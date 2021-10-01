每日可獲得更好的熨衣效果
熨衣效果持久，一款絕對不會令您失望的熨斗。配備防刮花性能的 SteamGlide Plus 底板、可持續輸出強力蒸氣及內置抗鈣除垢功能，性能卓越，效果持久。 查看各種好處
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每日可獲得更好的熨衣效果
SteamGlide Plus 底板的效果持久 4 倍*
- 2600 瓦功率
- 45 克/分鐘連續蒸氣輸出
- 200 克強力蒸氣噴射
- SteamGlide Plus
- 自動斷電安全裝置
防刮痕底板順滑流暢
獨特的 SteamGlide Plus 底板可在任何物料上順滑移動，而且防黏底和防刮痕，清洗更容易。
防滴漏系統確保熨衣時不會留有水漬
我們的防滴漏系統讓您安心以低溫熨燙精緻布料，無需擔心熨斗漏水而造成水漬。
高達 45 克/分鐘的蒸氣輸出，帶來強勁而穩定的效能
持續釋放出強力蒸氣，快速撫平縐褶。
內置除鈣裝置，產品長壽耐用，蒸氣量持久不衰
這款熨斗可加入一般自來水使用。內置除鈣裝置，可以清除鈣膜或水垢，保持發揮最佳效能。
配備舒適的紋理手柄，方便拿握
紋理手柄符合人體工學設計，方便拿握，助您輕鬆握緊熨斗而不會滑手。
高達 200 克強力蒸氣噴射，有效熨平頑固縐褶
蒸氣深入衣物纖維，有助輕鬆熨平頑固縐褶。
電源線經過測試，安全性與耐用度均達最高水平
我們所有的蒸氣熨斗電源線都經過嚴格測試，確保安全性與耐用度均達最高水平。
垂直蒸氣噴射，方便處理懸掛著的衣物
垂直蒸氣噴射功能，讓您可以處理懸掛在衣架上的衣物，和輕鬆移除窗簾上的縐褶，而無需使用熨板。
技術規格
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安全
- 自動斷電功能
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是
-
方便使用
- 水箱容量
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320
nm
- 底板名稱
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SteamGlide Plus
- 可用自來水
-
是
- 防滴漏
-
是
- 另設固定底座
-
是
- 特大注水孔
-
是
-
保養
- 全球 2 年保養
-
是
-
快速熨平縐褶
- 電源
-
2600
W
- 強力蒸氣噴射
-
200
g
- 連續蒸氣
-
45
g/min
- 噴水設備
-
是
-
綠色效益
- 用戶手冊
-
100% 可回收環保紙
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除垢管理
- 除鈣和清洗
-
內置除鈣裝置
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尺寸及重量
- 熨斗重量
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1.255
kg
- 包裝尺寸（寬x高x長）
-
33.2x16.7x13.7
cm
- 產品尺寸（寬x高x長）
-
31.2x14.7x12.7
cm
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