調控的 IPL 彩光脫毛器

    BRI958/00

    享受 6 個月的持久淨滑脫毛效果*

    最強效的 IPL 彩光脫毛器，完成整個療程後可享受 6 個月持久的淨滑脫毛效果**。IPL 彩光脫毛技術配合 SenseIQ智能感控技術，讓您在家中可舒適地享受持久的全身脫毛體驗。Lumea IPL 彩光脫毛器應用程式提供個人化指導，讓您享受到美容院般專業持久的脫毛體驗。 查看各種好處

    建議零售價: HK$4,998.00

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      使用我們最快速、最強效的 IPL 彩光脫毛器

      • SmartSkin 智能膚色感應器
      • 4 個智能配件：身體、面部、比堅尼、腋下
      • Lumea IPL 彩光脫毛器應用程式
      • 可無線及有線使用
      • 4 個智能專用配件
      每月只需進行 2 次療程，即可快速見效

      每月只需進行 2 次療程，即可快速見效

      開始療程時每 2 週使用一次，療程頻率是其他品牌的一半。之後只需每月修整一次，就那麼輕鬆。您只需 8.5 分鐘即可完成兩條小腿的護理。

      SenseIQ 智能感溫調控技術實現溫和舒適的脫毛體驗

      SenseIQ 智能感溫調控技術實現溫和舒適的脫毛體驗

      Lumea 9000 系列設有 5 種容易調節的彩光設定。我們的 SmartSkin 智能膚色感應器能讀取您的膚色，並協助您找到最舒適的設定。各款智能配件可因應身體各部位提供所需的療程。

      可有線及無線操作，方便使用

      可有線及無線操作，方便使用

      Philips Lumea 以方便易用為設計原則。有線操作方便迅速護理大面積身體部位，例如腿部；而無線電池模式則方便精準地護理難以觸及的身體部位。

      配備 4 款智能配件，帶來面部及身體的全面解決方案

      配備 4 款智能配件，帶來面部及身體的全面解決方案

      配件經過精心設計，能完美貼合身體各部位的每個曲線，並可在連線後於各個身體部位觸發最有效的程式。面部：平坦設計，小出光口配有紫外光濾光片。身體：內彎曲面設計，配有大出光口。比堅尼及腋下：外彎設計適用於難以觸及的部位。

      與皮膚科醫生一同研發，輕鬆有效

      與皮膚科醫生一同研發，輕鬆有效

      作為健康技術的領導者，Philips 在研發 Lumea IPL 彩光脫毛器時諮詢皮膚科醫生，讓您可以在家中輕鬆有效地使用產品，同時確保安全。採用源於專業美容院的技術，Lumea IPL 彩光脫毛器即使在敏感部位亦可帶來溫和的療程。

      使用 Philips Lumea IPL 彩光脫毛器應用程式改善您的日常美容護理

      使用 Philips Lumea IPL 彩光脫毛器應用程式改善您的日常美容護理

      我們的免費指導應用程式助您計劃並遵守療程時間表，然後陪伴您逐步完成每一次療程。超過 210 萬用戶下載。

      適用於大部分膚色及毛髮顏色

      適用於大部分膚色及毛髮顏色

      使用 IPL 彩光脫毛器的先決條件是毛髮色素和膚色色素之間必須有對比度，因此它適用於天然的深金色、棕色和黑色毛髮，以及淺棕色至深棕色膚色 (I-V)。

      技術規格

      • 技術規格 配件

        身體療程配件
        • 形狀：外彎
        • 出光口尺寸：4.1 平方厘米
        • 為身體訂製的療程：腿部、手臂及腹部
        面部療程配件
        • 形狀：平坦
        • 出光口尺寸：2 平方厘米，額外濾光片
        • 為面部訂製的療程：上唇、下巴和下頜
        比堅尼療程配件
        • 形狀：內彎
        • 出光口尺寸：3 平方厘米
        • 為敏感比堅尼部位訂製的療程
        腋下療程配件
        • 形狀：內彎
        • 出光口尺寸：3 平方厘米
        • 為腋下訂製的療程

      • 安全和可調節設置

        複合紫外光濾光片
        保護您的皮膚免受紫外線傷害
        5 種光能設定
        按您的皮膚性質調整
        整合式安全設計
        防止意外閃爍
        膚色感應器
        偵測您的膚色
        SmartSkin 智能膚色感應器
        按需要提供合適設定

      • 應用模式

        滑動閃光
        方便快速使用
        有線 / 無線使用
        可無線及有線使用
        對準閃光
        用於細小部位

      • 技術規格

        電池類型
        充電電池
        電壓
        100-240  伏
        高性能燈
        持久耐用，450,000 次閃光，等於 39 年燈泡使用壽命**

      • 服務

        保養
        2 年全球保養 + 於 90 日內註冊產品享 1 年額外保養

      • 內含物件

        使用說明
        用戶手冊
        儲存
        精美收納袋
        變壓器
        19.5V / 4000mA

      • 使用時間

        小腿
        8.5 分鐘
        腋下
        2.5 分鐘
        比堅尼線
        2 分鐘
        面部
        1.5 分鐘

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • IPL 彩光脫毛器 9000 系列
      • 智能身體配件
      • 智能面部配件
      • 智能比堅尼配件
      • 智能腋下配件
      • Lumea IPL 彩光脫毛器應用程式
      • 精美收納袋

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          • 完成 12 次療程後，腿部毛髮減少達 78%，比堅尼部位毛髮減少達 64%，腋下毛髮減少達 65%。
          • * 中位數：完成 12 次療程後，毛髮減少達 58%
          • **根據療程時間表的腿部量度結果，脫毛效果或因人而異。
          • * * 需依照建議的脫毛療程時間表
          • ** 以用於小腿、比堅尼位、腋下和面部計算。Philips的全球兩年保養不會因彩光燈的使用壽命而延長。
          • * * * * * 根據46名女性在荷蘭及奧地利進行的測試，於腋下、比堅尼位、腿部進行3次療程及在面部進行了2次療程後結果顯示。
          • * * * * * * 根據無線使用, 配合出光口尺寸和弧形配件
          • * * * * * * *根據2020年190 位受訪者接受在英國進行的測試

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