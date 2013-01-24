如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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快速加熱，強效熨衣表現。
獨特的 SteamGlide Plus 底板可在任何物料上順滑移動，而且防黏底和防刮痕，清洗更容易。
防滴漏系統讓您安心以低溫熨燙精緻布料，無需擔心熨斗漏水而造成水漬。
持續釋放出強力蒸氣，快速撫平縐褶。
這款熨斗可加入一般自來水使用。內置除鈣裝置，可以清除鈣膜或水垢，保持發揮最佳效能。
紋理手柄符合人體工學設計，手感更佳，助您輕鬆握緊熨斗而不會滑手。
蒸氣深入衣物纖維，有助輕鬆熨平頑固縐褶。
Philips 所有蒸氣熨斗都經過嚴格測試，確保耐用和安全程度均達最高水平。
垂直蒸氣噴射功能，讓您可以處理懸掛在衣架上的衣物，和輕鬆移除窗簾上的縐褶，而無需使用熨板。
綠色效益
方便使用
快速熨平縐褶
保證
除垢管理
尺寸及重量
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