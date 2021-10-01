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  • 每日可獲得更好的熨衣效果 每日可獲得更好的熨衣效果 每日可獲得更好的熨衣效果

    5000系列 蒸氣熨斗

    DST5040/86

    每日可獲得更好的熨衣效果

    熨衣效果持久，一款絕對不會令您失望的熨斗。配備防刮花性能的 SteamGlide Plus 底板、可持續輸出強力蒸氣及內置抗鈣除垢功能，性能卓越，效果持久。

    查看各種好處

    5000系列 蒸氣熨斗

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    每日可獲得更好的熨衣效果

    SteamGlide Plus 底板的效果持久 4 倍*

    • 2600 瓦功率
    • 45 克/分鐘連續蒸氣輸出
    • 200 克強力蒸氣噴射
    • SteamGlide Plus
    • 自動斷電安全裝置
    2600 瓦快速加熱

    2600 瓦快速加熱

    快速加熱，強效熨衣表現。

    防刮痕底板順滑流暢

    防刮痕底板順滑流暢

    獨特的 SteamGlide Plus 底板可在任何物料上順滑移動，而且防黏底和防刮痕，清洗更容易。

    防滴漏系統確保熨衣時不會留有水漬

    防滴漏系統確保熨衣時不會留有水漬

    我們的防滴漏系統讓您安心以低溫熨燙精緻布料，無需擔心熨斗漏水而造成水漬。

    高達 45 克/分鐘的蒸氣輸出，帶來強勁而穩定的效能

    高達 45 克/分鐘的蒸氣輸出，帶來強勁而穩定的效能

    持續釋放出強力蒸氣，快速撫平縐褶。

    內置除鈣裝置，產品長壽耐用，蒸氣量持久不衰

    內置除鈣裝置，產品長壽耐用，蒸氣量持久不衰

    這款熨斗可加入一般自來水使用。內置除鈣裝置，可以清除鈣膜或水垢，保持發揮最佳效能。

    配備舒適的紋理手柄，方便拿握

    配備舒適的紋理手柄，方便拿握

    紋理手柄符合人體工學設計，方便拿握，助您輕鬆握緊熨斗而不會滑手。

    高達 200 克強力蒸氣噴射，有效熨平頑固縐褶

    高達 200 克強力蒸氣噴射，有效熨平頑固縐褶

    蒸氣深入衣物纖維，有助輕鬆熨平頑固縐褶。

    電源線經過測試，安全性與耐用度均達最高水平

    電源線經過測試，安全性與耐用度均達最高水平

    我們所有的蒸氣熨斗電源線都經過嚴格測試，確保安全性與耐用度均達最高水平。

    垂直蒸氣噴射，方便處理懸掛著的衣物

    垂直蒸氣噴射，方便處理懸掛著的衣物

    垂直蒸氣噴射功能，讓您可以處理懸掛在衣架上的衣物，和輕鬆移除窗簾上的縐褶，而無需使用熨板。

    技術規格

    • 安全

      自動斷電功能

    • 方便使用

      水箱容量
      320  nm
      底板名稱
      SteamGlide Plus
      可用自來水
      防滴漏
      另設固定底座
      特大注水孔

    • 保養

      全球 2 年保養

    • 快速熨平縐褶

      電源
      2600  W
      強力蒸氣噴射
      200  g
      連續蒸氣
      45  g/min
      噴水設備

    • 綠色效益

      用戶手冊
      100% 可回收環保紙

    • 除垢管理

      除鈣和清洗
      內置除鈣裝置

    • 尺寸及重量

      熨斗重量
      1.255  kg
      包裝尺寸（寬x高x長）
      33.2x16.7x13.7  cm
      產品尺寸（寬x高x長）
      31.2x14.7x12.7  cm

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