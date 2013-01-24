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初生階段

初生階段

健康成長的好開始

我們樂意與你分享育兒知識 ，一同體驗媽媽和寶寶的新里程

奶瓶餵哺基本必需品

從:*: HK$380.00
奶瓶餵哺基本必需品：Philips Avent 奶瓶、蒸氣消毒器
了解奶瓶餵哺套裝
Philips Avent 舒適雙邊電動吸乳器及奶嘴

吸乳器及乳房護理

使用時自在舒適

無論您是盡量試圖維持母乳供應，或者讓其他照顧者在晚上代勞照顧寶寶，吸乳器可讓您延長母乳供應的時間。
了解吸乳器及乳房護理
Philips Avent 奶瓶系列：防絞痛及 Natural 奶瓶及奶嘴

嬰兒奶瓶及奶嘴

順利完成餵哺，寶寶也不會打嗝

奶瓶餵哺使用餐時間更靈活。打算結合母乳和奶瓶餵哺？或只用奶瓶餵哺？我們已為您準備妥當。
了解嬰兒奶瓶與奶嘴

安撫奶嘴

Philips Avent 安撫奶嘴系列
安撫寶寶的情緒
安撫奶嘴是為寶寶提供額外安慰及滿足其自然吮吸本能的健康方式。 
了解安撫奶嘴

奶瓶加熱器及消毒器

Philips Avent 嬰兒奶瓶適用的奶瓶加熱器和消毒器
全面妥善照顧寶寶
準備餵哺不一定費時。奶瓶加熱器和消毒器是確保奶瓶安全健康的快捷方法。
了解奶瓶加熱器及消毒器

獎項

2016 年紅點設計大獎
2015 年 iF 設計大獎
2015 年設計觀察大獎
2015 年：優秀工業設計獎
優秀設計獎
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