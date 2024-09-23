Philips 手提式蒸氣掛燙機 5000 可以隨時讓您使用蒸氣。只需將蒸氣頭設定在衣架或平面上即可用蒸氣熨衣。可調節的傾斜蒸氣頭表示可以旅行時輕鬆攜帶，也可以快速輕鬆存放家中。
Philips 手提式蒸氣掛熨機 5000 使用時極為簡單，只需 35 秒即可加熱。您現在不需要設置又大又舊的笨重熨衣板了。只需將衣服掛在衣架上或放在平面上即可使用蒸氣熨燙和去除縐褶。大功告成。
Philips 手提式蒸氣掛熨機 5000 可助您去除衣櫥中任何可熨燙衣物上令人討厭的縐褶。Eco 是理想的節能預設設定。而 Max 則具有更強的蒸氣量，非常適合較難處理的縐褶和棉質布料。
Philips 手提式蒸氣掛熨機 5000 的主動加熱蒸氣板讓您可以將蒸氣掛燙機壓在任何可熨燙的布料上，十分安全，即使是最精細的衣物，亦不必擔心會損壞。因此，從精緻的真絲到堅韌的牛仔布，我們都能滿足您的需求。Philips 手提式蒸氣掛熨機 5000 保證不會出現熨焦，您大可放心和悉心打理衣物。它讓您最喜愛的所有衣服看來華麗而精緻。
Philips 手提式蒸氣掛熨機 5000 配有尖頭，設計用於直接進入最棘手的角落，甚至撫平最複雜的縐褶、縐褶飾邊和袖口。這表示您可以隨時穿上所有最精緻、最細緻的單品。沒有任何要避免的服裝。
在 Max 模式下，Philips 手提式蒸氣掛熨機 5000 可提供手提式蒸氣掛熨機令人印象深刻的高蒸氣量輸出（高達 1400 瓦**，連續蒸氣量高達每分鐘 24 克）。因此，您可以輕鬆、快速、盡情為您喜愛的服裝去除縐褶。
Philips 手提式蒸氣掛熨機 5000 配有 120 毫升分離式水箱。因此，當需要長時間使用蒸氣時，可以非常輕鬆加水，並且在存放或在旅行隨身攜帶前也可輕鬆清空。為了保持我們的產品風格，水箱採用時尚的波紋圖案，精美描繪優美流動的水。
每售出 1,000 部 Philips 手提式蒸氣掛熨機 5000，我們就能減少多達 295,000 條膠飲管的原生塑膠使用量。因此，您不僅在穿上衣服後會感覺良好，而在使用蒸氣熨燙時亦然。
為了盡度提升清新感覺，Philips 手提式蒸氣掛熨機 5000 可殺滅 99.99% 的細菌。因此，您可以滿懷自信，即穿上的衣物無論是經過洗滌或已經穿過，都非常乾淨清新。
Philips 手提式蒸氣掛熨機 5000 配備二合一旅行配件，無論您到哪裡，都可以整齊收納並避免碰撞。即使您隨身攜帶什麼衣服，都可以在幾分鐘內以蒸氣安全處理，同時可用作安全手套，進一步保護您在家中或外出時免受蒸氣意外灼傷。
一般規格
便捷功能
技術規格
設計
配件
服務
原產地
持續性
重量與尺寸
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