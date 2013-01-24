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5000 Series

蒸氣熨斗

DST5040/86
1 獎項
  • 每日可獲得更好的熨衣效果 每日可獲得更好的熨衣效果 每日可獲得更好的熨衣效果
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    5000 Series 蒸氣熨斗

    DST5040/86
    1 獎項

    每日可獲得更好的熨衣效果

    熨衣效果持久，一款絕對不會令您失望的熨斗。配備防刮花性能的 SteamGlide Plus 底板、可持續輸出強力蒸氣及內置抗鈣除垢功能，性能卓越，效果持久。 查看各種好處

    建議零售價: HK$548.00

    5000 Series 蒸氣熨斗

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      • SteamGlide Plus
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      高達每分鐘 45 克的蒸氣輸出，帶來強大而穩定的效能

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      電線已通過測試，確保耐用和安全程度均達最高水平

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      垂直蒸氣噴射，方便處理懸掛著的衣物

      垂直蒸氣噴射功能，讓您可以處理懸掛在衣架上的衣物，和輕鬆移除窗簾上的縐褶，而無需使用熨板。

      技術規格

      • 綠色效益

        用戶手冊
        100% 可回收環保紙

      • 方便使用

        防滴漏
        另設固定底座
        水箱容量
        320 ml
        特大注水孔
        底板名稱
        SteamGlide Plus
        可用自來水

      • 快速熨平縐褶

        電源
        2600 W
        強力蒸氣噴射
        200 g
        連續蒸氣
        45 g/min
        噴水設備

      • 保證

        全球 2 年保養

      • 除垢管理

        除鈣和清洗
        內置除鈣裝置

      • 尺寸及重量

        熨斗重量
        1.255 kg
        包裝尺寸（寬x高x長）
        33.2x16.7x13.7 cm
        產品尺寸（寬x高x長）
        31.2x14.7x12.7 cm

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