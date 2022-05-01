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    7000系列 2合1手提式蒸氣掛熨機

    STH7060/86

    1 獎項

    解鎖您的衣櫃

    藉助 Philips 2合1手提式 蒸氣掛熨機7000系列，您的日常造型不是問題。獨特的可調節噴頭令熨衣更方便，尖型蒸汽底板設計可輕鬆處理難熨縐褶。配備我們的 OptimalTEMP 免調校溫控技術，不留燙痕，免卻後顧之憂。

    查看各種好處

    7000系列 2合1手提式蒸氣掛熨機

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    解鎖您的衣櫃

    方便快捷，高效除縐

    • 導熱金屬蒸氣熨壓板配合OptimalTEMP免調校溫控技術
    • 創新可調校角度蒸氣噴頭，尖角設計針對細緻部位
    • 附StyleMat水平/垂直兩用熨衣墊連收納袋
    • 蒸氣輸出高達28克/分鐘，有效除縐
    • 可更換的水箱 : 100毫升和200毫升
    可調校角度蒸氣噴頭，讓您輕鬆蒸熨

    可調校角度蒸氣噴頭，讓您輕鬆蒸熨

    創新的可調校角度蒸氣噴頭方便您從任何角度熨平縐褶，方便水平熨燙及垂直掛熨。

    頂端尖角設計，針對熨平細緻部位的縐褶，如衫鈕旁、衣領和打褶的服裝。

    頂端尖角設計，針對熨平細緻部位的縐褶，如衫鈕旁、衣領和打褶的服裝。

    頂端尖角設計，針對熨平細緻部位的縐褶，如衫鈕旁、衣領和打褶的服裝。

    30秒快速預熱

    30秒快速預熱

    30秒快速預熱，並備有預熱完成指示燈，讓您迅速完成熨燙程序。非常適合要臨時穿搭出門的人士。

    保證不熨焦任何可熨衣物

    保證不熨焦任何可熨衣物

    OptimalTEMP 免調校溫控技術保證不會熨焦任何可熨衣物，蒸熨衣物輕鬆無憂。

    持續強勁蒸氣輸出高達28克/分鐘

    持續強勁蒸氣輸出高達28克/分鐘

    持續強勁蒸氣輸出高達28克/分鐘，迅速撫平縐褶，確保衣物平整服貼。

    殺滅衣物中高達99.9%的細菌*和去除衣物異味

    殺滅衣物中高達99.9%的細菌*和去除衣物異味

    在除縐功能以外，7000 系列更可令衣物（以及軟身傢俬、窗簾、玩具）煥然一新，並殺死多達 99.9% 細菌*和去除異味。

    2 段蒸氣設定：ECO 及 MAX 模式配合不同需要

    2 段蒸氣設定：ECO 及 MAX 模式配合不同需要

    2 段蒸氣設定：ECO 模式可節省用水而不影響蒸熨效果，MAX 模式帶來更強勁的蒸氣。

    隨時隨地蒸熨衣物，無需使用熨衣板。

    隨時隨地蒸熨衣物，無需使用熨衣板。

    設計輕巧的 7000 系列是隨時隨地蒸熨衣物的完美之選，而且無需使用熨衣板。

    StyleMat 蒸熨輔助功能讓您隨時隨地有效熨燙

    StyleMat 蒸熨輔助功能讓您隨時隨地有效熨燙

    多重式 StyleMat 帶來順暢的蒸氣功能，讓蒸氣滲透衣物並為表面提供額外保護。

    耐穿，持久度延長達 70%**

    耐穿，持久度延長達 70%**

    耐穿，持久度延長達 70%**

    100 毫升/200 毫升可更換水箱，讓每次熨衣時段可以蒸熨更多衣物

    100 毫升/200 毫升可更換水箱，讓每次熨衣時段可以蒸熨更多衣物

    無論任何衣物都能徹底除縐。掛熨機配備可更換 100 毫升及 200 毫升水箱，一次即可熨平所有衣物。

    技術規格

    • 一般規格

      產品類型
      手提式蒸氣掛熨機
      加熱時間
      蒸氣熨壓板
      金屬
      自來水適用
      可在使用時隨時加水
      多段蒸氣強度
      2 種設定：Eco 和 Max
      垂直蒸氣噴射
      水平蒸氣噴射
      保證不會出現熨焦
      OptimalTEMP 免調校溫控技術

    • 舒適

      電線長度
      2.5 米
      可拆式水箱
      可摺疊
      可調節頭部
      隨時可用
      指示燈
      水箱
      100 毫升及 200 毫升
      蒸氣指示燈
      開/關掣

    • 技術規格

      電源
      1500 瓦特
      連續蒸氣速率
      28 克/分鐘
      電壓
      220 - 240 V

    • 設計

      顏色
      黑色

    • 配件

      StyleMat
      手套

    • 成效質素

      電壓
      220-240V
      電源
      1500W

    • 設計

      顏色
      黑色

    • 方便使用

      水箱容量
      100 毫升/200  nm
      開/關掣
      分離式水箱
      可在使用時隨時加水
      可用自來水
      隨時可用
      指示燈
      加熱時間
      30 秒
      電源線長度
      2.5 米

    • 服務

      兩年保養

    • 隨附配件

      隔熱手套為您帶來額外保護
      StyleMat

    • 快速及強力去縐

      連續蒸氣輸出
      28  g/min

    • 技術

      OptimalTEMP 免調校溫控技術
      適用於所有可熨物料
      不會熨損衣物

    • 除垢管理

      除垢溶液

    • 尺寸及重量

      產品尺寸（寬x高x長）
      129x141x355 毫米

    • 原產地

      製造地：
      中國

    • 持續性

      包裝
      100% 可回收環保紙

    • 重量與尺寸

      產品長度
      35.5 厘米
      產品闊度
      13 厘米
      產品高度
      14 厘米
      產品重量
      895 克
      包裝長度
      41.8 厘米
      包裝闊度
      12.8 厘米
      包裝高度
      18.4 厘米
      包裝重量
      1.35 千克

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    獎項

    • 經 10 秒的蒸氣時間測試衣物外部的「大腸桿菌 8099」、「金黃色葡萄球菌 ATCC 6538」、「念珠菌 ATCC 10231」細菌類型。
    • *與 Philips GC362 比較，基於 Philips 內部測試報告數據

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