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    8000系列 Azur 蒸氣熨斗8000系列

    DST8050/26

    2 獎項

    熨燙一次即可獲得最佳效果

    新款 Philips Azur 8000 系列實現強勁熨燙能力。260 克快速蒸氣噴射可一次將最頑固縐褶熨平。智能自動蒸氣輸出，無需等待即可開始 3000 瓦功率熨燙，強力連續蒸氣呈現最佳效果。

    查看各種好處

    8000系列 Azur 蒸氣熨斗8000系列

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    熨燙一次即可獲得最佳效果

    智能自動蒸氣輸出帶來強勁蒸氣

    • 每分鐘 85 克持續強勁蒸氣輸出
    • 260 克垂直蒸氣及強力蒸氣噴射
    • OptimalTEMP免調校溫控技術
    • 保證不會出現熨焦
    3000 瓦快速加熱，提供強勁效能。

    3000 瓦快速加熱，提供強勁效能。

    透過更大功率快速加熱，無需等待即可開始熨燙。

    高達每分鐘 85 克持續強勁蒸氣輸出

    高達每分鐘 85 克持續強勁蒸氣輸出

    Azur 8000 系列提供高達每分鐘 85 克的持續強勁蒸氣輸出，更快撫平縐褶。

    260 克垂直蒸氣及強力蒸氣噴射可撫平最頑固縐褶

    260 克垂直蒸氣及強力蒸氣噴射可撫平最頑固縐褶

    超長強力蒸氣噴射提供更強大效能，可去除較厚衣物（如您最喜歡的牛仔褲）上的頑固縐褶。高達 260 克的垂直蒸氣及強力蒸氣噴射可實現更強勁的熨燙效果。

    配備智能自動蒸氣功能，輕鬆熨燙

    配備智能自動蒸氣功能，輕鬆熨燙

    全新智能動感感測器可識別您何時移動熨斗以自動釋放蒸氣，確保您快速且輕鬆完成熨燙。

    配備 350 毫升儲水箱，一次熨燙更多衣物

    配備 350 毫升儲水箱，一次熨燙更多衣物

    有賴 350 毫升特大儲水箱，可以減少注水次數，讓您一次可熨燙更多衣物。

    8 分鐘後自動關機

    8 分鐘後自動關機

    為了讓您安心，蒸氣熨斗會在 8 分鐘後自動關閉。

    OptimalTEMP免調校溫控技術，適用於任何可熨燙衣料，無需調校溫度，保證不熨焦

    OptimalTEMP免調校溫控技術，適用於任何可熨燙衣料，無需調校溫度，保證不熨焦

    有賴 OptimalTEMP 技術，我們保證這款熨斗不會熨焦任何可熨燙的物料，您可以按任何順序安全熨燙從牛仔到絲綢、從麻質到羊毛的所有物料，無需等待溫度調節或預先將衣服分類。

    瞬間除鈣裝置，帶來持久性能

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    瞬間除鈣裝置，簡易除鈣，維持高蒸氣量及延長熨斗壽命。

    優質SteamGlide Elite 鋁合金底板帶來極致的滑動效能及耐用性

    優質SteamGlide Elite 鋁合金底板帶來極致的滑動效能及耐用性

    超順滑的優質SteamGlide Elite 鋁合金底板可在縐褶上順暢移動，溫和熨燙您的衣服。超順滑的 SteamGlide Elite 底板耐用防刮，而且容易清潔。

    垂直強力噴射蒸氣助您處理懸掛衣物

    垂直強力噴射蒸氣助您處理懸掛衣物

    垂直強力噴射蒸氣助您將懸掛在衣架上的衣物處理得煥然一新，及輕鬆去除垂掛窗簾上的縐褶。根據需要按下並釋放強力蒸氣噴射開關即可獲得強力噴射蒸氣。

    技術規格

    • 一般規格

      產品類型
      蒸氣熨斗
      加熱時間
      2 分鐘
      指示燈
      底板名稱
      SteamGlide Elite 底板 玫瑰銅
      防鈣化管理
      防鈣化清洗功能 - 快速除鈣
      噴水設備
      自來水適用
      水箱容量
      350 毫升
      保養/保證
      全球 2 年保養

    • 技術規格

      電源
      3000 瓦
      防漏水
      連續蒸氣速率
      每分鐘 100 克
      強力蒸氣噴射
      260 克
      技術
      OptimalTEMP 免調校溫控技術，DynamiQ 動能感應技術

    • 安全

      自動斷電功能

    • 重量與尺寸

      電源線長度
      3 米
      熨斗重量
      1.78 公斤

    • 設計

      顏色
      深藍色

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