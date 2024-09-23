主動加熱蒸氣熨壓板，保護您最精緻的衣服

Philips 手提式蒸氣掛熨機 5000 的主動加熱蒸氣板讓您可以將蒸氣掛燙機壓在任何可熨燙的布料上，十分安全，即使是最精細的衣物，亦不必擔心會損壞。因此，從精緻的真絲到堅韌的牛仔布，我們都能滿足您的需求。Philips 手提式蒸氣掛熨機 5000 保證不會出現熨焦，您大可放心和悉心打理衣物。它讓您最喜愛的所有衣服看來華麗而精緻。