熨燙一次即可獲得最佳效果
新款 Philips Azur 8000 系列實現強勁熨燙能力。260 克快速蒸氣噴射可一次將最頑固縐褶熨平。智能自動蒸氣輸出，無需等待即可開始 3000 瓦功率熨燙，強力連續蒸氣呈現最佳效果。 查看各種好處
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熨燙一次即可獲得最佳效果
智能自動蒸氣輸出帶來強勁蒸氣
- 每分鐘 85 克持續強勁蒸氣輸出
- 260 克垂直蒸氣及強力蒸氣噴射
- OptimalTEMP免調校溫控技術
- 保證不會出現熨焦
3000 瓦快速加熱，提供強勁效能。
透過更大功率快速加熱，無需等待即可開始熨燙。
高達每分鐘 85 克持續強勁蒸氣輸出
Azur 8000 系列提供高達每分鐘 85 克的持續強勁蒸氣輸出，更快撫平縐褶。
260 克垂直蒸氣及強力蒸氣噴射可撫平最頑固縐褶
超長強力蒸氣噴射提供更強大效能，可去除較厚衣物（如您最喜歡的牛仔褲）上的頑固縐褶。高達 260 克的垂直蒸氣及強力蒸氣噴射可實現更強勁的熨燙效果。
配備智能自動蒸氣功能，輕鬆熨燙
全新智能動感感測器可識別您何時移動熨斗以自動釋放蒸氣，確保您快速且輕鬆完成熨燙。
配備 350 毫升儲水箱，一次熨燙更多衣物
有賴 350 毫升特大儲水箱，可以減少注水次數，讓您一次可熨燙更多衣物。
8 分鐘後自動關機
為了讓您安心，蒸氣熨斗會在 8 分鐘後自動關閉。
OptimalTEMP免調校溫控技術，適用於任何可熨燙衣料，無需調校溫度，保證不熨焦
有賴 OptimalTEMP 技術，我們保證這款熨斗不會熨焦任何可熨燙的物料，您可以按任何順序安全熨燙從牛仔到絲綢、從麻質到羊毛的所有物料，無需等待溫度調節或預先將衣服分類。
瞬間除鈣裝置，帶來持久性能
瞬間除鈣裝置，簡易除鈣，維持高蒸氣量及延長熨斗壽命。
優質SteamGlide Elite 鋁合金底板帶來極致的滑動效能及耐用性
超順滑的優質SteamGlide Elite 鋁合金底板可在縐褶上順暢移動，溫和熨燙您的衣服。超順滑的 SteamGlide Elite 底板耐用防刮，而且容易清潔。
垂直強力噴射蒸氣助您處理懸掛衣物
垂直強力噴射蒸氣助您將懸掛在衣架上的衣物處理得煥然一新，及輕鬆去除垂掛窗簾上的縐褶。根據需要按下並釋放強力蒸氣噴射開關即可獲得強力噴射蒸氣。
技術規格
-
一般規格
- 產品類型
-
蒸氣熨斗
- 加熱時間
-
2 分鐘
- 指示燈
-
是
- 底板名稱
-
SteamGlide Elite 底板 玫瑰銅
- 防鈣化管理
-
防鈣化清洗功能 - 快速除鈣
- 噴水設備
-
無
- 自來水適用
-
是
- 水箱容量
-
350 毫升
- 保養/保證
-
全球 2 年保養
-
技術規格
- 電源
-
3000 瓦
- 防漏水
-
是
- 連續蒸氣速率
-
每分鐘 100 克
- 強力蒸氣噴射
-
260 克
- 技術
-
OptimalTEMP 免調校溫控技術，DynamiQ 動能感應技術
-
安全
- 自動斷電功能
-
是
-
重量與尺寸
- 電源線長度
-
3 米
- 熨斗重量
-
1.78 公斤
-
設計
- 顏色
-
深藍色
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