格內其他項目
- IPL 彩光脫毛器 9000 系列
- 智能身體配件
- 智能面部配件
- 智能比堅尼配件
- 智能腋下配件
- Lumea IPL 彩光脫毛器應用程式
- 精美收納袋
享受 6 個月的持久淨滑脫毛效果*
最強效的 IPL 彩光脫毛器，完成整個療程後可享受 6 個月持久的淨滑脫毛效果**。IPL 彩光脫毛技術配合 SenseIQ智能感控技術，讓您在家中可舒適地享受持久的全身脫毛體驗。Lumea IPL 彩光脫毛器應用程式提供個人化指導，讓您享受到美容院般專業持久的脫毛體驗。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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開始療程時每 2 週使用一次，療程頻率是其他品牌的一半。之後只需每月修整一次，就那麼輕鬆。您只需 8.5 分鐘即可完成兩條小腿的護理。
Lumea 9000 系列設有 5 種容易調節的彩光設定。我們的 SmartSkin 智能膚色感應器能讀取您的膚色，並協助您找到最舒適的設定。各款智能配件可因應身體各部位提供所需的療程。
Philips Lumea 以方便易用為設計原則。有線操作方便迅速護理大面積身體部位，例如腿部；而無線電池模式則方便精準地護理難以觸及的身體部位。
配件經過精心設計，能完美貼合身體各部位的每個曲線，並可在連線後於各個身體部位觸發最有效的程式。面部：平坦設計，小出光口配有紫外光濾光片。身體：內彎曲面設計，配有大出光口。比堅尼及腋下：外彎設計適用於難以觸及的部位。
作為健康技術的領導者，Philips 在研發 Lumea IPL 彩光脫毛器時諮詢皮膚科醫生，讓您可以在家中輕鬆有效地使用產品，同時確保安全。採用源於專業美容院的技術，Lumea IPL 彩光脫毛器即使在敏感部位亦可帶來溫和的療程。
我們的免費指導應用程式助您計劃並遵守療程時間表，然後陪伴您逐步完成每一次療程。超過 210 萬用戶下載。
使用 IPL 彩光脫毛器的先決條件是毛髮色素和膚色色素之間必須有對比度，因此它適用於天然的深金色、棕色和黑色毛髮，以及淺棕色至深棕色膚色 (I-V)。
技術規格 配件
安全和可調節設置
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技術規格
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